Firma del convenio. Ideal

Martos será la sede de la Orquesta Filarmónica de Jaén

El Ayuntamiento cederá también el teatro municipal para que puedan ensayar de acuerdo con el convenio suscrito

A. C.

Martos

Lunes, 27 de octubre 2025, 21:28

Comenta

Martos será la sede de la Orquesta Filarmónica de Jaén. Así se desprende del convenio de colaboración suscrito entre el Ayuntamiento y la entidad musical por el que, además, se les cederá el Teatro Municipal Maestro Álvarez Alonso para la realización de sus ensayos. Tiene una vigencia de dos años y ha sido firmado por alcalde, Emilio Torres, y Rafael Andrés de Torres, presidente de la Asociación Orquesta Filarmónica de Jaén.

«El convenio no solo supone que la Orquesta Filarmónica de Jaén venga aquí a ensayar o a actuar, sino que seremos su sede oficial», manifestó el alcalde, que puso en valor el «intenso trabajo» realizado por la Concejalía de Cultura en todos los ámbitos: «Quiero darle las gracias a la concejala del área, Elena Molina, por su gestión. Nos parece muy importante que en el contexto de la provincia sea Martos la que se apunte ese mérito y podamos acoger a la orquesta». El regidor recordó que este espacio escénico está abierto para todos los colectivos que lo soliciten.

Por su parte, Rafael Andrés de Torres remarcó que las instalaciones marteñas son de gran calidad y que ofrecen muchas posibilidades: «El teatro cuenta con unas salas estupendas para ensayar y desarrollar nuestra labor», dijo, a la vez que mencionó que la Orquesta Filarmónica de Jaén apuesta por retener el talento local, ya que en los últimos años se ha marchado hacia otros lugares: «Agrupamos a los músicos de la provincia y los veremos por aquí ensayando y en futuras actuaciones. Queremos que nuestra orquesta se implante en la provincia de manera definitiva y creemos que Martos es lugar ideal para hacerlo», zanjó.

