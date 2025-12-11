Este sábado se habilitan cuatro puntos de vacunación de la gripe en Jaén

El Servicio Andaluz de Salud (SAS), dependiente de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, habilitará este próximo sábado 13 ... de diciembre 41 puntos en centros comerciales y zonas de gran afluencia para vacunar sin cita contra la gripe, cuatro de ellos en Jaén. Así lo ha anunciado el consejero Antonio Sanz en la comisión parlamentaria a preguntas del PP.

El consejero ha detallado que hasta la fecha están vacunados más de 1,7 millones de andaluces. En las residencias, el 90% de los mayores han sido vacunados contra la gripe; la tasa en el caso del Covid es de un 70% en estos centros.

El despliegue territorial contempla la habilitación de cuatro puntos de vacunación en Almería; ocho en Cádiz; tres en Córdoba; cinco en Granada; tres en Huelva; cuatro en Jaén; y siete en Málaga y Sevilla, respectivamente, todos ellos ubicados preferentemente en centros comerciales y localizaciones estratégicas de alto tránsito.

El operativo, con 150 enfermeras en total, funcionará en horario de 11,30 a 19,30 horas, en puntos como la cofradía del Santo Sepulcro de Málaga, el centro comercial Nevada de Armilla (Granada), el centro Alcampo de Linares, el centro comercial Gran Plaza de Roquetas de Mar (Almería), las Setas de la Encarnación de Sevilla, la Plaza de las Monjas de Huelva, el centro comercial Bahía Sur de San Fernando (Cádiz), el centro comercial Puerta de Europa de Algeciras (Cádiz) o el mercado municipal de abastos de Lucena (Córdoba).

Antonio Sanz ha subrayado que «Andalucía ha superado ya, en poco más de dos meses, el total de vacunas frente a la gripe administradas en toda la campaña de vacunación anterior con 1,73 millones de dosis de la vacuna antigripal».

De las dosis administradas, ha detallado el consejero, más de un millón son mayores de 60 años y los menores de entre 3 y 4 años han podido vacunarse en su centro escolar. Respecto a otros virus respiratorios, el consejero ha explicado también que más de 725.000 andaluces han recibido la vacuna frente a la COVID-19 y que en las residencias de mayores se ha alcanzado el 90,1% de cobertura frente a la gripe y del 77,9% frente a la Covid.

Otro grupo diana, el de embarazadas, acumula ya 14.492 vacunadas de gripe. Respecto a la campaña contra la bronquiolitis VRS, se ha alcanzado el 94% de cobertura con lo que hay inmunizados casi 37.000 bebés.

Durante su comparecencia en el Parlamento, Antonio Sanz ha puesto en valor que «Andalucía cuenta con uno de los calendarios vacunales más avanzados de toda España: por el catálogo, por la cobertura y por la inversión realizada» y ha destacado que «el presupuesto para vacunas en este 2025 ha superado los 172 millones de euros, cuatro veces más que en 2018».