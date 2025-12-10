Detenido en Alcalá la Real por robar un coche, darse a la fuga y provocar daños
El presunto autor cuenta con numerosos antecedentes policiales
E. L.
Miércoles, 10 de diciembre 2025, 16:11
La Guardia Civil ha detenido a un hombre de 35 años, vecino de Alcalá la Real, como presunto autor de varios delitos contra el patrimonio, ... entre ellos hurto, daños y estafa, cometidos en la localidad.
La actuación ha sido desarrollada por agentes pertenecientes al puesto principal de este municipio de la Sierra Sur, según ha informado este miércoles el Instituto Armado.
El hombre permanecía en paradero desconocido desde el pasado 24 de noviembre, después de sustraer un vehículo que estaba estacionado frente a una farmacia ubicada en el casco urbano. Durante la fuga, provocó un accidente con daños materiales y abandonó el coche, generando alarma entre los vecinos.
En el transcurso de la investigación, los agentes pudieron confirmar la identidad del presunto autor, quien cuenta con numerosos antecedentes policiales. Una vez localizado su paradero, la Guardia Civil procedió a su detención y fue puesto a disposición de la autoridad judicial.
