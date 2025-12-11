La comercialización del aceite «avanza a buen ritmo», con 86.000 toneladas vendidas

La campaña de aceituna se ha visto ralentizada durante el mes de noviembre por la lluvia, unido a menor cantidad de producto del esperado. A ... pesar de ello la producción de la campaña 2025/2026 supera a la del año pasado por estas mismas fechas. Además, la comercialización también avanza a buen ritmo, con 86.000 toneladas vendidas sin contar con las importaciones.

Estos son los datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) que han compartido las organizaciones agrarias. En el mes de noviembre la producción ha alcanzado las 250.642 toneladas (5.100 menos que el mismo mes de 2024), mientras que el acumulado de estos dos primeros meses de campaña es de 293.197, una cifra muy similar a la de la campaña anterior (291.731).

Para el gerente y portavoz de Asaja Jaén, Luis Carlos Valero, teniendo en cuenta las 86.000 toneladas vendidas en octubre, «se puede afirmar que el sector lleva un ritmo adecuado, pero sería importante que se incrementara, teniendo en cuenta que ya estamos en el segundo mes de comercialización», ha expresado en un comunicado.

Opinión similar sostiene el secretario general de COAG Jaén y responsable de Olivar en COAG Andalucía, Francisco Elvira, quien insiste en que el ritmo de salidas de aceite al mercado, por parte de los productores sigue siendo excepcional. «Tenemos una campaña muy parecida a la del año pasado, mientras que en lo que se refiere a existencias y la producción que nos estamos encontrando en el campo, son menores», ha argumentado.

Las existencias a 30 de noviembre de 2025 eran de 386.691 toneladas de aceite, 65.000 toneladas más que en el mismo mes de 2024, teniendo en cuenta que el año pasado se arrastraban tres años de sequía y bajas cosechas que dejaron las bodegas vacías.

De las 386.691 toneladas de existencias, 251.037 toneladas se encontraban en manos de los productores, 134.596 toneladas de los envasadores y 1.055 en el Patrimonio Comunal Olivarero. En cuanto a las salidas mensuales, en el mes de noviembre salieron de las bodegas de los productores 97.868 toneladas, más de un 12% más que en el mismo mes del año pasado.

Desde UPA Jaén sostienen que estos datos reflejan la fortaleza en la demanda, lo que en su opinión demuestra que no existen razones que justifiquen la bajada en los precios en origen que se sigue produciendo. Alertan de que el mes pasado se vendió aceite virgen extra por encima de los 4,5 euros y, esta última semana, las cotizaciones se encuentran en 4,3.

El secretario general de UPA Jaén y Andalucía, Jesús Cózar Pérez, insiste en que los consumidores se mantienen fieles al aceite de oliva y se consolida el volumen de ventas del año pasado. «Las lluvias que han venido estas últimas semanas han mejorado la imagen del campo, pero el aceite ya está hecho, y comprobamos que la cosecha va a ser más baja, incluso, de la prevista por los aforos. De ahí que insistamos en que los precios en origen deben estabilizarse en los 5 euros para garantizar la rentabilidad en el olivar tradicional», asevera en un comunicado.