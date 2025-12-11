Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las existencias a 30 de noviembre de 2025 eran de 386.691 toneladas de aceite. IDEAL

La comercialización del aceite «avanza a buen ritmo», con 86.000 toneladas vendidas

Los datos del AICA muestran que en noviembre se produjeron más de 250.000 toneladas, a pesar de la lluvia

Jesús Jiménez

Jaén

Jueves, 11 de diciembre 2025, 18:05

Comenta

La campaña de aceituna se ha visto ralentizada durante el mes de noviembre por la lluvia, unido a menor cantidad de producto del esperado. A ... pesar de ello la producción de la campaña 2025/2026 supera a la del año pasado por estas mismas fechas. Además, la comercialización también avanza a buen ritmo, con 86.000 toneladas vendidas sin contar con las importaciones.

