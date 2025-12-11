Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Concentración a las puertas del Hospital Universitario. J. Jiménez

Médicos de Jaén rechazan el Estatuto Marco y denuncian jornadas de 80 horas semanales

El colectivo ha organizado en la tercera jornada de huelga una concentración para exigir un estatuto propio y que se respete su descanso

Jesús Jiménez

Jaén

Jueves, 11 de diciembre 2025, 13:16

Comenta

Los médicos de Jaén se han concentrado frente al Hospital Universitario este jueves para mostrar su rechazo al nuevo Estatuto Marco del personal del Sistema ... Nacional de Salud (SNS) propuesto por el Ministerio de Sanidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La hostelería y el ocio ampliarán los horarios en Andújar por Navidad
  2. 2 La obra del gran Luis Aldehuela se puede ver en su tierra natal
  3. 3 2 horas y 17 minutos: Los dorsales de la carrera Noche de San Antón se agotan en tiempo récord
  4. 4

    El Supremo manda al banquillo a Ábalos y Koldo por el caso de las mascarillas
  5. 5 Detenido en Alcalá la Real por robar un coche, darse a la fuga y provocar daños
  6. 6 Destapan en Jaén una red que pactó más de 300 enlaces por papeles
  7. 7 Cetedex, «un antes y un después en la provincia»
  8. 8 El alcalde de Jaén expone los retos y el proyecto de ciudad
  9. 9 Amplio programa navideño en el Gran Eje para dinamizar la los comercios de la zona
  10. 10

    El juicio al monitor que abusó de una alumna en Jaén se aplaza a marzo de 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Médicos de Jaén rechazan el Estatuto Marco y denuncian jornadas de 80 horas semanales

Médicos de Jaén rechazan el Estatuto Marco y denuncian jornadas de 80 horas semanales