Médicos de Jaén rechazan el Estatuto Marco y denuncian jornadas de 80 horas semanales

Los médicos de Jaén se han concentrado frente al Hospital Universitario este jueves para mostrar su rechazo al nuevo Estatuto Marco del personal del Sistema ... Nacional de Salud (SNS) propuesto por el Ministerio de Sanidad.

Una protesta que se celebra en el tercer día de los cuatro de huelga convocados por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), el mayoritario, y el Sindicato Médico Andaluz (SMA), y que en Jaén tiene un seguimiento del 21%, a falta de los datos de este jueves.

Según ha explicado a los medios Bernabé Castro, presidente del Sindicato Médico de Jaén, el nuevo Estatuto Marco no contempla las principales reivindicaciones que exige el colectivo. De hecho, en su opinión es un texto «similar al que hemos tenido que soportar durante 22 años».

La principal reivindicación es que se reconozca una singularidad específica a los médicos «que otros sanitarios no tienen». Con este estatuto propio podrían sentarse en una mesa propia de negociación que les facilite llegar a acuerdos con las instituciones pertinentes.

Entre las principales demandas de los médicos, la regulación de la jornada laboral. «Nos exigen 48 horas semanales con el agravante de que es en cómputo semestral. Eso quiere decir que durante una semana te pueden hacer trabajar entre 60 a 80 horas si es necesario. Con esto las nuevas generaciones no quieren optar por la medicina pública, prefieren irse a la privada o a otros países donde se les ofrecen otras condiciones de trabajo», ha detallado Castro.

«También es muy grave que se nos exija hacer 800 horas extras de trabajo después de nuestra jornada. Además, son horas de guardia que se trabajan en tardes, noches, festivos y se nos paga a un precio ridículo, menos que por una hora ordinaria. Solicitamos que sean voluntarias y que se puedan negociar las condiciones en las que se hagan y cómo se retribuyen».

Junto a estas demandas, el colectivo pide que se respete su derecho al descanso y a la conciliación laboral. Además, también piden que la Medicina sea reconocida como una profesión de riesgo, lo que les permitiría jubilarse de forma anticipada sin sufrir ningún tipo de pérdida retributiva.

Respecto al seguimiento de la huelga en la provincia, Castro asevera que el porcentaje eral es muy superior, de hecho el doble, que las cifras oficiales. «Se calcula con toda la plantilla, pero no se tiene en cuenta la gente que está de permiso, con reducción de jornada y demás visicitudes», ha afirmado el presidente del Sindicato Médico de Jaén.

Los médicos de la provincia ponen sus esperanzas en la reunión de este mismo jueves entre el Ministerio de Sanidad y el Comité de Huelga. «Esperamos una propuesta aceptable. Si no nos atienden nuestras reivindicaciones, yo creo que esto va a continuar hasta que consigamos unas condiciones que creemos que son lógicas y sensatas», ha aseverado Castro.

Por último, desde el colectivo admiten que la huelga provoca alteraciones en los servicios sanitarios, aunque piden a los ciudadanos comprensión. «Reivindicando nuestros derechos también defendemos una sanidad pública de calidad. Si no se nos atienden las necesidades y perdemos efectivos dentro de la sanidad pública, la población también va a tener el problema cuando necesite ir al médico o al hospital».