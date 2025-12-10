Cetedex, «un antes y un después en la provincia»

Si hay un proyecto tractor en Jaén con vistas al futuro es el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex), al que el propio Paco ... Reyes, presidente de la Diputación, calificó como «la guinda» de la buena situación de la provincia. «Lo mejor es el ecosistema empresarial y de investigación que ya se está generando en torno al proyecto, que va a suponer un antes y un después en nuestra provincia».

Al respecto, ha señalado que el Cetedex supone para el Gobierno de España una inversión de más de 220 millones de euros «en tiempo récord» y la previsión de crear más de 2.600 empleos, principalmente en el ámbito de la innovación, el desarrollo y la investigación.

Sobre este centro, ha puntualizado que la ministra de Defensa anunció hace dos semanas que ya se van a ofertar las primeras plazas y en el Consejo de Ministros de la semana pasada se aprobó elevar la partida de 2026 a los 93 millones de euros, según había solicitado el INTA, del Ministerio de Defensa, 31 millones más de lo previsto para abordar imprevistos de la obra por las características del terreno.

El Cetedex «ha creado ya un ecosistema innovador y tecnológico en la provincia, convirtiéndola en un polo de innovación en defensa y tecnología avanzada que estoy convencido de que nuestras empresas van a aprovechar, de hecho ya lo están haciendo y estamos trabajando en este sentido».

Así, ha citado algunas de las empresas que ya están instaladas o han anunciado su implantación para «convertir a esta provincia en un centro no solo nacional, sino internacional en materia de investigación y que supone la creación de riqueza y empleo de calidad. Ahí están ya Meltio, Desay, Escribano o el anuncio de SAPA. Y sólo estamos empezando, estamos hablando de realidades, de empleos ya creados en muchos de los casos, porque el Cetedex marcará un antes y un después en nuestra tierra».