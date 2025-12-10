Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen de archivo de los terrenos del Cetedex. IDEAL

Cetedex, «un antes y un después en la provincia»

El presidente de la Diputación destaca el impacto en innovación, investigación y empleo de calidad gracias al ecosistema empresarial generado en torno al proyecto

Jesús Jiménez

Jaén

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 18:41

Comenta

Si hay un proyecto tractor en Jaén con vistas al futuro es el Centro Tecnológico de Desarrollo y Experimentación (Cetedex), al que el propio Paco ... Reyes, presidente de la Diputación, calificó como «la guinda» de la buena situación de la provincia. «Lo mejor es el ecosistema empresarial y de investigación que ya se está generando en torno al proyecto, que va a suponer un antes y un después en nuestra provincia».

