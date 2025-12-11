Alberto y Judith, la pareja tras Granhambrienta que triunfa en Instagram con la comida de Granada
Alberto y Judith son los creadores de Granhambrienta, una cuenta de Instagram con miles de seguidores que ofrece recomendaciones gastronómicas en Granada
Granada
Jueves, 11 de diciembre 2025, 23:29
Las redes sociales están a la orden del día y prácticamente todo el mundo utiliza a diario plataformas como Instagram, TikTok o X. En ellas es posible encontrar contenido de todo tipo, aunque desde hace bastante tiempo hay uno que cada vez genera más interés: el gastronómico. Y en el caso de Granada, gran parte de que esto sea tiene que ver con creadores de contenido como Alberto Gámez y Judith Llevot, que a través de su cuenta Granhambrienta comparten a diario recomendaciones de restaurantes, cafeterías y todo tipo de negocios gastronómicos de la provincia.
Solo en Instagram acumulan en la actualidad más de 1.000 publicaciones y cuentan con más de 60.000 seguidores, algo que no se podían imaginar ni en su mejores sueños. De hecho, sus planes no pasaban por convertirse en creadores de contenido ya que Alberto trabaja como profesor de Primaria y Judith oposita para ello. «Cuando vine a Granada desde Barcelona tenía una lista de sitios a los que ir e iba probando todo lo que podía. Llegó un momento en el que mis amigos me preguntaban a mi, siendo yo de fuera, dónde ir a comer», detalla Alberto a IDEAL.
Y es en ese momento en el que surgió la idea de crear Granhambrienta: «Empezamos con la intención de compartir sitios chulos para comer y solo subíamos fotos. Después comenzamos con los vídeos para enseñar mejor la comida y explicar la experiencia». Compartían sus recomendaciones por gusto, pero pronto empezaron a acumular seguidores y varios de sus vídeos se volvieron virales. «Empezamos a darnos cuenta de que algo que era ocio se estaba transformando en trabajo», reconoce Judith.
De este modo se convirtieron en una de las cuentas más influyentes de Granada a nivel gastronómico y admiten que están viviendo un momento realmente dulce. «Por suerte nos hablan muchos restaurantes para que vayamos y les demos visibilidad». Sin embargo, tienen claro que solo hacen contenido de sitios que verdaderamente les gusten: «No vamos a enseñar un sitio que no nos gusta o que pensamos que no va a gustar a nuestro público porque no queremos recomendar una mala experiencia, así que solo hacemos vídeos de sitios a los que sí que recomendamos ir».
Aunque reconocen que están «súper contentos y orgullosos» con lo que han conseguido, no paran de pensar en seguir creciendo. «En Granada tenemos muchísimo trabajo pero nos gustaría expandirnos más y grabar también en otras ciudades como Madrid, Valencia y Málaga, hacer un contenido más nacional y no tan local», finalizan.
¿A dónde ir a comer?
Debido a su actividad como creadores de contenido gastronómico, Judith y Alberto han probado multitud de restaurantes de toda la provincia. Pero… ¿Tienen un favorito? Judith no duda al ofrecer una recomendación: «Mi comida favorita es el sushi, así que recomendaría Kiato. Todo lo que he probado allí me ha encantado».
Alberto, por su parte, duda más. «Podría darte mil recomendaciones… Pero un sitio al que me encanta ir es Mumama, que a día de hoy yo creo que es la mejor hamburguesería de toda España. Están a un nivel diferente, con todo hecho de forma casera y elaboraciones y combinaciones únicas», explica.
