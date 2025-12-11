Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un análisis a la Granada de La Plazuela en su disco Lugar nº0

El dúo regresa con Lugar nº0 (D.L.Y), un canto urbano y crítico donde suena Granada entre funk, flamenco, desamores y reivindicación

Cristina Ramos

Cristina Ramos

Granada

Jueves, 11 de diciembre 2025, 23:30

Comenta

Con la cadencia descalza de quienes han pisado muchas veces los adoquines del Albaicín, La Plazuela alza su voz para denunciar la turistificación y reivindicar su Granada. Su segundo álbum, Lugar nº0 (D.L.Y), no sólo suena a transformación sonora, sino también a amor por el barrio. Presentado en la sala Copera el 6 de diciembre, el disco ha tenido una acogida entusiasta como si cada nota reconociera la tierra que les vio nacer.

Granada, barrio, polvo de callejones y ritmo de noche, eso es lo que late en Lugar nº0 (D.L.Y). Con apenas dos años desde su debut, La Plazuela eleva su flamenco fusón, su nu-funk y su electrónica a un lugar donde lo íntimo y lo colectivo se mezclan. Aunque en esta ocasión su disco no plasma en todas sus canciones la sangre granadina, no podían faltar las referencias a la tierra en la que nacieron, la más clara, el single 18010.

Nº6 del Álbum.

Código postal del barrio del Sacromonte y parte del Albaicín

En el 10 no gastan casas

Que lo que gastaban eran cuevas

Y yo que vengo borracho

Con to los niños de La Plazuela

Cuando habla del 10 se refiere a la terminación del Código postal 18010, en estos barrios, el Sacromonte y el Albaicín, no se ha invertido en infraestructura, en pisos o en edificios.

 

La historia del Sacromonte en Granada es la de un barrio nacido tras la Reconquista en el siglo XV como refugio para moriscos y gitanos que se asentaron en cuevas excavadas en la roca, convirtiéndose en cuna del flamenco y hogar de artistas, bohemios y una cultura gitana única, sin embargo hoy en día, muchas cuevas han sido abandonadas y son inhabitables, y otras necesitan reformarse.

Ni las migas de pan

Me marcaban el camino

Pa poderme yo bajar

A la Cuesta de Los Chinos

Donde allí me voy a esperar

A que mi papa esté dormío

Las migas de pan son un plato muy típico de Granada, originalmente una receta de origen humilde, típicamente de pastores

 

La Cuesta de los Chinos es el nombre más actual de la Cuesta del Rey Chico, su nombre real, es el más mítico sendero histórico que cualquier granadino y Guiri se ha andado alguna vez para poder llegar a lo más alto de Granada, con vistas a la Alhambra. Sube desde el Paseo de los Tristes, junto al río Darro, hasta el recinto de la Alhambra y el Generalife. Ahora se le conoce como la cuesta de los chinos por su empedrado de pequeños cantos rodados

En el 10 no gastan casa

Que lo que gastaban eran cuevas

51 Faraona, 29 mi Gabriela

Paramos en casa del Juan

Y llamamos al Manolillo

Pa ver si quiere bajar

Para echarnos un cigarrillo

Aunque la ubicación no es exacta, la Cueva de la Faraona se encuentra en el número 53, en el camino del Sacromonte y la Cueva de los Amayas en el número 25, justo al lado vive Gabriela, íntima amiga de La Plazuela y vecina de su amigo Manolillo. La casa de Juan, es la casa de Juan Habichuela Nieto, todos viven unos al lado de los otros.

De la Playa de Velilla

Voy a coger toítas las piedras

Para hacerme una casita

Entre la tuya y la mía

Pa que nadie nos encontrara

Plantaremos bajo tierra las fatigas

La Playa de la Velilla es la playa más concurrida de Almuñécar.

Cuando dice ‘Plantaremos bajo tierra las fatigas’, aunque no es una referencia granadina, es una declaración de intenciones, una forma de expresar Dejar atrás los sufrimientos y el cansancio al más puro estilo flamenco, con metáforas.

Y llenaremos la casa

De jazmín y buganvillas

La combinación de estas dos plantas ornamentales, es muy características de los patios y muros granadinos, especialmente en barrios históricos como el Albaicín y el Sacromonte, creando un ambiente lleno de color, fragancia y tradición, y son un elemento visual muy presente en sus calles y cuevas

En el 10 no gastan casas

Que lo que gastaban eran cuevas

51 Faraona, 29 mi Gabriela

Paramos en casa del Juan

Y llamamos al Manolillo

Pa ver si quiere bajar

Para echarnos un cigarrillo

Quisiera ver

Algún día yo a mis niños

Poder crecer

En el barrio donde un niño

Fui yo también

De corazón

Siempre seremos los mismos

En esta estrofa, La Plazuela denuncia la turistificación de un barrio tan humilde. Hoy en día, el Sacromonte lucha por mantener su esencia, siendo un símbolo del flamenco y la cultura gitana, con las zambras convertidas en espectáculos turísticos, pero la especulación inmobiliaria, la turistificación, los pisos turísticos, son un gran reto.

En el 10 no gastan casas

Que lo que gastaban eran cuevas

51 Faraona, 29 mi Gabriela

Paramos en casa del Juan

Y llamamos al Manolillo

Pa ver si quiere bajar

Para echarnos un cigarrillo

Nº11 del Álbum.

Una historia de desamor. En la canción Mala de Verdad se hace una breve referencia a la cultura de la semana Santa de Granada, cuando en la segunda parte dice:

Tú crees que partes corazones

Yo he visto en mi ciudad

Partir de verdad, corazones

Al Cristo del Consuelo en la madrugá'

Siempre seremos los mismos

El Cristo del Consuelo en la Madrugá se refiere principalmente a la procesión de la Hermandad de los Gitanos en Granada durante la Madrugada del Miércoles Santo, una de las más solemnes, donde el Santísimo Cristo del Consuelo y María Santísima del Sacromonte salen desde la Iglesia del Sagrado Corazón por la Gran Vía, atrayendo a miles de devotos en un ambiente único de fervor popular, especialmente en el barrio del Sacromonte.

