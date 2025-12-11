Un análisis a la Granada de La Plazuela en su disco Lugar nº0

Nº6 del Álbum. Código postal del barrio del Sacromonte y parte del Albaicín

En el 10 no gastan casas Que lo que gastaban eran cuevas Y yo que vengo borracho Con to los niños de La Plazuela

Cuando habla del 10 se refiere a la terminación del Código postal 18010, en estos barrios, el Sacromonte y el Albaicín, no se ha invertido en infraestructura, en pisos o en edificios. La historia del Sacromonte en Granada es la de un barrio nacido tras la Reconquista en el siglo XV como refugio para moriscos y gitanos que se asentaron en cuevas excavadas en la roca, convirtiéndose en cuna del flamenco y hogar de artistas, bohemios y una cultura gitana única, sin embargo hoy en día, muchas cuevas han sido abandonadas y son inhabitables, y otras necesitan reformarse.

Ni las migas de pan Me marcaban el camino Pa poderme yo bajar A la Cuesta de Los Chinos Donde allí me voy a esperar A que mi papa esté dormío

Las migas de pan son un plato muy típico de Granada, originalmente una receta de origen humilde, típicamente de pastores La Cuesta de los Chinos es el nombre más actual de la Cuesta del Rey Chico, su nombre real, es el más mítico sendero histórico que cualquier granadino y Guiri se ha andado alguna vez para poder llegar a lo más alto de Granada, con vistas a la Alhambra. Sube desde el Paseo de los Tristes, junto al río Darro, hasta el recinto de la Alhambra y el Generalife. Ahora se le conoce como la cuesta de los chinos por su empedrado de pequeños cantos rodados

En el 10 no gastan casa Que lo que gastaban eran cuevas 51 Faraona, 29 mi Gabriela Paramos en casa del Juan Y llamamos al Manolillo Pa ver si quiere bajar Para echarnos un cigarrillo

Aunque la ubicación no es exacta, la Cueva de la Faraona se encuentra en el número 53, en el camino del Sacromonte y la Cueva de los Amayas en el número 25, justo al lado vive Gabriela, íntima amiga de La Plazuela y vecina de su amigo Manolillo. La casa de Juan, es la casa de Juan Habichuela Nieto, todos viven unos al lado de los otros.

De la Playa de Velilla Voy a coger toítas las piedras Para hacerme una casita Entre la tuya y la mía Pa que nadie nos encontrara Plantaremos bajo tierra las fatigas

La Playa de la Velilla es la playa más concurrida de Almuñécar. Cuando dice ‘Plantaremos bajo tierra las fatigas’, aunque no es una referencia granadina, es una declaración de intenciones, una forma de expresar Dejar atrás los sufrimientos y el cansancio al más puro estilo flamenco, con metáforas.

Y llenaremos la casa De jazmín y buganvillas

La combinación de estas dos plantas ornamentales, es muy características de los patios y muros granadinos, especialmente en barrios históricos como el Albaicín y el Sacromonte, creando un ambiente lleno de color, fragancia y tradición, y son un elemento visual muy presente en sus calles y cuevas

En el 10 no gastan casas Que lo que gastaban eran cuevas 51 Faraona, 29 mi Gabriela Paramos en casa del Juan Y llamamos al Manolillo Pa ver si quiere bajar Para echarnos un cigarrillo

Quisiera ver Algún día yo a mis niños Poder crecer En el barrio donde un niño Fui yo también De corazón Siempre seremos los mismos

En esta estrofa, La Plazuela denuncia la turistificación de un barrio tan humilde. Hoy en día, el Sacromonte lucha por mantener su esencia, siendo un símbolo del flamenco y la cultura gitana, con las zambras convertidas en espectáculos turísticos, pero la especulación inmobiliaria, la turistificación, los pisos turísticos, son un gran reto.

En el 10 no gastan casas Que lo que gastaban eran cuevas 51 Faraona, 29 mi Gabriela Paramos en casa del Juan Y llamamos al Manolillo Pa ver si quiere bajar Para echarnos un cigarrillo

Nº11 del Álbum. Una historia de desamor. En la canción Mala de Verdad se hace una breve referencia a la cultura de la semana Santa de Granada, cuando en la segunda parte dice:

Tú crees que partes corazones Yo he visto en mi ciudad Partir de verdad, corazones Al Cristo del Consuelo en la madrugá' Siempre seremos los mismos