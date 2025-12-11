Un análisis a la Granada de La Plazuela en su disco Lugar nº0
El dúo regresa con Lugar nº0 (D.L.Y), un canto urbano y crítico donde suena Granada entre funk, flamenco, desamores y reivindicación
Granada
Jueves, 11 de diciembre 2025, 23:30
Con la cadencia descalza de quienes han pisado muchas veces los adoquines del Albaicín, La Plazuela alza su voz para denunciar la turistificación y reivindicar su Granada. Su segundo álbum, Lugar nº0 (D.L.Y), no sólo suena a transformación sonora, sino también a amor por el barrio. Presentado en la sala Copera el 6 de diciembre, el disco ha tenido una acogida entusiasta como si cada nota reconociera la tierra que les vio nacer.
Granada, barrio, polvo de callejones y ritmo de noche, eso es lo que late en Lugar nº0 (D.L.Y). Con apenas dos años desde su debut, La Plazuela eleva su flamenco fusón, su nu-funk y su electrónica a un lugar donde lo íntimo y lo colectivo se mezclan. Aunque en esta ocasión su disco no plasma en todas sus canciones la sangre granadina, no podían faltar las referencias a la tierra en la que nacieron, la más clara, el single 18010.
Nº6 del Álbum.
Código postal del barrio del Sacromonte y parte del Albaicín
En el 10 no gastan casas
Que lo que gastaban eran cuevas
Y yo que vengo borracho
Con to los niños de La Plazuela
Cuando habla del 10 se refiere a la terminación del Código postal 18010, en estos barrios, el Sacromonte y el Albaicín, no se ha invertido en infraestructura, en pisos o en edificios.
La historia del Sacromonte en Granada es la de un barrio nacido tras la Reconquista en el siglo XV como refugio para moriscos y gitanos que se asentaron en cuevas excavadas en la roca, convirtiéndose en cuna del flamenco y hogar de artistas, bohemios y una cultura gitana única, sin embargo hoy en día, muchas cuevas han sido abandonadas y son inhabitables, y otras necesitan reformarse.
Ni las migas de pan
Me marcaban el camino
Pa poderme yo bajar
A la Cuesta de Los Chinos
Donde allí me voy a esperar
A que mi papa esté dormío
Las migas de pan son un plato muy típico de Granada, originalmente una receta de origen humilde, típicamente de pastores
La Cuesta de los Chinos es el nombre más actual de la Cuesta del Rey Chico, su nombre real, es el más mítico sendero histórico que cualquier granadino y Guiri se ha andado alguna vez para poder llegar a lo más alto de Granada, con vistas a la Alhambra. Sube desde el Paseo de los Tristes, junto al río Darro, hasta el recinto de la Alhambra y el Generalife. Ahora se le conoce como la cuesta de los chinos por su empedrado de pequeños cantos rodados
En el 10 no gastan casa
Que lo que gastaban eran cuevas
51 Faraona, 29 mi Gabriela
Paramos en casa del Juan
Y llamamos al Manolillo
Pa ver si quiere bajar
Para echarnos un cigarrillo
Aunque la ubicación no es exacta, la Cueva de la Faraona se encuentra en el número 53, en el camino del Sacromonte y la Cueva de los Amayas en el número 25, justo al lado vive Gabriela, íntima amiga de La Plazuela y vecina de su amigo Manolillo. La casa de Juan, es la casa de Juan Habichuela Nieto, todos viven unos al lado de los otros.
De la Playa de Velilla
Voy a coger toítas las piedras
Para hacerme una casita
Entre la tuya y la mía
Pa que nadie nos encontrara
Plantaremos bajo tierra las fatigas
La Playa de la Velilla es la playa más concurrida de Almuñécar.
Cuando dice ‘Plantaremos bajo tierra las fatigas’, aunque no es una referencia granadina, es una declaración de intenciones, una forma de expresar Dejar atrás los sufrimientos y el cansancio al más puro estilo flamenco, con metáforas.
Y llenaremos la casa
De jazmín y buganvillas
La combinación de estas dos plantas ornamentales, es muy características de los patios y muros granadinos, especialmente en barrios históricos como el Albaicín y el Sacromonte, creando un ambiente lleno de color, fragancia y tradición, y son un elemento visual muy presente en sus calles y cuevas
En el 10 no gastan casas
Que lo que gastaban eran cuevas
51 Faraona, 29 mi Gabriela
Paramos en casa del Juan
Y llamamos al Manolillo
Pa ver si quiere bajar
Para echarnos un cigarrillo
Quisiera ver
Algún día yo a mis niños
Poder crecer
En el barrio donde un niño
Fui yo también
De corazón
Siempre seremos los mismos
En esta estrofa, La Plazuela denuncia la turistificación de un barrio tan humilde. Hoy en día, el Sacromonte lucha por mantener su esencia, siendo un símbolo del flamenco y la cultura gitana, con las zambras convertidas en espectáculos turísticos, pero la especulación inmobiliaria, la turistificación, los pisos turísticos, son un gran reto.
En el 10 no gastan casas
Que lo que gastaban eran cuevas
51 Faraona, 29 mi Gabriela
Paramos en casa del Juan
Y llamamos al Manolillo
Pa ver si quiere bajar
Para echarnos un cigarrillo
Nº11 del Álbum.
Una historia de desamor. En la canción Mala de Verdad se hace una breve referencia a la cultura de la semana Santa de Granada, cuando en la segunda parte dice:
Tú crees que partes corazones
Yo he visto en mi ciudad
Partir de verdad, corazones
Al Cristo del Consuelo en la madrugá'
Siempre seremos los mismos
El Cristo del Consuelo en la Madrugá se refiere principalmente a la procesión de la Hermandad de los Gitanos en Granada durante la Madrugada del Miércoles Santo, una de las más solemnes, donde el Santísimo Cristo del Consuelo y María Santísima del Sacromonte salen desde la Iglesia del Sagrado Corazón por la Gran Vía, atrayendo a miles de devotos en un ambiente único de fervor popular, especialmente en el barrio del Sacromonte.
Nº6 del Álbum.
Código postal del barrio del Sacromonte y parte del Albaicín
En el 10 no gastan casas
Que lo que gastaban eran cuevas
Y yo que vengo borracho
Con to los niños de La Plazuela
Cuando habla del 10 se refiere a la terminación del Código postal 18010, en estos barrios, el Sacromonte y el Albaicín, no se ha invertido en infraestructura, en pisos o en edificios.
La historia del Sacromonte en Granada es la de un barrio nacido tras la Reconquista en el siglo XV como refugio para moriscos y gitanos que se asentaron en cuevas excavadas en la roca, convirtiéndose en cuna del flamenco y hogar de artistas, bohemios y una cultura gitana única, sin embargo hoy en día, muchas cuevas han sido abandonadas y son inhabitables, y otras necesitan reformarse.
Ni las migas de pan
Me marcaban el camino
Pa poderme yo bajar
A la Cuesta de Los Chinos
Donde allí me voy a esperar
A que mi papa esté dormío
Las migas de pan son un plato muy típico de Granada, originalmente una receta de origen humilde, típicamente de pastores
La Cuesta de los Chinos es el nombre más actual de la Cuesta del Rey Chico, su nombre real, es el más mítico sendero histórico que cualquier granadino y Guiri se ha andado alguna vez para poder llegar a lo más alto de Granada, con vistas a la Alhambra. Sube desde el Paseo de los Tristes, junto al río Darro, hasta el recinto de la Alhambra y el Generalife. Ahora se le conoce como la cuesta de los chinos por su empedrado de pequeños cantos rodados
En el 10 no gastan casa
Que lo que gastaban eran cuevas
51 Faraona, 29 mi Gabriela
Paramos en casa del Juan
Y llamamos al Manolillo
Pa ver si quiere bajar
Para echarnos un cigarrillo
Aunque la ubicación no es exacta, la Cueva de la Faraona se encuentra en el número 53, en el camino del Sacromonte y la Cueva de los Amayas en el número 25, justo al lado vive Gabriela, íntima amiga de La Plazuela y vecina de su amigo Manolillo. La casa de Juan, es la casa de Juan Habichuela Nieto, todos viven unos al lado de los otros.
De la Playa de Velilla
Voy a coger toítas las piedras
Para hacerme una casita
Entre la tuya y la mía
Pa que nadie nos encontrara
Plantaremos bajo tierra las fatigas
La Playa de la Velilla es la playa más concurrida de Almuñécar.
Cuando dice ‘Plantaremos bajo tierra las fatigas’, aunque no es una referencia granadina, es una declaración de intenciones, una forma de expresar Dejar atrás los sufrimientos y el cansancio al más puro estilo flamenco, con metáforas.
Y llenaremos la casa
De jazmín y buganvillas
La combinación de estas dos plantas ornamentales, es muy características de los patios y muros granadinos, especialmente en barrios históricos como el Albaicín y el Sacromonte, creando un ambiente lleno de color, fragancia y tradición, y son un elemento visual muy presente en sus calles y cuevas
En el 10 no gastan casas
Que lo que gastaban eran cuevas
51 Faraona, 29 mi Gabriela
Paramos en casa del Juan
Y llamamos al Manolillo
Pa ver si quiere bajar
Para echarnos un cigarrillo
Quisiera ver
Algún día yo a mis niños
Poder crecer
En el barrio donde un niño
Fui yo también
De corazón
Siempre seremos los mismos
En esta estrofa, La Plazuela denuncia la turistificación de un barrio tan humilde. Hoy en día, el Sacromonte lucha por mantener su esencia, siendo un símbolo del flamenco y la cultura gitana, con las zambras convertidas en espectáculos turísticos, pero la especulación inmobiliaria, la turistificación, los pisos turísticos, son un gran reto.
En el 10 no gastan casas
Que lo que gastaban eran cuevas
51 Faraona, 29 mi Gabriela
Paramos en casa del Juan
Y llamamos al Manolillo
Pa ver si quiere bajar
Para echarnos un cigarrillo
Nº11 del Álbum.
Una historia de desamor. En la canción Mala de Verdad se hace una breve referencia a la cultura de la semana Santa de Granada, cuando en la segunda parte dice:
Tú crees que partes corazones
Yo he visto en mi ciudad
Partir de verdad, corazones
Al Cristo del Consuelo en la madrugá'
Siempre seremos los mismos
El Cristo del Consuelo en la Madrugá se refiere principalmente a la procesión de la Hermandad de los Gitanos en Granada durante la Madrugada del Miércoles Santo, una de las más solemnes, donde el Santísimo Cristo del Consuelo y María Santísima del Sacromonte salen desde la Iglesia del Sagrado Corazón por la Gran Vía, atrayendo a miles de devotos en un ambiente único de fervor popular, especialmente en el barrio del Sacromonte.
Nº6 del Álbum.
Código postal del barrio del Sacromonte y parte del Albaicín
En el 10 no gastan casas
Que lo que gastaban eran cuevas
Y yo que vengo borracho
Con to los niños de La Plazuela
Cuando habla del 10 se refiere a la terminación del Código postal 18010, en estos barrios, el Sacromonte y el Albaicín, no se ha invertido en infraestructura, en pisos o en edificios.
La historia del Sacromonte en Granada es la de un barrio nacido tras la Reconquista en el siglo XV como refugio para moriscos y gitanos que se asentaron en cuevas excavadas en la roca, convirtiéndose en cuna del flamenco y hogar de artistas, bohemios y una cultura gitana única, sin embargo hoy en día, muchas cuevas han sido abandonadas y son inhabitables, y otras necesitan reformarse.
Ni las migas de pan
Me marcaban el camino
Pa poderme yo bajar
A la Cuesta de Los Chinos
Donde allí me voy a esperar
A que mi papa esté dormío
Las migas de pan son un plato muy típico de Granada, originalmente una receta de origen humilde, típicamente de pastores
La Cuesta de los Chinos es el nombre más actual de la Cuesta del Rey Chico, su nombre real, es el más mítico sendero histórico que cualquier granadino y Guiri se ha andado alguna vez para poder llegar a lo más alto de Granada, con vistas a la Alhambra. Sube desde el Paseo de los Tristes, junto al río Darro, hasta el recinto de la Alhambra y el Generalife. Ahora se le conoce como la cuesta de los chinos por su empedrado de pequeños cantos rodados
En el 10 no gastan casa
Que lo que gastaban eran cuevas
51 Faraona, 29 mi Gabriela
Paramos en casa del Juan
Y llamamos al Manolillo
Pa ver si quiere bajar
Para echarnos un cigarrillo
Aunque la ubicación no es exacta, la Cueva de la Faraona se encuentra en el número 53, en el camino del Sacromonte y la Cueva de los Amayas en el número 25, justo al lado vive Gabriela, íntima amiga de La Plazuela y vecina de su amigo Manolillo. La casa de Juan, es la casa de Juan Habichuela Nieto, todos viven unos al lado de los otros.
La Playa de la Velilla es la playa más concurrida de Almuñécar.
Cuando dice ‘Plantaremos bajo tierra las fatigas’, aunque no es una referencia granadina, es una declaración de intenciones, una forma de expresar Dejar atrás los sufrimientos y el cansancio al más puro estilo flamenco, con metáforas.
De la Playa de Velilla
Voy a coger toítas las piedras
Para hacerme una casita
Entre la tuya y la mía
Pa que nadie nos encontrara
Plantaremos bajo tierra las fatigas
La combinación de estas dos plantas ornamentales, es muy características de los patios y muros granadinos, especialmente en barrios históricos como el Albaicín y el Sacromonte, creando un ambiente lleno de color, fragancia y tradición, y son un elemento visual muy presente en sus calles y cuevas
Y llenaremos la casa
De jazmín y buganvillas
En el 10 no gastan casas
Que lo que gastaban eran cuevas
51 Faraona, 29 mi Gabriela
Paramos en casa del Juan
Y llamamos al Manolillo
Pa ver si quiere bajar
Para echarnos un cigarrillo
Quisiera ver
Algún día yo a mis niños
Poder crecer
En el barrio donde un niño
Fui yo también
De corazón
Siempre seremos los mismos
En esta estrofa, La Plazuela denuncia la turistificación de un barrio tan humilde. Hoy en día, el Sacromonte lucha por mantener su esencia, siendo un símbolo del flamenco y la cultura gitana, con las zambras convertidas en espectáculos turísticos, pero la especulación inmobiliaria, la turistificación, los pisos turísticos, son un gran reto.
En el 10 no gastan casas
Que lo que gastaban eran cuevas
51 Faraona, 29 mi Gabriela
Paramos en casa del Juan
Y llamamos al Manolillo
Pa ver si quiere bajar
Para echarnos un cigarrillo
Nº11 del Álbum.
Una historia de desamor. En la canción Mala de Verdad se hace una breve referencia a la cultura de la semana Santa de Granada, cuando en la segunda parte dice:
Tú crees que partes corazones
Yo he visto en mi ciudad
Partir de verdad, corazones
Al Cristo del Consuelo en la madrugá'
Siempre seremos los mismos
El Cristo del Consuelo en la Madrugá se refiere principalmente a la procesión de la Hermandad de los Gitanos en Granada durante la Madrugada del Miércoles Santo, una de las más solemnes, donde el Santísimo Cristo del Consuelo y María Santísima del Sacromonte salen desde la Iglesia del Sagrado Corazón por la Gran Vía, atrayendo a miles de devotos en un ambiente único de fervor popular, especialmente en el barrio del Sacromonte.
Nº6 del Álbum.
Código postal del barrio del Sacromonte y parte del Albaicín
En el 10 no gastan casas
Que lo que gastaban eran cuevas
Y yo que vengo borracho
Con to los niños de La Plazuela
Cuando habla del 10 se refiere a la terminación del Código postal 18010, en estos barrios, el Sacromonte y el Albaicín, no se ha invertido en infraestructura, en pisos o en edificios.
La historia del Sacromonte en Granada es la de un barrio nacido tras la Reconquista en el siglo XV como refugio para moriscos y gitanos que se asentaron en cuevas excavadas en la roca, convirtiéndose en cuna del flamenco y hogar de artistas, bohemios y una cultura gitana única, sin embargo hoy en día, muchas cuevas han sido abandonadas y son inhabitables, y otras necesitan reformarse.
Ni las migas de pan
Me marcaban el camino
Pa poderme yo bajar
A la Cuesta de Los Chinos
Donde allí me voy a esperar
A que mi papa esté dormío
Las migas de pan son un plato muy típico de Granada, originalmente una receta de origen humilde, típicamente de pastores
La Cuesta de los Chinos es el nombre más actual de la Cuesta del Rey Chico, su nombre real, es el más mítico sendero histórico que cualquier granadino y Guiri se ha andado alguna vez para poder llegar a lo más alto de Granada, con vistas a la Alhambra. Sube desde el Paseo de los Tristes, junto al río Darro, hasta el recinto de la Alhambra y el Generalife. Ahora se le conoce como la cuesta de los chinos por su empedrado de pequeños cantos rodados
En el 10 no gastan casa
Que lo que gastaban eran cuevas
51 Faraona, 29 mi Gabriela
Paramos en casa del Juan
Y llamamos al Manolillo
Pa ver si quiere bajar
Para echarnos un cigarrillo
Aunque la ubicación no es exacta, la Cueva de la Faraona se encuentra en el número 53, en el camino del Sacromonte y la Cueva de los Amayas en el número 25, justo al lado vive Gabriela, íntima amiga de La Plazuela y vecina de su amigo Manolillo. La casa de Juan, es la casa de Juan Habichuela Nieto, todos viven unos al lado de los otros.
La Playa de la Velilla es la playa más concurrida de Almuñécar.
Cuando dice ‘Plantaremos bajo tierra las fatigas’, aunque no es una referencia granadina, es una declaración de intenciones, una forma de expresar Dejar atrás los sufrimientos y el cansancio al más puro estilo flamenco, con metáforas.
De la Playa de Velilla
Voy a coger toítas las piedras
Para hacerme una casita
Entre la tuya y la mía
Pa que nadie nos encontrara
Plantaremos bajo tierra las fatigas
La combinación de estas dos plantas ornamentales, es muy características de los patios y muros granadinos, especialmente en barrios históricos como el Albaicín y el Sacromonte, creando un ambiente lleno de color, fragancia y tradición, y son un elemento visual muy presente en sus calles y cuevas
Y llenaremos la casa
De jazmín y buganvillas
En el 10 no gastan casas
Que lo que gastaban eran cuevas
51 Faraona, 29 mi Gabriela
Paramos en casa del Juan
Y llamamos al Manolillo
Pa ver si quiere bajar
Para echarnos un cigarrillo
Quisiera ver
Algún día yo a mis niños
Poder crecer
En el barrio donde un niño
Fui yo también
De corazón
Siempre seremos los mismos
En esta estrofa, La Plazuela denuncia la turistificación de un barrio tan humilde. Hoy en día, el Sacromonte lucha por mantener su esencia, siendo un símbolo del flamenco y la cultura gitana, con las zambras convertidas en espectáculos turísticos, pero la especulación inmobiliaria, la turistificación, los pisos turísticos, son un gran reto.
En el 10 no gastan casas
Que lo que gastaban eran cuevas
51 Faraona, 29 mi Gabriela
Paramos en casa del Juan
Y llamamos al Manolillo
Pa ver si quiere bajar
Para echarnos un cigarrillo
Nº11 del Álbum.
Una historia de desamor. En la canción Mala de Verdad se hace una breve referencia a la cultura de la semana Santa de Granada, cuando en la segunda parte dice:
Tú crees que partes corazones
Yo he visto en mi ciudad
Partir de verdad, corazones
Al Cristo del Consuelo en la madrugá'
Siempre seremos los mismos
El Cristo del Consuelo en la Madrugá se refiere principalmente a la procesión de la Hermandad de los Gitanos en Granada durante la Madrugada del Miércoles Santo, una de las más solemnes, donde el Santísimo Cristo del Consuelo y María Santísima del Sacromonte salen desde la Iglesia del Sagrado Corazón por la Gran Vía, atrayendo a miles de devotos en un ambiente único de fervor popular, especialmente en el barrio del Sacromonte.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión