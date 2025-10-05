La lista de las siete maravillas de Granada

Jorge Pastor Granada Domingo, 5 de octubre 2025, 23:44 Comenta Compartir

Que Granada tiene el patrimonio más importante de Andalucía en cantidad y en calidad, no es ninguna entelequia ni ninguna apreciación subjetiva. Es una verdad corroborada por las estadísticas. No hace falta más que consultar el catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz. De los 4.126 recursos inscritos en la comunidad autónoma –sumando las trece categorías–, un total de 692 se localizan en la provincia de Granada. Muy lejos del segundo, Córdoba (584), o del tercero, Jaén (553).

Una de las grandes consecuencias, para bien, de que el Reino Nazarí de Granada fuera el último bastión de la cultura islámica en España y que el Estado moderno comenzara en 1492 tras la toma de Granada por los Reyes Católicos. Estamos, sin lugar a dudas, ante una de las grandes bazas de esta ciudad para lograr la Capitalidad Europea de la Cultura en 2031. Y así figurará en el proyecto que se presentará el próximo 28 de diciembre en el Ministerio de Cultura.

Estamos hablando de 692 maravillas en forma de monumentos, jardines históricos, yacimientos arqueológicos... pero ¿sería posible destacar siete en la capital? Siete, por el paralelismo con aquella clasificación de las Siete Maravillas del Mundo, que luego se dividió entre el Mundo Antiguo y el Moderno.

Tirando de valores como la relevancia artística y arquitectónica, el impacto socioeconómico y la afluencia de viajeros, este periódico ha seleccionado las Siete Maravillas de Granada –una lista, por cierto, perfectamente discutible–. En la relación se incluye lógicamente la Alhambra, que en su día fue candidata a Maravilla del Mundo, la Catedral y la Capilla Real, la Abadía del Sacromonte, el Monasterio de la Cartuja, San Jerónimo, el Hospital y la Basílica de San Juan de Dios y el Hospital Real.

Un conjunto de joyas patrimoniales que no tiene ninguna de las rivales españolas por la Capitalidad en 2031, y que son objeto de una inversión y restauración cercana a los veinte millones de euros, si contabilizamos los últimos veinte años.

Conjunto de la Alhambra y Generalife Una inversión de 2,3 millones en los Palacios Nazaríes

La Alhambra no cierra en los 365 días del año. La ciudad palatina, el segundo monumento más visitado de España (2,7 millones de personas) tras la Sagrada Familia de Barcelona, es el gran motor económico de Granada. Por eso y por la obligación legal y moral de que se encuentre siempre en 'perfecto estado de revista', el Patronato está acometiendo en estos momentos una de las obras más importantes de las últimas décadas. La restauración de los tejados del Mexuar y los palacios nazaríes por un importe de 2,3 millones de euros.

Aunque la relevancia mundial de la Alhambra trasciende el ámbito de lo patrimonial. También se ha convertido en uno de los principales actores culturales de Andalucía. Y no hablamos solo del Festival de Música y Danza, el ciclo Lorca y Granada en los Jardines del Generalife o exposiciones como la última de Rusiñol en el Palacio de Carlos V. Hablamos también del Encuentro Internacional de Cultura Literaria que traerá esta semana hasta la Alhambra a Salman Rushdie, Luis García Montero y David Uclés o la reciente adquisición de un cuadro de Sorolla por 725.000 euros para el Museo Ángel Barrios.

Real Monasterio de San Jerónimo Una imagen potenciada tras la última visita de Felipe VI

El Monasterio de San Jerónimo es, sin lugar a dudas, una de las grandes joyas patrimoniales de Granada. No hace falta más que visitarlo. Lo comprobará nada más cruzar la puerta. Como lo hizo el rey de España, Felipe VI, el pasado 30 de mayo. Las imágenes del monarca paseando por el claustro, con motivo del encuentro de las Reales Maestranzas de Caballería, abrieron los telediarios y fueron portadas en los periódicos. Fuera de Granada, muchos se aproximaron por primera vez a esta maravilla. Y dentro de Granada, también muchos lo descubrieron.

Pero San Jerónimo, donde yacen los restos del Gran Capitán, necesita apoyos importantes para acometer obras de conservación en algunos de sus espacios más emblemáticos. Preocupan, y mucho, las grietas que se produjeron a raíz del enjambre sísmico de 2021 por el choque de la torre contra la iglesia. No hablamos de un problema menor.

Mientras tanto, San Jerónimo, donde vive una comunidad de monjas jerónimas, sigue siendo el depositario de un importante legado histórico por su relación con María Manrique y su esposo Gonzalo Fernández de Córdoba y con Isabel de Portugal y el emperador Carlos V.

Catedral y Capilla Real La 'nueva' torre de la Catedral, el faro dorado de Granada

La Catedral de Granada, que acaba de celebrar los quinientos años de la colocación de su primera piedra, está inmersa en un importante programa de inversiones para garantizar su perfecta conservación. La torre, con un gasto previsto de 2,7 millones de euros, está siendo completamente restaurada. Se eliminó el tejado invertido que llevaba siglos dando problemas de filtraciones. En su lugar, se ha habilitado una terraza que permitirá una visión de 365 grados de Granada desde 57 metros de altura. También se han rehabilitado todos los elementos pétreos de las cuatro fachadas, recuperando el color dorado de su piedra, oculto por la costra gris.

Esta primera fase ha supuesto un gasto de un millón de euros. La segunda, que se centrará en el interior de la atalaya, valdrá 1,7 millones, una cifra que saldrá del 2% Cultural, cuyo expediente, datado en 2023, aún está en fase de resolución.

Mientras tanto, la Capilla Real ha finalizado la intervención en la puerta monumental interior con un coste de 110.000 euros –los resultados son sencillamente espectaculares– y la Junta acaba de inaugurar una exposición monográfica sobre José de Mora que se mantendrá abierta hasta el próximo mes de abril.

Monasterio de Nuestra Señora de la Asunción 'La Cartuja' Una joya del Renacimiento alejado de las rutas turísticas

El Monasterio de la Cartuja, alejado de las principales rutas turísticas, es una de las grandes joyas desconocidas para los granadinos y también para los visitantes. Recientemente ha albergado un precioso recital en el que el pianista David Dorantes rindió un precioso tributo a Domenico Scarlatti. Fue en el marco de la primera Bienal de Flamenco de Granada.

El Monasterio de la Cartuja es una maravilla por el continente, un ejemplo de arquitectura renacentista, pero sobre todo por el contenido. En su sacristía se pueden ver obras impresionantes de grandes maestros del Barroco como Alonso de Mena, José Risueño y los hermanos García.

Basílica y Hospital San Juan de Dios El Hospital de San Juan de Dios reabre sus puertas como referente cultural

La reapertura del Hospital de San Juan de Dios ha sido una de las principales noticias patrimoniales de Granada en los últimos años. Tras la cesión de la Diputación en 2015, la Orden ha sufragado, a pulmón, importantes obras en la crujía del primer patio y en la antigua iglesia, que se ha recuperado como espacio cultural donde desarrollar exposiciones y, próximamente, un concierto de la orquesta granadina Camerata Garnati –el 24 de octubre–.

Se estima que, en estos momentos, tan solo se ha rehabilitado una octava parte de este enorme complejo. Se calcula que el recinto requiere una inversión cercana a los cuarenta millones de euros. Queda faena, aunque ya se ha restaurado, por ejemplo, los impresionantes frescos que reproducen la vida, obra y milagros del Santo y cuya autoría está atribuida a Tomás de Ferrer.

La Basílica, donde se guardan los restos de San Juan de Dios, sí que es un lugar de peregrinación. Imposible no emocionarse ante la visión del retablo dorado o, en el exterior, ante la fachada barroca diseñada por Francisco José Guerrero. También puede disfrutar de creaciones de José Risueño y Atanasio Bocanegra.

Abadía del Sacromonte La Abadía rejuvenece tras una inversión de 4,7 millones

La Abadía del Sacromonte es, junto a la Alhambra y Catedral, el principal reclamo patrimonial de Granada. Y la Diócesis, consciente de su importancia, ha invertido mucho dinero en los últimos años. Concretamente cinco millones de euros. Lo último ha sido la rehabilitación integral de 2.600 metros cuadrados de fachada financiados íntegramente con 1,1 millones de euros procedentes en toda regla. El aspecto del edificio, que no para de albergar eventos culturales de primer nivel –los últimos, los conciertos de la Bienal de Flamenco–, ha cambiado radicalmente.

También está completamente finalizado el nuevo edificio de recepción, que ha supuesto un gasto de 3,6 millones de euros (2,5 con cargo al 2% Cultural) y que cuenta, entre otras dependencias, con salones para celebración de congresos con unas espectaculares vistas a la Alhambra.

El Museo de la Abadía del Sacromonte sigue siendo un auténtico tesoro. Ahí se cuenta toda la historia de los libros plomos y los descubrimientos de Torre Turpiana y se conserva un cuadro de Goya.

Hospital Real La sede centenaria de la UGR, una obra detrás de otra

El Hospital Real, fundado por los Reyes Católicos en 1504, es el buque insignia del vastísimo patrimonio de la Universidad de Granada, que cuenta con cuatro edificios catalogados como Bien de Interés Cultural. La UGR no ha parado de liberar recursos para acometer obras en los últimos años.

Entre las más destacadas, los 2,6 millones de euros para la Sala de los Convalecientes, que había quedado seriamente dañada tras los enjambres sísmicos de principios de 2021 –hubo varios terremotos que superaron los cuatro grados de intensidad–. Tambien se ha rehabilitado el Patio de la Capilla por 900.000 euros.

Reporta un error