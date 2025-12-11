Concierto de la Metally Band en el Aula Magna de la UJA

Música en directo para dar la bienvenida al fin de semana. El Aula Magna de la Universidad de Jaén acogerá este viernes, 12 de diciembre, ... el concierto de la Metally Band del Conservatorio Superior de Música 'Andrés de Vandelvira' de Jaén. Contará con la dirección de Manuel Dávila Sánchez y los solistas Jorge Giner Gutiérrez (trompeta) y Miguel Victorio Molina (bombardino).

El concierto, que requiere reserva previa en esta página, dará comienzo a las 20:30 horas. El programa se divide en dos partes. En la primera interpretarán Overture 'Il Guarany' (Antonio C. Gômes), 'Pasodoble y olé' (Enrique Crespo) y Un paseo por Manhattan (Santiago Rosales). Las obras de la segunda parte serán 'Resurgam' (Eric Ball), 'Gypsy airs' (Pablo de Sarasate) y 'Brass Metamorphosis' (James Curnow).

Metally Band es una agrupación formada por alumnado de instrumentos de viento metal y percusión que cursan los últimos años del título de Grado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Música en la especialidad de Interpretación en el Conservatorio Superior de Música 'Andrés de Vandelvira' de Jaén.

Se fundó en 2023 por el catedrático de Tuba Manuel Dávila y a pesar de su corta trayectoria, ha realizado conciertos en el coro de la Catedral de Jaén, el Archivo Histórico Provincial, el auditorio municipal de Puertollano y el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, así como en el Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza.