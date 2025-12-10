2 horas y 17 minutos: Los dorsales de la carrera Noche de San Antón se agotan en tiempo récord

Ni dos horas y media. Los dorsales para la carrera B (adultos) de la edición número 43 de la Carrera Urbana Internacional 'Noche de San ... Antón' se agotaron en apenas 2 horas y 17 minutos, en un récord «histórico» ocurrido en la noche de ayer.

En esta línea, el Teniente de Alcalde delegado de Deportes, Carlos Alberca, ha subrayado la «abrumadora demanda existente para participar en una prueba que solo va a más, como demuestra que casi 18.000 personas, en momentos puntuales, estuvieran intentando a la vez conseguir su plaza». «Este importante flujo de personas intentándolo al mismo tiempo, muchos de ellos, además, con distintos dispositivos», ha reconocido, «propició un tapón y problemas durante unos 30 minutos, pero pudieron subsanarse y de ahí que se agotaran los dorsales más rápido que nunca antes».

Alberca, por otra parte, ha querido pedir disculpas por las molestias ocasionadas a aquellos corredores y corredoras que, lamentablemente, no pudieron conseguir su participación en esta edición «por una cuestión relacionada con la gran desproporción existente entre la oferta y la demanda». «Los propios responsables de la plataforma, que se encargan de las inscripciones de muchas de las pruebas más importantes de España, nos han reconocido que nunca antes habían visto cifras similares», ha concluido.

Los atractivos de una carrera singular, un dorsal a un precio que resulta un importante reclamo --15 euros-- y el aviso de apertura del plazo de inscripción con antelación suficiente y a una hora cómoda para el corredor o corredora han motivado esta «avalancha nunca antes vista» de solicitudes en los primeros 30-40 minutos, razón por la cual se registraron las lógicas incidencias.

Alberca recuerda que, como en ocasiones anteriores, «terminado el plazo señalado para la formalización de inscripciones de las pre reservas, podrá ofertarse un nuevo cupo de dorsales con aquellos que no hayan sido confirmados».

«Absoluto descontrol»

El Grupo Municipal del Partido Popular ha denunciado «el absoluto descontrol» que ha marcado el proceso de inscripción de la Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón, en el que «miles de jienenses se han quedado sin dorsal debido a los fallos técnicos, la mala planificación y la falta de previsión del equipo de Gobierno de Julio Millán», señalan.

La concejal Ana Núñez ha subrayado que lo ocurrido «confirma al milímetro» las advertencias que lanzó el PP hace tan solo una semana, cuando alertó públicamente de la «opacidad» y la «improvisación» en la organización de la prueba. Tal y como recordó, «esa denuncia ya alertaba de que la falta de información estaba perjudicando al prestigio del principal evento deportivo de la ciudad, una crítica que entonces fue ignorada por PSOE y Jaén Merece Más».

Según ha trasladado Núñez, los corredores «han sufrido fallos constantes en la cola virtual, saltos de posición sin ningún criterio, expulsiones del sistema mientras realizaban la inscripción y errores al procesar el pago, que devolvían al usuario al inicio del proceso dejando sin dorsal a quienes habían cumplido puntualmente».

La edil ha señalado que estos problemas no son fruto de la casualidad, sino «el resultado directo de un Gobierno que funciona a golpe de improvisación, sin preparación técnica y sin el más mínimo respeto por los jienenses».