Destapan en Jaén una red que pactó más de 300 enlaces por papeles

Un intento de empadronamiento en Torredonjimeno acaba con la desarticulación de una oganización criminal que concertaba los conocidos como matrimonios o enlaces de conveniencia para ... la regularización de extranjeros sin papeles. Son más de 300 los enlaces fraudulentos detectados por la Policía Nacional de Jaén en un operativo que ha conectado los puntos de Barcelona y Málaga con Bélgica y Francia.

La red cobraba entre 8.000 y 12.000 euros la obtención de los documentos de residencia legal en territorio español, un fraude que se habría hecho con hasta 30 millones de euros de esta manera y que contaba con un amplio entramado de captadores y facilitadores, además de los cabecillas, detenidos en la ciudad Condal.

Ampliar

Fue a principios de febrero de 2025 cuando la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Policía Nacional de Jaén comenzó la investigación, bajo la denominación Operación Vínculo. Todo arrancó tras recibir información sobre varias solicitudes de permiso de residencia --por circunstancias excepcionales--, a través de matrimonios de conveniencia entre españolas, sobre todo de Málaga, y hombres de origen magrebí.

La unidad de investigación de la Brigada de Extranjería realizó distintas gestiones, detectando la falsedad en los documentos presentados para la solicitud del permiso de residencia del caso de Torredonjimeno, tales como los volantes de empadronamiento de diferentes ayuntamientos, certificados de parejas estables de Cataluña y contratos de arrendamiento, entre otros. Se trataba de un hilo del que fueron tirando los investigadores hasta llegar al fondo del entramado, que se ramificaba entre las ciudades de Barcelona, Melilla, Tenerife y Málaga.

Extinción de cualquier tipo de ayuda Por parte de la Brigada de Extranjería y Fronteras, se ha solicitado a las diferentes Oficinas de Extranjeros, de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno de diferentes ciudades, la extinción de los permisos de residencia que fueron conseguidos en fraude de ley, así como la solicitud a la Agencia Tributaria de la extinción de cualquier tipo de ayuda social obtenida por estas personas mediante los delitos investigados. De hecho, al ser una trama repartida entre Barcelona, Melilla, Tenerife y Málaga, se ha solicitado la revisión de estos casos, pues muchos de ellos ya habían sido aceptados sin encontrar impedimento para ello, con la consecuente solicitud de ayudas que se podían requerir.

La regularización de dichos ciudadanos extranjeros --con residencia principalmente en Bélgica y Francia-- se conseguía tras registrarse como pareja de hecho en diferentes notarías de Barcelona, previo empadronamiento en esa localidad, con ciudadanas españolas, a las que no conocían con anterioridad y con las que no mantenían ningún tipo de relación personal, obteniendo consecuentemente su autorización de residencia de familiar comunitario. Este tipo de permiso habilita para la residencia durante cinco años y permite trabajar por cuenta propia o ajena.

Captadores, facilitadores y más

La organización criminal, tal y como se ha indicado en la rueda de prensa para presentar la operación, llegaba a cobrar por los trámites, cantidades que podían alcanzar los 12.000 euros a cambio de que los miembros de la organización les introdujeran ilegalmente en territorio nacional o bien les facilitaran la documentación necesaria para poder acogerse a alguna de las circunstancias establecidas en la legislación española, sobre materia de extranjería.

Los cabecillas de la organización eran personas españolas y marroquíes, que planificaban todas las actuaciones. En el siguiente escalafón se encontraban los captadores, que eran los encargados de encontrar mujeres españolas --la mayor parte de la provincia de Málaga y en situación de vulnerabilidad--, para inscribirse como parejas estables de hecho y a las que pagaban entre 500 o 600 euros.

También entraban en juego los facilitadores, que se encargaban de conseguir la documentación falsificada necesaria para la presentación de las solicitudes de permiso de residencia; y las tradicionalmente conocidas como 'mulas', encargadas de transferir el dinero obtenido por la organización.

En libertad con cargos

La Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Jaén, en colaboración con la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Barcelona y la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Velez-Málaga (Málaga), junto con el puesto de la Guardia Civil de Periana (Málaga), han realizado un total de 48 detenciones --37 mujeres y once hombres-- de supuestos implicados en la trama. Todos los detenidos han quedado en libertad con cargos.

Las detenciones se han llevado a cabo en las localidades de Jaén, Málaga, Velez-Málaga, Tenerife y Barcelona, por presuntos delitos de falsedad documental, favorecimiento a la inmigración ilegal y pertenencia a organización criminal.

La investigación continúa abierta, y no se descartan nuevas detenciones. En el Registro realizado en el domicilio de la principal responsable de la Organización, en la localidad de Badalona (Barcelona), se intervinieron 17.000 euros, diversa documentación que está siendo analizada, así como varios soportes informáticos, que también están siendo analizados.