Intervención de los agentes en uno de los registros. PN

Destapan en Jaén una red que pactó más de 300 enlaces por papeles

Son 48 las personas detenidas entre captadores, facilitadores, 'mulas' y más implicados

E. López de la Peña

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 15:49

Comenta

Un intento de empadronamiento en Torredonjimeno acaba con la desarticulación de una oganización criminal que concertaba los conocidos como matrimonios o enlaces de conveniencia para ... la regularización de extranjeros sin papeles. Son más de 300 los enlaces fraudulentos detectados por la Policía Nacional de Jaén en un operativo que ha conectado los puntos de Barcelona y Málaga con Bélgica y Francia.

