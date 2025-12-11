Alumnado de la UJA participará en la elaboración de la Agenda Urbana de once municipios

Planificando el futuro de los pueblos. La Diputación Provincial, la Universidad de Jaén (UJA) y la Fundación Estrategias trabajarán conjuntamente para dotar de Agendas Urbanas ... a localidades jienenses que cuentan entre 5.000 y 20.000 habitantes y que carecen de este instrumento de planificación estratégica. El presidente de la Administración provincial y de la Fundación Estrategias, Paco Reyes, ha firmado junto al rector de la UJA, Nicolás Ruiz, y la diputada de Fondos Europeos y Geolit, Lourdes Martínez, un convenio de colaboración para la puesta en marcha del programa mediante el que se realizarán estas agendas, que se denominará RAÍZ Jaén (Red de Agendas Integradas Generación Z Jaén).

En concreto, el programa RAÍZ-Jaén, que nace en el marco de la Alianza Europea Neolaia que coordina la UJA y en la que participa la Administración provincial, se desarrollará en un total de once localidades jienenses: Arjona, Cazorla, La Guardia de Jaén, Huelma, Jódar, Marmolejo, Mengíbar, Porcuna, Torreperogil, Torredelcampo y Los Villares. Suman más de 84.000 habitantes.

La Diputación proporcionará los medios técnicos y materiales para la ejecución de RAÍZ Jaén y será la encargada de sufragar íntegramente la materialización de este programa, a lo que se destinarán más de 46.000 euros. Por su parte, la Universidad de Jaén coordinará la formación y el seguimiento académico de los once jóvenes estudiantes que llevarán a cabo, a través de la realización de prácticas universitarias extracurriculares, el diagnóstico, el análisis de datos y la aplicación de la metodología para la elaboración de las Agendas Urbanas Locales de esos 11 municipios, mientras que la Fundación Estrategias apoyará técnicamente el proceso de planificación.

Paco Reyes ha subrayado la necesidad de contar con una Agenda Urbana municipal para el acceso a financiación de fondos europeos, ya que «surgen oportunidades como los fondos Next Generation EU o los EDIL para los que hay que tener una batería de proyectos, anticiparse y tener claro qué vas a hacer, algo para lo que es fundamental disponer de una planificación y de un diagnóstico de cada municipio, con el objetivo de tener claro cuáles son las necesidades del mismo».

En esta misma línea, la diputada de Fondos Europeos y Geolit ha destacado la importancia de disponer de estos instrumentos de planificación estratégica para poder optar a convocatorias de la UE. «La Unión Europea no financia proyectos aislados, lo que financia es una planificación, es una coherencia territorial, la participación, la gobernanza y una visión a largo plazo y, para acceder a esa financiación, los municipios necesitan estrategias urbanas integradas y proyectos maduros», ha añadido.

UJA

Por su parte, el rector de la Universidad de Jaén se ha referido al programa RAÍZ Jaén como «la respuesta a una necesidad urgente, esto es, conectar el talento que cultivamos en nuestras aulas con la realidad y necesidades de nuestros pueblos; una herramienta más para luchar contra esa 'emigración forzada' del estudiantado brillante, que tanto necesitamos en nuestra tierra y en el que tanto se ha invertido».

En este sentido, ha explicado que, a través de este programa, estudiantado de la UJA va a realizar prácticas extracurriculares en diferentes ayuntamientos de la provincia de Jaén para desarrollar acciones de la Agenda Urbana Española, inspirada en la Agenda 2030 y en la nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas. «Estas prácticas tienen un importante valor añadido, porque el estudiantado beneficiario va a convertirse en agentes de cambio. Van a ir a nuestros municipios para formarse y, también, para ayudar a planificar un futuro más sostenible y más digital en los pueblos y ciudades de Jaén, gracias a su visión más fresca y formada», ha afirmado Nicolás Ruiz.

«Tenemos claro que invertir en talento joven es invertir en un futuro mejor. Trabajamos con una clara vocación de ser útiles y generar el máximo impacto en el territorio. Con el programa Raíz JAÉN, cerramos un círculo virtuoso. Utilizamos la fuerza de Europa, a través de la Alianza Neolaia, para actuar en lo local, en la provincia de Jaén. Seguimos trabajando para formar a profesionales competentes y actualizados y ser cada vez relevantes para Jaén y sus gentes», ha concluido el Rector.