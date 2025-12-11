Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Firma del convenio Raíz. IDEAL
Alumnado de la UJA participará en la elaboración de la Agenda Urbana de once municipios

Universidad de Jaén, Diputación Provincial y Fundación Estrategias firman el convenio para la puesta en marcha de programa Raíz-JAÉN, impulsado en el marco de la Alianza Europea NEOLAiA

M. Millán

Jueves, 11 de diciembre 2025, 17:24

Planificando el futuro de los pueblos. La Diputación Provincial, la Universidad de Jaén (UJA) y la Fundación Estrategias trabajarán conjuntamente para dotar de Agendas Urbanas ... a localidades jienenses que cuentan entre 5.000 y 20.000 habitantes y que carecen de este instrumento de planificación estratégica. El presidente de la Administración provincial y de la Fundación Estrategias, Paco Reyes, ha firmado junto al rector de la UJA, Nicolás Ruiz, y la diputada de Fondos Europeos y Geolit, Lourdes Martínez, un convenio de colaboración para la puesta en marcha del programa mediante el que se realizarán estas agendas, que se denominará RAÍZ Jaén (Red de Agendas Integradas Generación Z Jaén).

