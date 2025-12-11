Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Inauguración del nuevo espacio en el Puerta Andalucía. IDEAL
Servicios Sociales

Un Servicio de Apoyos para la Vida Independiente que fomenta la autonomía de personas con discapacidad

La consejera de Inclusión, Loles López, inaugura este centro, con 80 plazas y una inversión de cinco millones, en el Puerta Andalucía de la capital

Manuela Millán

Jueves, 11 de diciembre 2025, 13:11

Comenta

Un paso más para las personas con discapacidad. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha inaugurado en Jaén el Servicio ... de Apoyos para la Vida Independiente (SAVI) Puerta de Andalucía, un complejo residencial pionero en la comunidad autónoma gestionado por Fundación Prode y que cuenta con una inversión de cerca de cinco millones, con cargo a fondos europeos y propios de la Junta, con el objetivo de fomentar la autonomía de las personas con discapacidad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La hostelería y el ocio ampliarán los horarios en Andújar por Navidad
  2. 2 La obra del gran Luis Aldehuela se puede ver en su tierra natal
  3. 3 2 horas y 17 minutos: Los dorsales de la carrera Noche de San Antón se agotan en tiempo récord
  4. 4

    El Supremo manda al banquillo a Ábalos y Koldo por el caso de las mascarillas
  5. 5 Detenido en Alcalá la Real por robar un coche, darse a la fuga y provocar daños
  6. 6 Destapan en Jaén una red que pactó más de 300 enlaces por papeles
  7. 7 Cetedex, «un antes y un después en la provincia»
  8. 8 El alcalde de Jaén expone los retos y el proyecto de ciudad
  9. 9 Amplio programa navideño en el Gran Eje para dinamizar la los comercios de la zona
  10. 10

    El juicio al monitor que abusó de una alumna en Jaén se aplaza a marzo de 2026

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un Servicio de Apoyos para la Vida Independiente que fomenta la autonomía de personas con discapacidad

Un Servicio de Apoyos para la Vida Independiente que fomenta la autonomía de personas con discapacidad