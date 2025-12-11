Un Servicio de Apoyos para la Vida Independiente que fomenta la autonomía de personas con discapacidad

Un paso más para las personas con discapacidad. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha inaugurado en Jaén el Servicio ... de Apoyos para la Vida Independiente (SAVI) Puerta de Andalucía, un complejo residencial pionero en la comunidad autónoma gestionado por Fundación Prode y que cuenta con una inversión de cerca de cinco millones, con cargo a fondos europeos y propios de la Junta, con el objetivo de fomentar la autonomía de las personas con discapacidad.

«Con este centro abrimos la puerta a una sociedad más inclusiva y justa. Abrimos la puerta a proyectos de vida, a la autonomía y a la independencia», ha subrayado López en la inauguración, en la que ha estado acompañada por el delegado del Gobierno de la Junta en Jaén, Jesús Estrella; el director general de Personas con Discapacidad, Pere Calbó; la delegada de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Ángela Hidalgo, y el presidente de Fundación Prode, Blas García. La consejera ha recordado que el complejo residencial Puerta de Andalucía «es un proyecto soñado y deseado».

«Decidimos rehabilitar unas instalaciones que quedaron abandonadas en 2008 y convertirlas en este recurso innovador, que potencia las habilidades de las personas usuarias para que puedan llevar una vida independiente», añade.

¿Que supone?

El complejo residencial Puerta de Andalucía representa una apuesta por un modelo inclusivo de las personas con discapacidad, basado en la atención centrada en la persona y en el impulso de su autodeterminación. Su finalidad es garantizar que las personas usuarias adquieran competencias necesarias para vivir de forma autónoma.

El centro dispone de 80 plazas y cuenta con dos programas gratuitos para personas con discapacidad: un programa intensivo para preparar para la vida independiente, centrado en el desarrollo de habilidades para la autonomía, y un segundo programa residencial para estudiantes con discapacidad, que impulsa su formación con el firme objetivo de que, en palabras de la consejera, «puedan acceder al mercado laboral y conseguir un trabajo».

«Este centro cuenta con 80 plazas que serán 80 sueños hechos realidad, y no hay nada más gratificante que ayudar a los demás a tener sus proyectos de vida para que sean felices», ha concluido.