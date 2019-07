Cantoria revoca el permiso para instalar un circo y una ordenanza lo hará permanente EFE La reacción de los jóvenes ha provocado, al mismo tiempo, que el equipo de gobierno ponga en marcha la redacción de una ordenanza por la que quedarán prohibidos estos espectáculos de ahora en adelante IDEAL Cantoria Viernes, 12 julio 2019, 02:50

El Ayuntamiento de Cantoria ha revocado el permiso de instalación de un circo que había solicitado realizar varias funciones en la localidad aprovechando su paso por otras poblaciones del valle del Almanzora. Una recogida de firmas llevada a cabo por el colectivo juvenil de la localidad, contrario a la implicación de «animales vivos, sacados de su hábitat natural y con un fin económico», es la razón.

La reacción de los jóvenes ha provocado, al mismo tiempo, que el equipo de gobierno ponga en marcha la redacción de una ordenanza por la que quedarán prohibidos estos espectáculos de ahora en adelante.

La movilización juvenil de Cantoria, la primera que se produce en su historia, ha conseguido recoger más de 300 firmas con el único fin de evitar la instalación de un circo en menos de cuarenta y ocho horas, lo que supone nada menos que contactar directamente con un diez por ciento de la población.

La edad de los organizadores de la movilización, todos ellos menores de 16 años, ha obligado a tomar una serie de medidas adicionales por la protección de los datos recogidos de forma absolutamente espontánea. «Me siento orgullosa de los jóvenes del pueblo, porque han demostrado una capacidad de organización e inmediatez que sinceramente no conocíamos. Hay que tener en cuenta que el circo en cuestión tiene todos sus papeles en regla, pero si los chavales, que son sus principales clientes en el pueblo, no lo quieren, obviamente no podemos seguir adelante».

«Sólo nos queda disculparnos con la gente del circo, pero también con los propios chavales por no haber articulado antes un modelo de participación, un foro que les permita exponer inquietudes como éstas para que puedan participar en la construcción de la Cantoria que ellos quieren. Y eso también lo vamos a arreglar, porque la Ley de Protección de Datos es para todos», ha afirmado en una nota.