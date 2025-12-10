Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Una mujer acude al centro de salud de Oliveros, en Almería. D. Roth

«Le han aplazado la cita a mi bebé hasta el 14 de enero»

Los centros de salud y hospitales de la provincia viven la segunda jornada de huelga de médicos con resignación entre los usuarios que ven atrasadas sus revisiones médicas

David Roth

Almería

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 17:43

La huelga de médicos contra el borrador del Estatuto Marco continúa generando un fuerte impacto en la atención primaria de Almería, y el consultorio de ... Oliveros es un reflejo claro de cómo está alterándose el día a día de los pacientes. Aunque las urgencias leves siguen siendo atendidas con normalidad, como un tapón en el oído, una torcedura de tobillo, una vacuna de la gripe o la renovación de medicación, la actividad programada está completamente desordenada. La escena durante toda la mañana es la misma: un flujo constante de personas entrando y saliendo, algunas atendidas sin problemas y otras obligadas a marcharse con citas reprogramadas para fechas posteriores.

