«Le han aplazado la cita a mi bebé hasta el 14 de enero»

La huelga de médicos contra el borrador del Estatuto Marco continúa generando un fuerte impacto en la atención primaria de Almería, y el consultorio de ... Oliveros es un reflejo claro de cómo está alterándose el día a día de los pacientes. Aunque las urgencias leves siguen siendo atendidas con normalidad, como un tapón en el oído, una torcedura de tobillo, una vacuna de la gripe o la renovación de medicación, la actividad programada está completamente desordenada. La escena durante toda la mañana es la misma: un flujo constante de personas entrando y saliendo, algunas atendidas sin problemas y otras obligadas a marcharse con citas reprogramadas para fechas posteriores.

Así le ha ocurrido a María, que acudía con su hijo de dos meses a la revisión del programa Bebé Sano de la Junta de Andalucía. Nada más llegar, le informaron de que la consulta había sido cancelada y desplazada varias semanas, puesto que el profesional que debía atenderla estaba ejerciendo su derecho a huelga. «Me la han pasado al 14 de enero, no había ninguna fecha antes», explica con resignación. Para ella, el retraso supone una complicación real: «En un bebé un mes es muchísimo y estas revisiones son importantes». La única parte que no ha quedado aplazada es la vacunación, que han logrado reubicar para la semana siguiente. Pese al inconveniente, muestra comprensión hacia los facultativos: «Entiendo la huelga, creo que lo que piden es justo».

Una situación distinta, pero igualmente frustrante, vive Adelaida, que salió recientemente de un ingreso hospitalario y acudió a Oliveros para que le explicaran el tratamiento que debía seguir. Al llegar, se topó con la misma respuesta: no hay médicos disponibles hasta el 30 de diciembre. «Me han atendido por encima, pero nadie puede aclararme la medicación», lamenta. Aunque entiende las reivindicaciones, muestra cierta resignación como perjudicada: «Ellos luchan por lo suyo, pero nosotros sufrimos las consecuencias».

La huelga también afecta a cuestiones meramente administrativas, como le ocurre a Yolanda, que tiene que renovar una baja por ansiedad. Aunque ha sido valorada hoy, no le pueden tramitar la renovación porque todavía no le corresponde por fechas. Tendría que hacerlo mañana, pero no sabe si habrá médico disponible. «Si mañana no pueden, me la renuevan el 17 de diciembre», cuenta. Aunque la parte administrativa le ha indicado que los días del fin de semana no le perjudican, la incertidumbre se suma a su situación emocional. «Yo los entiendo a ellos, pero nosotros no tenemos culpa. Al final los que pagamos somos los mismos de siempre», lamenta. Dice apoyar la huelga pero teme que la falta de atención acabe empeorando aún más su estado.

Desde la enfermería del centro, la visión es algo distinta. Una trabajadora explica que su actividad continúa con normalidad, aunque reconoce que la presión llegará más adelante: «Ahora mismo seguimos con nuestras consultas, pero cuando todo esto pase habrá que encajar las citas que se han perdido y tocará alargar agendas». La mayoría de pacientes que ven canceladas sus consultas están siendo recolocados para la semana siguiente, aunque muchas de esas reubicaciones se acumulan sobre días ya saturados. Cosa que terminará por resolverse con el tiempo: «Al final todos encontrarán su hueco para ser reubicados y se volverá a destensar la situación», detalla.

A sus 81 años, José Antonio es otro ejemplo de cómo la huelga se superpone a un sistema que ya venía tensionado por las listas de espera. Había acudido para una revisión rutinaria tras una analítica, pero también le han pospuesto la cita. Lo que más le indigna, no obstante, es el tiempo que debe esperar para ser visto por un especialista. «Para urología me han dado cita dentro de dos años. ¿Cómo puede ser eso? Llevo toda la vida cotizando y ahora no me pueden ver hasta dentro de dos años», protesta. Explica que un simple dolor o molestia puede ser una señal de algo más grave y que postergar tanto la atención puede tener consecuencias irreversibles: «Un tumor pequeño, si no lo ven a tiempo, se convierte en uno grande. Esto desmoraliza mucho».

En cuanto a la situación en hospitales, el Sindicato Médico de Almería (Simeal) detalla que en la jornada de hoy de nuevo se ha cancelado el 90% de las consultas, se han suspendido todos los quirófanos programados y únicamente se mantiene con normalidad la atención de urgencias médicas y quirúrgicas, respetando los servicios mínimos. Actualmente, el Hospital Universitario de Torrecárdenas cuenta con aproximadamente un tercio de la plantilla que está secundando la huelga.