«¿Dónde van a poner los palcos para la Semana Santa? ¿La procesión irá en zigzag?»

Almería está casi de estreno. La Puerta de Purchena y el Paseo de Almería cuentan los días para finalizar sus obras, pero mientras llega el ... momento, los viandantes disfrutan y pasean por la zona disponible. Todavía se están trasplantando las últimas flores para decorar y avivar los jardines que se reparten por la avenida y, de forma simultánea, los obreros tratan de poner fin a las obras que ocupan ya una mínima parte de Puerta de Purchena.

Nunca llueve a gusto de todos y las opiniones con respecto al resultado que queda a la vista no se quedan guardadas. De hecho, solo basta con afinar el oído para escucharlas. «Pues no está nada mal», dice una almeriense. Lleva toda la vida en la ciudad y le parece «muy acertada» la idea de que Almería tenga una calle donde no puedan pasar los coches. «Hacen falta unos asientos para que se siente el personal. Si no, adiós. ¿A dónde vamos a ir?», se pregunta. Aunque aún están por ver los siguientes avances y algunos prefieren no opinar hasta que no esté el resultado final «para no equivocarse», otros lanzan peticiones para «mejorar» las instalaciones.

Bancos para «tomar el fresco», más basuras o pascueros en los jardines. «Hemos venido a verlo pensando que estaría lleno de pascueros ahora porque es normal en la época en la que estamos, pero nos hemos encontrado con plantas que no conocemos», explica Ana bajo el árbol de Navidad instalado. Y es que los jardines han sido el elemento más debatido.

Para María Isabel, que pasea con su madre cogida del brazo porque tiene discapacidad, lo considera «un peligro», pero desde el propio Ayuntamiento confirman que todo el proceso ha sido realizado y pensado «de la mano de asociaciones como la ONCE» para hacer accesibles todas las zonas y que «están dispuestos a escuchar cualquier tipo de petición».

Por otra parte, los almerienses ya piensan en eventos futuros como la Semana Santa. «¿Dónde van a poner los palcos? No hay espacio», añade Rosa. Aunque le preocupa que los pasos de Semana Santa sean en zigzag, también considera que los jardines es una responsabilidad de todos y que será «difícil» mantenerlos bien: «No me parece que aquí estemos concienciados para tenerlos».

Durante el alumbrado de la ciudad ya hubo actos que dañaron los jardines y es que, aunque los gustos sean diversos, la responsabilidad es una: «Cuidarlo entre todos», sentencia Carmen.