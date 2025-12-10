Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Nuevo aspecto del Paseo de Almería L. M. C.

«¿Dónde van a poner los palcos para la Semana Santa? ¿La procesión irá en zigzag?»

Las obras del Paseo de Almería han provocado el debate de los viandantes con opiniones enfrentadas

L. M. C.

Almería

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 23:19

Comenta

Almería está casi de estreno. La Puerta de Purchena y el Paseo de Almería cuentan los días para finalizar sus obras, pero mientras llega el ... momento, los viandantes disfrutan y pasean por la zona disponible. Todavía se están trasplantando las últimas flores para decorar y avivar los jardines que se reparten por la avenida y, de forma simultánea, los obreros tratan de poner fin a las obras que ocupan ya una mínima parte de Puerta de Purchena.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El auto revela maltrato continuado y una agresión física y sexual el día de la muerte del niño de Garrucha
  2. 2 El abuelo del niño hallado sin vida en Garrucha se persona en la causa y pide incinerar el cuerpo
  3. 3 El auto revela maltrato continuado y una agresión física y sexual el día de la muerte del niño de Garrucha
  4. 4 Ecologistas en Acción alerta de un «plano manipulado» para situar el Algarrobico en suelo urbanizable
  5. 5 Días contados para derribar las últimas viviendas y el edificio de la calle Hércules
  6. 6 La Hermandad del Cristo del Mar inaugura su gran rastrillo en Roquetas
  7. 7 El IDM La Gloria estrena nuevo suelo con pavimento sintético
  8. 8 Ecovidrio lanza una campaña para fomentar el reciclaje en El Ejido
  9. 9 Almería, Granada y Murcia, unidas por la línea de tren Guadix-Baza-Lorca
  10. 10 El sorprendente e inusual visitante que ha sido visto en la costa este fin de semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal «¿Dónde van a poner los palcos para la Semana Santa? ¿La procesión irá en zigzag?»

«¿Dónde van a poner los palcos para la Semana Santa? ¿La procesión irá en zigzag?»