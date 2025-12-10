Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Empleados en la puerta del local Aguaviva en Puerta de Purchena L. M. C.

Este es el local que reabre tras 11 meses cerrado por las obras del Paseo

David Sánchez-Fortún, dueño del bar, encara una nueva etapa en una Puerta de Purchena renovada

L. M. C.

Almería

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 23:19

Era 18 de enero de 2025 cuando David Sánchez-Fortún, dueño de el bar Aguaviva, ubicado en plena Puerta de Purchena, tuvo que bajar sus ... persianas. Ha sido este 5 de diciembre cuando, acorde con el alumbrado, pudo volver a reabrir su bar. 11 meses de un cierre prácticamente total que ahora le llevan a «armar un nuevo puzle». «Pero al menos estamos abiertos», añade alegre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

