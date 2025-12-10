Este es el local que reabre tras 11 meses cerrado por las obras del Paseo
David Sánchez-Fortún, dueño del bar, encara una nueva etapa en una Puerta de Purchena renovada
L. M. C.
Almería
Miércoles, 10 de diciembre 2025, 23:19
Era 18 de enero de 2025 cuando David Sánchez-Fortún, dueño de el bar Aguaviva, ubicado en plena Puerta de Purchena, tuvo que bajar sus ... persianas. Ha sido este 5 de diciembre cuando, acorde con el alumbrado, pudo volver a reabrir su bar. 11 meses de un cierre prácticamente total que ahora le llevan a «armar un nuevo puzle». «Pero al menos estamos abiertos», añade alegre.
Estos meses pasados no han sido los más agradables. A enfrentado un cierre temporal que afrontó con 12 trabajadores a su cargo y, tras el intento de abrir un 'food truck' desde marzo a julio de 2025, tuvo que volver a cerrar y esperar este ansiado momento.
Ha comenzado con una plantilla de seis trabajadores, pero espera alcanzar pronto los ocho o nueve. «Es que esto está siendo como una total reapertura. Tengo que hacer que la gente vuelva a acordarse de Aguaviva», señala con esperanza.
Volver a la costumbre
El bar lleva abierto desde 2018 y este ha sido uno de sus peores momentos. Ahora, sus clientes deben volver y él debe atraerlos. «Hay muchos bares en el Paseo y eso también es buena señal», indica a favor de sus compañeros del sector que han vivido situaciones similares y modificaciones en las ubicaciones de sus terrazas.
Las obras todavía están en marcha y, aunque queda una pequeña parte, esperan con ganas a que todo termine. «Aún hay ruido y polvo. Es normal que haya gente a la que le moleste», añade. Aún así agradece su retorno y espera que los almerienses vuelvan a sus costumbres en una Puerta de Purchena que lucirá mejor que nunca.
