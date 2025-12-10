Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un grupo de personas andando por el tramo transitable del Paseo de Almería L. M. C.

Los hosteleros deberán homogeneizar sus terrazas para embellecer el Paseo en 2026

El Ayuntamiento modificará la ordenanza municipal para unificar el diseño del mobiliario exterior cuando finalicen las obras

Leticia M. Cano

Almería

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 23:19

Comenta

El primer tramo del Paseo de Almería lleva meses a disposición de los almerienses, pero fue el pasado 5 de diciembre, día del encendido navideño, ... cuando Puerta de Purchena vio la luz entre tanto polvo. Los trabajos se aceleraron de tal forma que las obras quedaron relativamente terminadas para el encendido y el disfrute del pasacalles, pero sobre todo fue un motivo agradecido para que los locales tuviesen mayor desahogo y visitas en comparación con los meses anteriores.

