Los hosteleros deberán homogeneizar sus terrazas para embellecer el Paseo en 2026

El primer tramo del Paseo de Almería lleva meses a disposición de los almerienses, pero fue el pasado 5 de diciembre, día del encendido navideño, ... cuando Puerta de Purchena vio la luz entre tanto polvo. Los trabajos se aceleraron de tal forma que las obras quedaron relativamente terminadas para el encendido y el disfrute del pasacalles, pero sobre todo fue un motivo agradecido para que los locales tuviesen mayor desahogo y visitas en comparación con los meses anteriores.

Las obras comenzaron en enero de 2025 y, como en la parte baja actual del Paseo, la superior también se encontraba limitada. En espacio y recursos. Los comercios se vieron sometidos a una reducción en sus ventas y los hosteleros enfrentaron pérdidas, a pesar del cambio de ubicación de sus terrazas, debido a la renovación a la que se ha sometido la calle.

Es por eso que, tras casi un año de obras y la vuelta a la nueva normalidad, las terrazas de los bares tendrán que cambiar su mobiliario, si fuese necesario, para cumplir con la «singularidad» de la calle principal de la ciudad y llegar a tener una imagen homogénea.

«Estamos dispuestos a ello para embellecer el nuevo Paseo», comenta el presidente de la Asociación de Hostelería de Almería, Pedro Sánchez-Fortún. Además, añade que han presentado proyectos al Ayuntamiento para hacer sus propuestas y comenzar con las modificaciones. Por su parte, el gobierno local de Almería confirma que ha recibido la propuesta, que está «sobre la mesa» y que se actuará cuando sea el momento oportuno.

Es decir, pretenden iniciar una revisión de la ordenanza relativa a los cambios en las terrazas en 2026, cuando las obras de todo el Paseo hayan llegado a su fin, con la intención de atender a la singularidad de la nueva calle. Del mismo modo que sucederá con los quioscos de esta zona.

Convivencia en la vía urbana

Tanto el sector hostelero como el comercio han registrado pérdidas de entre el 70 y el 80% con respecto al año anterior, según confirman desde la Asociación de Hosteleros de Almería y los propios empleados de los comercios, pero es ahora el momento en el que esperan resurgir de las cenizas.

En esa nueva ordenanza que pretende lanzar el Ayuntamiento el próximo año no habrá modificaciones con respecto al espacio urbano que ocupan, puesto que es la entidad la que se encarga de decidir sobre la vía pública y convergerán entre los hosteleros, los comercios y los viandantes con la intención de que la vía sea una calle «compartida y todos tengan su espacio».

De este modo, el Ayuntamiento y los hosteleros esperan el fin de las obras y la apertura total para comenzar con unos cambios que, aunque aún no están detallados, cumplirán con la imagen de una Almería totalmente renovada.