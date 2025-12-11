Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

EFE / C. Barba

La abogada de la madre del niño asesinado en Garrucha dice que su clienta niega haber participado en los hechos

La letrada indica que Bárbara «estaba completamente en shock», lo que dificultó cualquier conversación fluida

E. P.

Almería

Jueves, 11 de diciembre 2025, 11:51

Comenta

La abogada de Bárbara, la madre de Luca, el niño de cuatro años hallado muerto con signos de violencia física y sexual en la costa ... de Garrucha el pasado miércoles, ha asegurado que su defendida «niega que fuese partícipe» en los hechos investigados por el Juzgado de Instrucción número 4 de Vera y que permaneció acogida a su derecho a no declarar tanto ante la Guardia Civil como ante la autoridad judicial.

