El sorprendente e inusual visitante que ha sido visto en la costa este fin de semana

La costa de Almería es un auténtico tesoro natural, un litoral que combina una enorme biodiversidad con rincones de una belleza inigualable. En sus aguas ... es posible encontrar todo tipo de fauna y flora marina, desde especies habituales del Mediterráneo hasta visitantes ocasionales que sorprenden tanto a expertos como a curiosos. Y este fin de semana, un usuario de redes sociales ha dejado constancia de un avistamiento que ha desatado el interés general por su excepcionalidad y singularidad.

El almeriense David Chanquete, tal y como es conocido en redes sociales, ha compartido un vídeo que no ha tardado en viralizarse. Junto a las imágenes, escribía: «Uno de los peces óseos más pesados del mundo… el pez luna. ¡Un regalo el vivido hoy!» Un mensaje sencillo que ha servido para poner en el punto de mira a uno de los habitantes más fascinantes del océano, el imponente Mola mola, porque con ese curioso nombre es como se le conoce en la nomenclatura internacional.

Forma redondeada y achatada

Así lo aseguran desde la Fundación Aquae, desde donde explican que el pez luna es una de las especies más llamativas del medio marino, fácilmente reconocible por su forma redondeada y achatada y por su colosal tamaño, que puede alcanzar los tres metros de diámetro y los 2.000 kilos de peso. Su nombre científico, Mola mola, es casi tan peculiar como su silueta, y se ha convertido en un icono para quienes estudian o admiran la vida marina.

Estos gigantes del océano suelen acercarse a la superficie en días tranquilos, donde pueden observarse descansando, tomando los rayos del sol que traspasan la superficie del mar o dejándose llevar por la corriente. Quienes han tenido la fortuna de escucharlos de cerca describen incluso un sonido muy particular, una especie de 'ronquido' producido por el movimiento de sus maxilares, perfectamente audible bajo el agua.

El avistamiento de este fin de semana vuelve a recordar la importancia de preservar y valorar el entorno marino almeriense, un espacio único donde la naturaleza todavía es capaz de regalar escenas tan extraordinarias como la aparición de un pez luna en libertad.

Los peces más habituales

Aunque la aparición de un pez luna es un acontecimiento extraordinario, las aguas almerienses están repletas de vida. Cerca de la orilla es sencillo ver especies muy comunes como las obladas, fácilmente reconocibles por su mancha negra junto a la cola, las salemas o salpas, que suelen desplazarse en bancos y pastan sobre las algas, o los pequeños rascallones, habituales en fondos arenosos y entre rocas poco profundas. Son los peces que más suelen observar bañistas y snorkelistas sin necesidad de equipo especializado.

A medida que uno va mar adentro, la diversidad aumenta y comienzan a aparecer ejemplares de mayor tamaño. En aguas algo más profundas es posible encontrar doradas, sargos, mojarras, tordos y el siempre llamativo pez verde, de colores intensos y fáciles de identificar. En zonas rocosas y cuevas se ocultan especies más discretas, pero igualmente características del litoral, como las morenas, que asoman entre grietas, o los congrios, capaces de alcanzar longitudes considerables.

La mayor concentración de fauna marina, sin embargo, se encuentra en las praderas de posidonia situadas aproximadamente a algo más de un kilómetro de la orilla. Este ecosistema, considerado uno de los pulmones del Mediterráneo, alberga desde pequeños peces hasta depredadores como el espetón. Allí también es posible cruzarse con especies tan apreciadas como el mero o la lecha.

La presencia habitual de esta variada comunidad marina convierte al litoral de Almería en un enclave privilegiado para la observación de fauna y, cuando hay suerte, avistamientos tan raros como el del pez luna.