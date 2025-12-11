Detienen en Madrid al presunto autor del robo en la Iglesia de San Roque de Almería

La Policía Nacional ha identificado, gracias a una huella dactilar parcial, al autor del robo con fuerza cometido durante la noche del 29 al 30 ... de octubre en la parroquia de San Roque, en la calle Corbeta de la capital almeriense. La investigación se inició tras la denuncia del párroco, quien localizó el templo con la puerta forzada, importantes destrozos en el interior y la desaparición de unos 30 euros del lampadario. Más allá del montante sustraído, los daños causados fueron desproporcionados. E incluso el autor llegó a defecar en el interior del templo.

La Brigada Provincial de Policía Científica de Almería realizó una Inspección Ocular Técnico Policial de notable dificultad. Los agentes lograron recuperar un vestigio lofoscópico parcial en el marco de una caja de llaves tirada junto con otros objetos, cuya identificación requirió procedimientos técnicos avanzados debido a su fragmentación y escasa calidad. Este trabajo permitió identificar al presunto autor: un varón de 61 años con cincuenta y seis detenciones policiales previas, muchas de ellas por hechos similares en templos de diversas provincias españolas.

A partir de la identificación, el Grupo V de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Almería acordó su localización y detención, dictándose la pertinente requisitoria policial. Las primeras gestiones no dieron resultado hasta que, el 27 de noviembre, veintiocho días después del robo, agentes de la Policía Nacional destinados en la Comisaría Estación Sur de Madrid detectaron al sospechoso durante un dispositivo preventivo.

En el momento de la detención, los agentes localizaron en la mochila del arrestado dos destornilladores, herramientas compatibles con el modus operandi de los robos con fuerza que se le atribuyen. Las herramientas fueron intervenidas para su análisis.

El detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia de Madrid para su posterior remisión a la autoridad judicial reclamante en Almería. La investigación continúa abierta para analizar su relación con otros robos cometidos en lugares de culto.