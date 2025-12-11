Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La Policía Nacional ha detenido al presunto autor del robo en la iglesia de San Roque Ideal

Detienen en Madrid al presunto autor del robo en la Iglesia de San Roque de Almería

Apenas se llevó 30 euros, pero provocó importantes destrozos y llegó a defecar en la sacristía

Ideal

Jueves, 11 de diciembre 2025, 13:16

Comenta

La Policía Nacional ha identificado, gracias a una huella dactilar parcial, al autor del robo con fuerza cometido durante la noche del 29 al 30 ... de octubre en la parroquia de San Roque, en la calle Corbeta de la capital almeriense. La investigación se inició tras la denuncia del párroco, quien localizó el templo con la puerta forzada, importantes destrozos en el interior y la desaparición de unos 30 euros del lampadario. Más allá del montante sustraído, los daños causados fueron desproporcionados. E incluso el autor llegó a defecar en el interior del templo.

