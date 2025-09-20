Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagend del incendio. Infoca

Controlado el incendio declarado en la zona de Las Viñas, en Andújar

Efectivos del Infoca mantienen en la zona un despliegue para conseguir la extinción del fuego

E. P.

Andújar

Sábado, 20 de septiembre 2025, 17:14

El Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía, el Plan Infoca, ha controlado el incendio declarado este pasado viernes en una zona próxima a la urbanización Las Viñas, en el municipio jienense de Andújar, donde se desactivó la fase de emergencia, situación operativa 1, tras quedar estabilizado.

Según ha informado el Plan Infoca en su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter), consultada por Europa Press, el fuego ha sido controlado sobre las 09,20 horas de este sábado por el equipo de trabajo desplegado.

En estos momentos, efectivos de Infoca, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), mantienen en la zona un despliegue para conseguir la extinción del fuego, compuesto por dos grupos de bomberos forestales, un agente de medio ambiente y un vehículo autobomba.

