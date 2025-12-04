La voz de Mickey Mouse es de Úbeda

El Club Mickey, la Asociación española de fans de Disney, decidió organizar un acto en Madrid para reconocer la trayectoria del actor de doblaje José ... García Padilla, más conocido como José Padilla, nacido en Úbeda e intérprete en castellano de múltiples personajes, sobre todo de animación, como el director Skinner en Los Simpson, el oso Fozzy en Los Teleñecos o el doctor Zoidberg y el general Zapp Brannigan en Futurama… Pero también, desde 1992, la voz oficial del propio Mickey Mouse.

Así, el pasado 29 de noviembre, la galería de arte de animación Walt´s Originals de Madrid acogía el nombramiento de Padilla como Socio de Honor del Club Mickey. Tras una introducción de Jon Valera, presidente de la asociación, sobre los orígenes del fenómeno fan de Disney en Estados Unidos y su llegada a España ,así como la formación del club original español en 1935, Padilla, emocionado y agradecido, recibió el certificado así como una obra exclusiva encargada para la ocasión a Cynthia C. Pineda, artista en activo del cómic Disney.

Rodeados de dibujos originales de cortos y largometrajes de Disney, así como de una parte de la colección de programas de mano de cine del proyecto de divulgación Mickeymanía, el evento se cerró con un animado coloquio en el que José Padilla contestó a preguntas sobre su experiencia y su vinculación con el personaje de Mickey Mouse desde hace ya 34 años, admirado de la pasión que casi 100 años después sigue produciendo el ratón más famoso del mundo, que en sus inicios tuvo la voz del propio Walt Disney.