Homenaje en Madrid al ubetense.

La voz de Mickey Mouse es de Úbeda

El ubetense recibe un homenaje en Madrid de la mano de la Asociación española de fans de Disney.

E. L.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:19

Comenta

El Club Mickey, la Asociación española de fans de Disney, decidió organizar un acto en Madrid para reconocer la trayectoria del actor de doblaje José ... García Padilla, más conocido como José Padilla, nacido en Úbeda e intérprete en castellano de múltiples personajes, sobre todo de animación, como el director Skinner en Los Simpson, el oso Fozzy en Los Teleñecos o el doctor Zoidberg y el general Zapp Brannigan en Futurama… Pero también, desde 1992, la voz oficial del propio Mickey Mouse.

