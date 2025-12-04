Más de 1.600 escolares de Jaén aprenden la cultura del olivar con talleres

Con el objetivo de acercar la cultura del aceite de oliva a los más jóvenes, la Diputación Provincial de Jaén ha promovido cerca de 70 ... talleres dedicados al olivar y aceite de oliva, que se han desarrollado en torno a la celebración del Día Mundial del Olivo, que se celebra cada 26 de noviembre.

La Administración provincial ha promovido distintos talleres en centros educativos jienenses, que han incluido catas y charlas de sensibilización, además del reparto de pasatiempos relacionados con el aceite de oliva virgen extra y la naturaleza del olivar.

Más de 1.600 escolares de 48 centros educativos de la provincia han participado en esta experiencia «con la que la Administración provincial pretende poner en valor la calidad, simbología y oportunidad que ofrece algo tan arraigado en nuestra tierra como es el olivar y el AOVE», resalta el diputado de Agricultura y Ganadería, Javier Perales,

En esta línea, Perales incide en la apuesta por «dar a conocer todas las potencialidades que ofrece este árbol milenario desde muy temprana edad». «El futuro del olivar pasar por extrapolar las oportunidades que desarrolla el olivo desde su siembra hasta la obtención de su fruto más preciado. Sin olvidarnos, de los beneficios que el aceite oliva imprime en la salud, a nivel medioambiental y en la gastronomía», destaca el responsable del área de Agricultura y Ganadería.

Es por ello que «el impacto en la población local y el arraigo que de por sí desprende este sector lleva a la Diputación a diseñar distintas estrategias de ocio y formativas destinadas a todos los públicos a lo largo del año», resalta Perales.