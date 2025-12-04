Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Acto en el Museo Íbero de Jaén. E. L.

El Día de la Bandera reivindica la unidad y el orgullo jienense y andaluz

El Museo Íbero acoge el acto de aplauso unánime a representantes de la sociedad en la provincia

Enara López de la Peña

Enara López de la Peña

Jaén

Jueves, 4 de diciembre 2025, 15:50

Comenta

Orgullo del mar de olivos, de la bandera verde y blanca, de la esencia de Jaén y de Andalucía. Es lo que se reivindica en ... el Día de la Bandera, que ha unido a distintos representantes de la sociedad jienense en el Museo Íbero para un acto conmemorativo que ha puesto de relieve la importancia de luchar por «el equilibrio, la igualdad, la solidaridad y el respeto».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Andalucía Por Sí- Andalucistas alerta del colapso de plantas de biogás en la provincia de Jaén
  2. 2 Golpe al narcotráfico en Jaén: 25 detenidos, 40 registros y 2,5 millones de euros en bienes
  3. 3 La Policía analiza los móviles de las menores halladas muertas en Jaén, con «bastante información»
  4. 4 El Ayuntamiento de Andújar firma un acuerdo con la Diócesis de Jaén para la visita a los templos históricos
  5. 5 Un incendio en un portal de Jaén acaba con dos heridos y la discusión de varios vecinos
  6. 6 Menores fallecidas en Jaén: «Hasta el momento se descarta la participación de terceras personas»
  7. 7 El Corte Inglés arrasa con la rebaja de su propio aceite de oliva virgen extra
  8. 8 Jaén sigue iluminándose por Navidad: la Diputación enciende su alumbrado
  9. 9 El PSOE urge a que se subsanen las deficiencias del servicio de ayuda a domicilio en Andújar
  10. 10 Los procesos participativos del Ayuntamiento «son una pantomima para justificar decretazos»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Día de la Bandera reivindica la unidad y el orgullo jienense y andaluz

El Día de la Bandera reivindica la unidad y el orgullo jienense y andaluz