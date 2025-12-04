El Día de la Bandera reivindica la unidad y el orgullo jienense y andaluz

Orgullo del mar de olivos, de la bandera verde y blanca, de la esencia de Jaén y de Andalucía. Es lo que se reivindica en ... el Día de la Bandera, que ha unido a distintos representantes de la sociedad jienense en el Museo Íbero para un acto conmemorativo que ha puesto de relieve la importancia de luchar por «el equilibrio, la igualdad, la solidaridad y el respeto».

Lo ponía de relieve la consejera de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Catalina García, que ha presidido el acto junto al delegado del Gobierno andaluz, Jesús Estrella. García ha resaltado que este 4 de diciembre es «momento de hacer evaluación de a dónde queremos llegar» y de exigir que «Jaén y nuestra tierra sea igual que todos, no más que nadie, pero sí igual».

Estrella ha subrayado «el orgullo» de ser andaluz y jienense, de cómo la bandera «nos reúne a todos por encima de la religión o las creencias que tengamos» y «con la voluntad de entendernos». Ha hecho hincapié en el «esfuerzo individual y colectivo» para estar donde estamos y «para ganar el futuro».

Al acto también han asistido el cuarto teniente de alcalde de Jaén y concejal de Empleo e Imefe, Luis García Millán, y la diputada de Fondos Europeos y Geolit, Lourdes Martínez, además de representantes de autoridades y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, empresarios, instituciones y medios de comunicación.

Nada más empezar se ha recordado a las dos menores fallecidas este fin de semana en el parque de La Concordia con un minuto de silencio. Después, han comenzado las intervenciones de aquellas personas que representan el Día de la Bandera en la provincia de Jaén y han dedicado unas palabras a los asistentes.

Maribel Vacas, de Faisem, ha destacado cómo Jaén fue donde se inició el movimiento de 'antipsiquiatría', sacando a las personas con problemas de salud mental de los entonces denominados manicomios y dándoles una oportunidad en la sociedad con la ayuda necesaria. «Es un modelo de trabajo comunitario y centrado en cada persona», dando opciones de tener una vida a personas que habrían estado condenadas a prácticamente estar recluidas. «Debemos sacar pecho de lo que hemos conseguido, pero todavía queda mucho trabajo por hacer», decía.

Por otro lado, Jonatan Aceituno, joven usuario de Aprompsi, es campeón de España de Fútbol Sala para personas con discapacidad intelectual. Ha hecho una reivindicación sobre su presencia y la visibilidad en este tipo de actos. De cómo ha ido creciendo gracias al apoyo de las instituciones y «sí que he podido y sí que se puede» llegar hasta donde él, logrando independizarse.

Inspiración

Cristina Sort, presidenta de la Unión de Mujeres Empresarias y Profesionales de la provincia de Jaén, JAEM, ha destacado el momento histórico que marcó el logro de la autonomía andaluza y ha manifestado que Jaén y Andalucía son las mujeres que «alzaron su voz y cambiaron la historia». Ha pedido que los colores verde y blanco «sigan para inspirarnos y crear», en un Jaén que «lidera oportunidades».

También ha intervenido Miguel Cruz Carrasco, emprendedor y creador de contenido de videojuegos, alojado en el Nodo Digital El Banco de Jaén, como prueba de cómo en Jaén tiene cabida el sector de la creación y diseño de estos contenido. Ha hecho mención a referentes del sector en Andalucía, con juegos como Blasphemous o 'streamers' del tipo Illo Juan. «Me he criado aquí y aquí quiero quedarme», decía, y ha subrayado el talento jienense que se debe apoyar más.

La cantaora torrecampeña Fina de Ángeles, quien precisamente ha puesto música al evento, ha tomado la palabra para destacar la tradición andaluza, el patrimonio sonoro y el duende que late en la provincia. «El flamenco es nuestro arte y, para mí, es un estilo de vida», afirmaba, y destacaba que «no hace falta entender el flamenco, solo sentirlo». Ha recordado a Juanito Valderrama y sobre la nostalgia andaluza y jienense, porque «el que viene se queda, y el que se va, sueña con volver».

Pilar Sánchez, fiscal jefe de Jaén, ha sido la última en intervenir, como primera mujer en tomar el cargo en la provincia y un referente en el ámbito jurídico.