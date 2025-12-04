Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Inauguración de Centrylandia. A. C.

Centrylandia invita a pasear por un bosque mágico encantado esta Navidad

Ya se ha estrenado la nueva propuesta impulsada por la Asociación de Empresarios Müy Jaén junto al Ayuntamiento en Roldán y Marín

Ascensión Cubillo

Jaén

Jueves, 4 de diciembre 2025, 21:13

Comenta

La Navidad ha llegado al centro de la capital jienense en forma de bosque encantado lleno de magia. Este jueves se ha inaugurado en la ... calle Roldán y Marín Centrylandia, la nueva propuesta impulsada por la Asociación de Empresarios Müy Jaén junto al Ayuntamiento con la que se quiere dinamizar el comercio, la hostelería y la vida social del centro en esta época festiva marcada por los encuentros.

