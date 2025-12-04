Centrylandia invita a pasear por un bosque mágico encantado esta Navidad

La Navidad ha llegado al centro de la capital jienense en forma de bosque encantado lleno de magia. Este jueves se ha inaugurado en la ... calle Roldán y Marín Centrylandia, la nueva propuesta impulsada por la Asociación de Empresarios Müy Jaén junto al Ayuntamiento con la que se quiere dinamizar el comercio, la hostelería y la vida social del centro en esta época festiva marcada por los encuentros.

Centrylandia invita a jienenses y visitantes a dar un paseo por este particular mundo de ilusión compuesto por 18 árboles, 15 ciervos, 10 gnomos y setas gigantes, todo ello iluminado con más de 180.000 luces LED. Este nuevo espacio escénico ha sido diseñado por Guillermo Marín. Habrá pases hasta el próximo 5 de enero, exceptuando los días 24 y 31 de diciembre, a las 18:30, 19:30 y 21:00 horas.

El pregón en esta ocasión ha corrido a cargo de la diseñadora de moda Isabel Hervás, quien ha hecho gala del orgullo jienense. «El mayor patrimonio que tiene Jaén son sus jienenses, su capital humano, nosotros somos el mayor reclamo que tiene la ciudad de Jaén. Luchamos tres veces más que otro cualquiera para demostrar que en Jaén sí se puede», ha dicho Hervás.

A. C.

En su intervención ha reivindicado el comercio tradicional, aquel que llena de vida el centro de la ciudad con un «trato personalizado y comprometido», donde al entrar te preguntan por la familia. Así, ha echado la vista atrás para recordar la pastelería Ibiza en el barrio de San Ildefonso, el supermercado Pérez donde «tenían de todo y si te veían con hambre mientras esperabas la cola te daban una tapita de jamón».

Actuación en directo

En la inauguración de Centrylandia la música también ha tenido un papel protagonista de la mano de la Escolanía Pueri Cantores de la Catedral de Jaén, cuyos componentes han desafiado al frío con una tanda de temas navideños bajo la dirección de Cristina García de la Torre, con Natalia Álvarez al piano.

Ampliar Actuación de la Escolanía Pueri Cantores de la Catedral de Jaén. A. C.

El presidente de la Asociación de Empresarios Müy Jaén, Francisco Marín, ha animado a los jienenses a ver este espectáculo que estará en la calle Roldán y Marín hasta el 5 de enero. En cuanto al cambio que se ha hecho con respecto a años anteriores, las expecativas son buenas: «Se va a poder pasear por él, algo que otros años no había ocurrido», ha dicho.

El alcalde, Julio Millán, se ha mostrado convencido de que Centrylandia llamará la atención tanto de los jienenses como de quienes visiten la ciudad estos días. «Va a ser un acicate más para visitar nuestro centro histórico, el corazón de la ciudad de Jaén», ha dicho, a la vez que ha citado la gastronomía como otro de los alicientes.