Masymas abre el supermercado más grande del centro de Jaén

La cadena Masymas ha abierto este jueves un nuevo supermercado en Jaén, en la céntrica calle San Clemente, de modo que son ya 16 los ... establecimientos que tiene en la capital.

En concreto, ocupa el espacio que dejó Simago en esta vía y lo mejora con una gran oferta de productos de calidad y la cafetería 'El Horno de Masymas', revitalizando así la zona comercial del centro. Este nuevo supermercado generará más de 30 empleos directos, que incrementan la cifra total de 1.560 empleos que tiene el Grupo Piña repartidos entre la provincia de Jaén y Córdoba.

El establecimiento, que abrirá con horario ininterrumpido de 09:00 a 21:00 horas de lunes a sábado, cuenta con un total de 1.380 metros de superficie de venta, más de 7.500 referencias en su surtido y ha supuesto una inversión de 1,2 millones de euros.

Todos estos datos se han puesto de relieve en la inauguración, que ha contado con el director general de la firma, Luis Miguel Piña, y el alcalde de Jaén, Julio Millán, además de otros miembros de la empresa y representantes de la Corporación y de organizaciones empresariales.

Ampliar Interior del supermercado de la calle San Clemente. Ideal

Luis Miguel Piña ha destacado el compromiso de la firma con Jaén, que, además, llega a este espacio que tiene su complejidad logística y de transporte, con una estética singular, pero sin descuidar ni la calidad ni variar los precios de la firma.

«Esta apertura supone un reto, pero también una apuesta por el centro de Jaén. Todos tenemos que poner nuestro granito de arena para revitalizar la zona, reforzar el tejido comercial y apostar por el comercio de proximidad«, ha dicho Piña.

El regidor, por su parte, ha felicitado al grupo y ha valorado el importante impulso para la dinamización del centro de la ciudad que va a tener el nuevo establecimiento, en lo que ha calificado como una «apuesta empresarial valiente» de la familia de empresarios jienenses.

«Reto logístico»

Al respecto, ha expresado su satisfacción por «ver cómo este espacio recupera la vida que en su día tuvo». «Son 16 centros los que tenéis en la ciudad, muestra de vuestro compromiso», ha resaltado Millán, quien ha añadido que hacerlo con este supermercado en el centro «supone un reto logístico y de transporte, una apuesta valiente y segura que se conjuga con la calidad del servicio y 30 empleo que genera».

Al hilo, ha apuntado que desde el Ayuntamiento apoyará la apuesta comercial y empresarial de la zona con la mejora del aparcamiento de la Constitución y la reforma peatonal de la plaza y la Virgen de la Capilla, el entoldado de San Clemente con fondos EDIL y el trabajo del equipo de gobierno por concentrar servicios municipales en el actual edificio de Correos con una previsión de 300 trabajadores.