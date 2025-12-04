Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Nuevo autobús urbano que conecta el centro con la zona sur. IDEAL
Nuevas conexiones

La línea 22 del autobús urbano pasará por La Carrera

Se trata de una excepción que será realidad una vez que finalicen las actividades navideñas y las obras de plaza de la Constitución en la capital

Manuela Millán

Jueves, 4 de diciembre 2025, 19:31

Comenta

Una línea 'especial' que pasará por La Carrera. Desde esta semana se puede ver circular por el centro de la capital un nuevo servicio, con ... la línea 22 de transporte urbano que conecta con los barrios del sur. Es totalmente eléctrico y con una frecuencia de media hora.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La voz de Mickey Mouse es de Úbeda
  2. 2 Andalucía Por Sí- Andalucistas alerta del colapso de plantas de biogás en la provincia de Jaén
  3. 3 Golpe al narcotráfico en Jaén: 25 detenidos, 40 registros y 2,5 millones de euros en bienes
  4. 4 La Policía analiza los móviles de las menores halladas muertas en Jaén, con «bastante información»
  5. 5 El Ayuntamiento de Andújar firma un acuerdo con la Diócesis de Jaén para la visita a los templos históricos
  6. 6 El Corte Inglés arrasa con la rebaja de su propio aceite de oliva virgen extra
  7. 7 Masymas abre el supermercado más grande del centro de Jaén
  8. 8 Jaén sigue iluminándose por Navidad: la Diputación enciende su alumbrado
  9. 9 Un incendio en un portal de Jaén acaba con dos heridos y la discusión de varios vecinos
  10. 10 La aceituna de regadío, «un 30% más baja de lo esperado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La línea 22 del autobús urbano pasará por La Carrera

La línea 22 del autobús urbano pasará por La Carrera