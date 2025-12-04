La línea 22 del autobús urbano pasará por La Carrera

Una línea 'especial' que pasará por La Carrera. Desde esta semana se puede ver circular por el centro de la capital un nuevo servicio, con ... la línea 22 de transporte urbano que conecta con los barrios del sur. Es totalmente eléctrico y con una frecuencia de media hora.

Uno de los grandes objetivos de esta nueva línea, además de acercar el centro y el comercio a los vecinos, es que se asiente como lanzadera para los residentes de estos espacios de la ciudad con el futuro tranvía, una vez que sea una realidad.

Motivos por los que, dentro del recorrido, se ha optado por incluir la calle Bernabé Soriano, la Carrera, donde solo pasan actualmente ambulancias y policía, con alguna excepción, desde que se implantó la peatonalización. Un cambio para el que se ha impulsado un decreto concreto.

También su recorrido transcurre por la plaza de la Constitución, aunque para verlo circular por ambas zonas del centro habrá que esperar un poco. La razón es que, durante la Navidad, en la que se va a llevar a cabo una amplia programación cultural, era incompatible instalar el recorrido oficial, por lo que se han buscado otras alternativas hasta pasadas las fiestas. Del mismo modo, se espera que las obras en Constitución comiencen en unas semanas, por lo que también la circulación se verá alterada.

El servicio partirá del Tomillo y tendrá inicialmente las siguientes paradas: centro educativo Andrés de Vandelvira, el Seminario, glorieta Lola Torres, Carrera de Jesús, Ramón y Cajal y Ejido de la Alcantarilla, realizando el recorrido de vuelta por la Senda de los Huertos para conectar de nuevo con la glorieta Lola Torres y llegar al Tomillo. Este recorrido y paradas así como el vehículo se irá adaptando a las necesidades de los usuarios y usuarias y del entorno.