Rueda de prensa sobre la operación de la Guardia Civil.

Golpe al narcotráfico en Jaén: 25 detenidos, 40 registros y 2,5 millones de euros en bienes

Cae una banda que transportaba a la provincia jienense 30 kilos de cocaína al mes

Enara López de la Peña

Enara López de la Peña

Jaén

Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:51

Comenta

Una organización criminal «altamente especializada» ha caído en Jaén tras un operativo llevado a cabo durante meses en una colaboración entre la Guardia Civil de ... Jaén y la de Málaga, que ha concluido con la detención de 25 personas, 17 de ellas ingresadas en prisión, y 40 registros en municipios repartidos entre Jaén, Málaga, Almería y Granada. Un «fuerte golpe» al narcotráfico en su paso por la provincia jienense.

