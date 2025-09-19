Fase de emergencia por un incendio forestal en Andújar

Manuela Millán Viernes, 19 de septiembre 2025, 19:17 Comenta Compartir

Fase de emergencia en el incendio de Andújar por la cercanía a un grupo de viviendas. El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta, Antonio Sanz, ha elevado a las 17:20 horas de hoy la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencia por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), en la provincia, por un incendio forestal declarado en zona de interfaz próxima a la urbanización Las Viñas, en el municipio de Andújar.

Esta fase se activa en aquellos incendios en los que, pudiendo ser controlados con los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía se estima, por su posible evolución, la necesidad de la puesta en práctica de medidas para la protección de las personas y de los bienes de naturaleza no forestal. En este caso, la elevación del plan se debe a la proximidad del incendio a una zona diseminada de viviendas y a la carretera de la Parrilla, la A-6177.

Efectivos de Infoca, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), mantienen desplegados en la zona un amplio despliegue compuesto por hasta una decena de medios aéreos (seis helicópteros, uno de mando, uno ligero, dos pesados y dos semipesados, y cuatro aviones, uno de coordinación, un anfibio ligero y dos de carga en tierra), así como cuatro autobombas, dos Bulldócer, 70 bomberos forestales, tres técnicos de operaciones, un agente de medio ambiente, una Unidad Médica en Incendios Forestales (UMIF) y una Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones (UMMT), así como el Grupo Regional de Mando de Incendios Forestales (Gremaf).

El teléfono de emergencias 112 ha atendido, a las 16:30 horas, los primeros avisos de ciudadanos por un incendio en las zonas de Casa de Elvira y Las Viñas. Desde la sala coordinadora se ha activado de inmediato al Centro Operativo Provincial (COP) de Infoca, a los Bomberos de Andújar, a la Guardia Civil, a la Unidad de Policía Nacional adscrita a la comunidad autónoma, así como a la Policía Local y al Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA).