Veinte módulos casetas siguen sin ocupar a un mes de la Feria, que incorporará el día 12 Ambiente en la zona de casetas durante la Feria de San Lucas del año pasado. / POVEDA Los caseteros insisten en que Jaén no da para una feria en el centro y otra en el Ferial y solicitan mejoras en el recinto para hacerlo más atractivo JOSÉ M. LIÉBANA JAÉN Sábado, 15 septiembre 2018, 16:04

La Asociación de Caseteros La Fiesta, uno de los interlocutores del Ayuntamiento de Jaén a la hora de organizar la Feria de San Lucas, señala que a un mes del inicio de la misma quedan aún 20 de los 90 módulos de casetas vacíos, algo menos que el año pasado pero en la línea de las últimas ediciones. Su presidente, Alberto Palomo, explicó ayer que el motivo es el ya apuntado cuando terminó la Feria del año pasado: «Jaén no da para dos ferias y el Ayuntamiento tiene que decidir qué modelo quiere», señaló.

Los caseteros se refieren a que el auge en los últimos años de la Feria en el centro urbano hace que haya empresarios y público que no bajen al Ferial y parte de este quede vacío, lo que reduce el ambiente y la actividad. Y ello a pesar de que no pocos caseteros ocupan más un módulo (en un caso extremo, hasta seis), por lo que detrás de los 70 módulos ocupados para la próxima Ferial hay únicamente 40 solicitudes. «Socialmente se demanda que la Feria sea en el Ferial, pero necesitamos el apoyo institucional», añadió el presidente de los caseteros.

Para paliar al menos la mala imagen que ofrecen los módulos vacíos, la asociación planteó concentrar las casetas y no dejar huecos en medio, pero no todos los caseteros se muestran favorables. Alberto Palomo propone que haya actividades en esos espacios vacíos, si bien el Ayuntamiento esgrime falta de financiación para poder llevarlo a cabo.

«No todo es negativo», afirma no obstante el representante de los caseteros, pues estos observaron el año pasado un repunte de más público al mediodía, de quienes bajan al Ferial a comer y se quedan toda la tarde. Y esperan que este repunte se consolide en la próxima Feria, también gracias al mayor esfuerzo que hacen las casetas de comida en su cocina y en el servicio que ofrecen.

Otro aspecto positivo para Alberto Palomo es que la asociación propuso incorporar el día 12 de octubre, fiesta del Pilar, al calendario oficial de la Feria. Propuesta que según su presidente fue aceptada, por lo que San Lucas 2018 tendrá oficialmente diez días, del 12 al 21 de octubre.

Botellón

La Asociación de Caseteros La Fiesta, que asistió el pasado miércoles a la reunión para el dispositivo de seguridad, plantea una campaña de concienciación entre los jóvenes que participan en la zona acotada para el botellón en el Ferial. Su presidente señala que entre todos debe mejorar la imagen que ofrece esta zona, pues en los últimos años no ha sido la mejor y ello al final repercute en toda la Feria. Habla no tanto de poner más contenedores y más urinarios, pues «si los jóvenes no los usan, no sirven de nada». Sí de una mayor vigilancia de la Policía Local para evitar accidentes entre quienes cruzan la mediana de la Carretera de Granada para orinar en los olivares de enfrente y evitar el peligro de los cristales rotos en la calzada.