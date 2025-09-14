Directo | Granada - Leganés

19:44

Bienvenida

¡Buenas tardes a todos!

Bienvenidos a un nuevo partido del Granada, de vuelta a Los Cármenes, esta vez con el Leganés como rival con motivo de la quinta jornada de competición en la Segunda división. Los rojiblancos buscan su primera victoria de la temporada aferrados a la reacción en Málaga para rascar un punto. Los alrededores del estadio presentan buen ambiente, en parte por las fiestas del Zaidín, pese a la falta de recibimiento al preferir Pacheta que los futbolistas llegasen en sus vehículos particulares.

¡Comenzamos!