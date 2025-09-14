Directo | Granada - Leganés
Los rojiblancos vuelven a Los Cármenes con la intención de confirmar la mejoría vista en Málaga
Rafael Lamelas, José Ignacio Cejudo y Ángel Mengíbar
Granada
Domingo, 14 de septiembre 2025, 19:41
20:49
Aplausos para Paco López
La afición del Granada ofrece su cariño al exentrenador rojiblanco al recitarse su nombre por megafonía tras la alineación y los convocados del Leganés.
Enlace copiado
20:48
Entrevista con Paco López
El exentrenador del Granada vuelve a Los Cármenes, esta vez con el Leganés tras hacerlo ya la temporada pasada con el Cádiz. Atendió durante la semana a Ángel Mengíbar en esta entrevista .
Enlace copiado
20:42
Nueva acción de 'Unión Granadinista'
Así convocó el colectivo 'Unión Granadinista' a la afición para protestar contra la gestión del club.
Enlace copiado
20:39
Las palabras de Amado, bajo análisis
Esto opinó en 'La Plazoleta' el jefe de Deportes de IDEAL, Rafael Lamelas, sobre la comparecencia de Alfredo García Amado.
Enlace copiado
20:38
La venta frustrada de Hongla
Esta es la intrahistoria de la venta frustrada de Martin Hongla al Rubin Kazán, por la exigencia del propio futbolista, en la medianoche del jueves y al límite del cierre del mercado en Rusia.
Enlace copiado
20:36
Comparecencia de Amado
El miércoles se produjo la comparecencia de prensa del director general del Granada, Alfredo García Amado , para evaluar el estado del club en todos los aspectos.
Enlace copiado
20:35
La opinión de Justo Ruiz
Este es el comentario de uno de los anteriores jefes de Deportes de IDEAL.
Enlace copiado
20:31
Noticias de la semana
Comenzamos el repaso habitual a las noticias más relevantes de la semana. Para empezar, la previa del jefe de Deportes de IDEAL, Rafael Lamelas.
Enlace copiado
20:29
Saltan los dos equipos
Tanto los jugadores de campo titulares del Granada como los del Leganés saltan a Los Cármenes para el calentamiento. Primeras tomas de contacto con el balón a media hora de que comience el partido.
Enlace copiado
20:19
Ya calientan los porteros
Los guardametas del Granada y del Leganés comienzan a calentar ya sobre el césped de Los Cármenes. Tanto Ander Astralaga como Juan Soriano se ejercitan junto a sus compañeros.
Enlace copiado
20:07
Protesta
Varios aficionados del Granada reparten ya por las gradas de Los Cármenes folios amarillos para la protesta organizada por el colectivo 'Unión Granadinista'. Sus integrantes pretenden visibilizar así la preocupación general por la situación del club, exigiendo una gestión digna de manera pacífica y desde el respeto después del himno. Esta acción sigue a la concentración previa al partido con el Mirandés.
Enlace copiado
20:01
Dos novedades en el Granada
La alineación del Granada contra el Leganés depara dos novedades. Pacheta apuesta por el debut de Ander Astralaga como palos a su vuelta de la Selección española sub-21 en detrimento de Luca Zidane, cuestionado tras las cuatro primeras jornadas, así como por Jorge Pascual como '9' por la lesión de Moha Bouldini. El sistema volverá a presentar tres centrales, dos carrileros, dos mediocentros y tres delanteros al igual que en Málaga.
Enlace copiado
19:54
Alineación del Leganés
Ya conocemos también los once elegidos por el exrojiblanco Paco López en el rival del Granada esta noche. Los pepineros saldrán con Soriano; Diego, Lalo, Jorge Sáenz, Marvel; Naim, Diawara, Cissé, Melero, Duk; y Juan Cruz.
Enlace copiado
19:51
Alineación del Granada
¡Ya conocemos los once elegidos de inicio por Pacheta!
Los rojiblancos saldrán con el debutante Ander Astralaga bajo palos; Oscar Naasei, Manu Lama y Loïc Williams como centrales, con Pau Casadesús y Álex Sola como carrileros; el capitán Sergio Ruiz y Pedro Alemañ en la medular; y Pablo Sáenz, Souleymane Faye y Jorge Pascual en ataque.
Enlace copiado
19:46
🏟️ ¡Llegamos al templo! pic.twitter.com/Y5sAsBTIhD— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) September 14, 2025
19:46
Convocatoria del Granada
Luka Gagnidze y los internacionales Martin Hongla y Ander Astralaga vuelven a la convocatoria del Granada para recibir al Leganés. El centrocampista camerunés regresa a la lista como uno más tras frustrar a última hora del jueves su venta al Rubin Kazán ruso. Pacheta no pudo incluir finalmente ni a Moha Bouldini ni a Baïla Diallo por sus respectivos problemas físicos.
Enlace copiado
19:46
⏳ 3 horas: #GranadaLeganéspic.twitter.com/jDay2t9Or1— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) September 14, 2025
19:45
🏟️ Estamos en el Nuevo Los Cármenes.#GranadaLeganés#VamosLega🥒 pic.twitter.com/f4sd7Yko9J— C.D. Leganés (@CDLeganes) September 14, 2025
19:45
✅ Vestuarios listos para el #GranadaLeganéspic.twitter.com/SK79yR8NZ5— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) September 14, 2025
19:45
¡Hoy jugamos aquí!— C.D. Leganés (@CDLeganes) September 14, 2025
🏟️ Estadio Nuevo Los Cármenes.#GranadaLeganéspic.twitter.com/uxbBM7X4jk
19:45
Ya se respira fútbol en casa ❤️🔥🏠 pic.twitter.com/EppI9Pnj2s— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) September 14, 2025
19:44
Bienvenida
¡Buenas tardes a todos!
Bienvenidos a un nuevo partido del Granada, de vuelta a Los Cármenes, esta vez con el Leganés como rival con motivo de la quinta jornada de competición en la Segunda división. Los rojiblancos buscan su primera victoria de la temporada aferrados a la reacción en Málaga para rascar un punto. Los alrededores del estadio presentan buen ambiente, en parte por las fiestas del Zaidín, pese a la falta de recibimiento al preferir Pacheta que los futbolistas llegasen en sus vehículos particulares.
¡Comenzamos!
Enlace copiado
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.