Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Directo | Granada - Leganés

Los rojiblancos vuelven a Los Cármenes con la intención de confirmar la mejoría vista en Málaga

Rafael Lamelas
José Ignacio Cejudo
Ángel Mengíbar

Rafael Lamelas, José Ignacio Cejudo y Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 14 de septiembre 2025, 19:41

Este contenido es exclusivo para suscriptores
Volver al inicio
Actualización disponible

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Directo | Granada - Leganés