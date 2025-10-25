Directo | Granada -Cádiz

Secciones
José Ignacio Cejudo, Ángel Mengíbar y Rafael Lamelas
Granada
Sábado, 25 de octubre 2025, 16:31
18:02
Antes del derbi, una interesante noticia de mercado para el Granada.
18:00
Sergio Ruiz y Manu Lama lideran a los jugadores de campo rojiblancos al salir del vestuario.
17:59
Los diez jugadores de campo titulares en el rival comienzan la puesta a punto sobre el césped de Los Cármenes.
17:58
Este es el comentario de uno de los anteriores jefes de Deportes de IDEAL, Justo Ruiz .
17:57
El portero del Granada se prepara junto a Ander Astralaga.
17:50
Imagina no ser del Granada Club de Fútbol 🫡💭 pic.twitter.com/ptPnjw7i0C— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) October 25, 2025
17:48
Aquí, la cara más amable en la previa del derbi entre el Granada y el Cádiz en Los Cármenes.
17:44
Peeeero bueno a quien tenemos por aquí 👀— Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) October 25, 2025
¡Que alegría verte de nuevo Rubén! 😊🫂
🔴💛 #GranadaCádiz#LALIGAHypermotionpic.twitter.com/dMcyRci8LP
17:43
A Víctor Aznar le acompaña David Gil.
17:41
𝙁𝙤𝙘𝙪𝙨 🧠— Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) October 25, 2025
🔴💛 #GranadaCádizpic.twitter.com/IDMj2rHESa
17:37
Esto es todo lo que necesitas saber antes de que comience el partido, de la mano del jefe de Deportes de IDEAL, Rafael Lamelas.
17:35
Con ganas de que ruede la pelota...⚽️— Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) October 25, 2025
🔴💛 #GranadaCádizpic.twitter.com/w4SOg7B4HC
17:34
Este es el balance momentáneo de la batalla campal que precedió al derbi por el Zaidín.
17:33
Ya estamos en el Nuevo Los Cármenes 🏟️— Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) October 25, 2025
Y como siempre, arropados por vosotros 🥹💛#GranadaCádizpic.twitter.com/syhb23ZdeR
17:33
Estamos en casa 🫵🏼🧢 pic.twitter.com/SA9Hp6aEq8— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) October 25, 2025
17:25
✅ ¡Vestuario preparado!— Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) October 25, 2025
🔜 #GranadaCádiz#VamosCádiz 💛💙 pic.twitter.com/6iM6ZGXbYn
17:25
❤️🔥 Esto es Granada— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) October 25, 2025
🤍 Esto es el granadinismo pic.twitter.com/hGUWwx9mzm
17:25
𝑻𝒆 𝒒𝒖𝒊𝒆𝒓𝒐 𝑪𝒂𝒅𝒊 💛💙 pic.twitter.com/ly01p8nazY— Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) October 25, 2025
17:24
¡Y estos son los once elegidos por Gaizka Garitano!
Los amarillos salen con Aznar, Iza, Kovacevic, Iker Recio, Climent, Ortuño, Álex Fernández, Suso, Ontiveros, De la Rosa y Dawda.
17:22
¡Ya conocemos los once elegidos de Pacheta!
El entrenador repite por segunda jornada consecutiva, con los diez mismos jugadores de campo por quinta seguida. Luca Zidane bajo palos; Pau Casadesús, Oscar Naasei, Manu Lama y Baïla Diallo en defensa; Rubén Alcaraz, Sergio Ruiz y Pedro Alemañ en el centro del campo; y Álex Sola, Souleymane Faye y Jorge Pascual en ataque.
17:09
Es una fiesta #GranadaCádizpic.twitter.com/0eligczbny— Canal Rojiblanco (@Ideal_GranadaCF) October 25, 2025
17:06
¡Así llega el Granada! pic.twitter.com/XX6ifoUKzt— Canal Rojiblanco (@Ideal_GranadaCF) October 25, 2025
17:01
¡Ya se encuentra el Granada en Los Cármenes!
Multitudinario recibimiento de la afición al equipo, con muchos jóvenes entregados y sin incidentes.
16:53
«¡Cádiz es un pueblo de Jerez!», cantan algunos aficionados del Granada para ofender al rival.
16:51
La afición del Granada calienta motores con los primeros cánticos antes incluso de la llegada del autobús. Aún no han hecho acto de presencia los miembros de la grada de animación. Tampoco radicales del Cádiz.
16:49
Queremos fútbol ⚽️❤️🔥 pic.twitter.com/Nsn7dt3oxE— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) October 25, 2025
16:48
🚌 ¡Ya estamos en Granada!— Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) October 25, 2025
Que bonito sentir siempre vuestro calor allá donde vamos, cadistas 🥰💛#GranadaCádizpic.twitter.com/CTyzL2j4tP
16:47
28 años después, hoy jugamos con @Alhambra_Es en la camiseta 🌟📖 pic.twitter.com/3qzVeoy1vD— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) October 25, 2025
16:42
Cientos de aficionados del Granada esperan ya al autobús del equipo tras la convocatoria del club a las 16.30 horas. Pacheta recupera los recibimientos tras prescindir de la concentración previa en los cuatro partidos anteriores en casa al jugarse a ultima hora.
16:38
José Arnaiz, Manu Trigueros, Martin Hongla y Gael Joel son las cuatro novedades en la lista de Pacheta, sin Samu Cortés ni el recreativista Rayan Zinebi finalmente.
16:36
Una pelea entre aficionados del Granada y del Cádiz en Los alrededores de Los Cármenes horas antes del comienzo del derbi deparó la identificación de 49 hinchas, aparentemente visitantes la mayoría como mínimo, por parte de la Policía Nacional.
Ahora, sin embargo, el ambiente luce mucho más controlado.
16:33
¡Buenas tardes a todos!
Bienvenidos al seguimiento en directo de un nuevo partido del Granada, de nuevo en Los Cármenes, esta vez con derbi andaluz frente al Cádiz con motivo de la undécima jornada de competición en Segunda división. Los rojiblancos quieren volver a ganar después de dos empates sin goles consecutivos para aumentar la racha sin perder a las seis jornadas y tratar de salir así de los puestos de descenso.
¡Comenzamos!
José Rojo Martin
4-3-3
Luca Zidane
portero
Pau Casadesús
defensa
Manu Lama
defensa
Oscar Naasei Oppong
defensa
Baïla Diallo
defensa
Sergio Ruiz
centrocampista
Rubén Alcaraz
centrocampista
Pedro Alemañ
centrocampista
Álex Sola
Delantero
Jorge Pascual
Delantero
Souleymane Faye
Delantero
Gaizka Garitano
4-2-3-1
Victor Wehbi Aznar Ussen
portero
Iza Carcelén
defensa
Bojan Kovacevic
defensa
Iker Recio
defensa
Mario Climent
defensa
Álex Fernández
centrocampista
Sergio Ortuño
centrocampista
Jesús Joaquín Fernández Sáenz de la Torre
centrocampista
Javi Ontiveros
centrocampista
José de la Rosa
centrocampista
Dawda Camara
Delantero
