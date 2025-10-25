Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

LaLiga Hypermotion Jornada 11 S25/10 · Árbitro: Gorka Etayo Herrera

Escudo Granada Club de Fútbol

Granada

18:30h.

Cádiz

Escudo Cádiz Club de Fútbol
GRA

CAD

Directo | Granada -Cádiz

Duelo de rivalidad regional en Los Cármenes entre un equipo rojiblanco con la necesidad de ganar para salir del descenso ante un contrario de la parte alta

Minuto a minuto

José Ignacio Cejudo
Ángel Mengíbar
Rafael Lamelas

José Ignacio Cejudo, Ángel Mengíbar y Rafael Lamelas

Granada

Sábado, 25 de octubre 2025, 16:31

Alineación y estadísticas

José Rojo Martin

4-3-3

Alineación

Luca Zidane

portero

Pau Casadesús

defensa

Manu Lama

defensa

Oscar Naasei Oppong

defensa

Baïla Diallo

defensa

Sergio Ruiz

centrocampista

Rubén Alcaraz

centrocampista

Pedro Alemañ

centrocampista

Álex Sola

Delantero

Jorge Pascual

Delantero

Souleymane Faye

Delantero

Gaizka Garitano

4-2-3-1

Alineación

Victor Wehbi Aznar Ussen

portero

Iza Carcelén

defensa

Bojan Kovacevic

defensa

Iker Recio

defensa

Mario Climent

defensa

Álex Fernández

centrocampista

Sergio Ortuño

centrocampista

Jesús Joaquín Fernández Sáenz de la Torre

centrocampista

Javi Ontiveros

centrocampista

José de la Rosa

centrocampista

Dawda Camara

Delantero

Estadísticas

0%

CAD

GRA

0%

CAD

CAD

0 Goles 0
0 Remates a puerta 0
0 Remates fuera 0
0 Remates al palo 0
0 Asistencias 0
0 Faltas cometidas 0

