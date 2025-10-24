Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Gaizka Garitano dirige un entrenamiento esta semana. Cádiz CF

Entrenador del Cádiz

Garitano: «El Granada ha encontrado un 'once' estable y una manera de jugar»

«Es uno de los equipos que mejor está ahora mismo», concede el técnico

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 24 de octubre 2025, 14:15

El entrenador del Cádiz, Gaizka Garitano, elogió que el Granada «ha encontrado un 'once' estable y una manera de jugar» antes del derbi en Los Cármenes. «Acertaron y son uno de los equipos que mejor está ahora mismo», concedió el técnico. «Como nosotros, también ellos tienen gente rápida arriba cuando roba. La mayoría en Segunda marca más así, con transiciones o a balón parado, que con la construcción desde atrás», reseñó.

«Este es un club grande y parece que tenemos que ganar todos los partidos, como le pasa al Granada, pero siempre son igualados y unas veces caen a favor y otras, en contra; siempre puedes perder», se resignó Garitano tras la derrota del Cádiz con el Burgos el pasado lunes en el Nuevo Mirandilla. «Encajamos tres goles de aquella manera, dos de ellos porque nos dormimos diez minutos, pero no estamos defendiendo peor que antes aunque vengamos 'jugando' mejor en cuanto a mover más la pelota», sostuvo.

«Nuestra propuesta pasa por poner jugadores ofensivos en el campo pero para que trabajen también y que el equipo siga siendo sólido, pero jugar bien también pasa por defender los saques de esquina y despejar cuando toca, manteniendo la concentración los 90 minutos», recordó el entrenador del Cádiz. Acerca de la duda de Álvaro García Pascual como referencia arriba, expuso: «Nuestros tres delanteros son diferentes y los utilizaremos en función del momento del partido, pero lo más importante será quienes jueguen por detrás porque también habrá que compensarles porque tenemos que producir más en ataque. Hay competencia».

