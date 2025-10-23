«Los futbolistas georgianos tienen hambre por triunfar»

José Ignacio Cejudo Granada Jueves, 23 de octubre 2025, 00:36 Comenta Compartir

Los dos únicos futbolistas georgianos en toda la Segunda división se enfrentarán este sábado en Los Cármenes por el derbi entre el Granada y el Cádiz, y el que vestirá de amarillo anda de moda además. El extremo Iuri Tabatadze cayó de pie en la Tacita de Plata como nuevo ídolo de culto y ya suma cuatro goles. En el Zaidín se cruzará con su compatriota Luka Gagnidze, que aún espera de rojiblanco las oportunidades que sí tuvo desde el principio Giorgi Tsitaishvili la temporada pasada. A todos ellos les abrió la puerta en su día Khvicha Kvaratskhelia, estrella ahora en el Paris Saint-Germain tras hacer carrera en el Nápoles, pero también al portero Giorgi Mamardashvili que ahora defiende al Liverpool tras pasar por el Valencia; a este último lo llevó allí Antonio López, uno de los mayores conocedores del mercado georgiano en España.

Natural de Valencia, precisamente, la vida de Antonio López cambió en cierta medida el día que un familiar de uno de sus socios en el mundillo de la representación de futbolistas le habló del mercado georgiano. «Me recomendó jugadores de los que no tenía ni idea, y empecé a seguir su campeonato por televisión. Mamardashvili fue el primero que me llamó la atención, y conseguí que me autorizara para ofrecerlo en Primera y Segunda división; nadie me hizo ni caso hasta que, en el verano de 2021, el Valencia lo quiso cedido un año. Y fíjate después», se congratula por el traspaso de 35 millones de euros al Liverpool.

En toda aquella historia también aparece el Granada. Y es que Mamardashvili se cruzó en el camino de los rojiblancos hacia la Europa League en septiembre de 2020 con el Lokomotivi Tbilisi de su país, con una exhibición del portero pese a los goles de Darwin Machís y Roberto Soldado que permitieron a Diego Martínez y los suyos seguir adelante. «Ese partido fue un antes y un después en su carrera; por entonces llevaba seis meses viéndole ya, y cobraba 800 euros al mes, pero ni el Granada ni ningún otro club me llamó por entonces», reseña, pese a que no fue ajeno a los elogios que generó entre la afición rojiblanca.

Un año más tarde, Antonio López acogía en su propio hogar a Mamardashvili y le ayudaba a sacarse el NIE y a empadronarse. A esa operación le siguieron otras exitosas, como la del centrocampista Giorgi Kochorashvili (ahora en el Sporting de Portugal tras ascender con el Levante); y otras que no tanto, como la del carrilero zurdo Giorgi Jinjolava (en el Iberia 1999 del que procede Tabatadze) al que no llegó a cerrar precisamente para el Recreativo Granada hace algunos años. «Los directores deportivos no solían tener fe en los georgianos y siempre preferían brasileños o argentinos, pero hay muy jugadores muy buenos allí y su fútbol va al alza, como demostró que se clasificaran para la última Eurocopa», reivindica.

«A Kvaratskhelia no lo quisieron en su día muchos clubes importantes en España, que no diré para que no se enfaden conmigo, porque no sabían ni quién era pese a que quedaba libre por la guerra en Rusia», ilustra Antonio López. «Algunos creen todavía que Georgia está en Estados unidos. Y su fútbol tiene una estructura muy débil y mejorable, con presidentes al estilo de Jesús Gil, pero posee un mercado muy asequible que puede interesar a los clubes españoles ahora que están tan mal de dinero», sugiere.

El agente FIFA, eso sí, reconoce la odisea que supone viajar a Georgia. «Está muy mal conectada y se puede tardar hasta 16 horas. Cuando voy, lo hago a Batumi, que es como el Dubai de allí, porque más allá hay carreteras terribles», señala. «Son tan desastrosos que juegan mientras hay Champions y van muy pocos aficionados a los estadios porque además retransmiten los partidos gratis por YouTube; solo hay dos o tres campos en condiciones, encima, y los demás dejan mucho que desear», cuenta.

El ejemplo de Topuria

Con todo, Antonio López defiende que los georgianos son «muy buenos deportistas, fuertes físicamente y con mentalidad ganadora, como demuestra Ilia Topuria». «Sus futbolistas suelen acusar la falta de táctica en su país pero son muy agresivos y trabajadores, y, sobre todo, tienen mucha hambre por triunfar. Vienen de salarios muy bajos y están deseando salir al extranjero», apunta.

«A Tabatadze lo ofrecí hace cuatro años a Las Palmas, Cartagena, Lugo, Andorra, Tenerife... y no conseguí que lo trajeran. No sé cómo lo hizo el Cádiz, porque era difícil sacarlo de allí», admite sobre el extremo al que el Granada tendrá enfrente este sábado y que a él le recuerda a un mito valencianista como Miguel Ángel Angulo. Antonio López celebra su éxito y cree que disfrutará particularmente del derbi en Los Cármenes: «Estará en su salsa porque se vendrá arriba seguro; en su país solo hay ambiente cuando van las estrellas con la Selección».

