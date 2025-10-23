Vuelve a abrirse el plazo para la concesión de Los Cármenes

José Ignacio Cejudo Granada Jueves, 23 de octubre 2025, 15:06 | Actualizado 15:35h. Comenta Compartir

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Granada republicó este jueves las mismas bases reguladoras para la autorización de uso común especial del estadio municipal Nuevo Los Cármenes del concurso anterior tras declararse finalmente desierto el pasado 10 de octubre. Tanto el Granada como el resto de entidades deportivas interesadas podrán presentar sus proyectos en un plazo de 20 días hábiles nuevamente -hasta el 20 de noviembre en concreto-, y fuentes del club reseñan a IDEAL que la entidad lo hará ipso facto en esta ocasión.

Como en el pliego anterior, la concesión tendrá una duración de cuatro años, sin canon alguno y con carácter improrrogable, aunque el Ayuntamiento de la capital se reserva su revocación anticipada de forma unilateral por razones de interés público sin derecho a indemnización. El Granada ya compartió su intención de acudir al nuevo concurso público «con idéntico proyecto y presupuesto» minutos después de que el departamento de Comunicación del Ayuntamiento de Granada alegase que el club se presentó «fuera de plazo» al procedimiento anterior.

«Las necesidades de mejora que demanda el estadio requieren de un marco jurídico que las regule con las garantías necesarias», apuntó el Granada. «El compromiso de la institución y de las administraciones públicas continúa siendo firme en el objetivo de consolidar unas infraestructuras óptimas al servicio del granadinismo y de la ciudad», añadió el club.

Al igual que para el concurso previo, habrá dos criterios de valoración para el otorgamiento de la autorización: la realización de obras de mejora del estadio (60 puntos), en función de su alcance, la calidad de los materiales y la viabilidad del presupuesto; y proyecto deportivo (40 puntos), por su coherencia e impacto potencial social y deportivo en la ciudad. Las bases, no obstante, pueden ser recurridas en el plazo de un mes desde su publicación este jueves. Tras la notificación de la autorización de uso, dos representantes de la entidad deportiva en cuestión y otros dos de Gegsa o del Ayuntamiento de Granada constituirán una comisión de seguimiento en el plazo máximo de diez días.

Pretensión

El Granada pretende aprovechar esta concesión a cuatro años para ampliar el aforo a 25.000 espectadores con la bajada de cota del césped, algo en duda todavía por posibles problemas de visibilidad para algunos sectores. Una alternativa sería, según avanzó su director general, Alfredo García Amado, un anillo extra en la grada de preferencia. El club tenía previsto destinar dos millones a este fin. El Ayuntamiento sí pretende acometer este verano la reparación de los daños estructurales en la instalación y afrontar, cuanto antes, el cierre de las esquinas, en lo cual participa la Diputación con una aportación económica.