Paso atrás del Jaén FS en Vista Alegre

El derbi andaluz fue 'Patrimonio' del Córdoba FS. El segundo tanto local supuso un punto de inflexión para un Jaén Paraíso Interior FS que no ... fue capaz de recuperarse de ese golpe y acabó sufriendo un duro varapalo, ante un rival, directo en la lucha por hacerse un hueco en los puestos de privilegio que dan derecho a disputar la próxima edición de la Copa de España. Un resultado demasiado abultado para un encuentro igualado en el que los amarillos no encontraron soluciones en la recta final con el juego de cinco.

Los de Dani Rodríguez se caen de las ocho primeras posiciones (14 puntos en su casillero)mientras que Córdoba Patrimonio de la Humanidad se va hasta los 17. El próximo choque en el feudo del líder, Pozo Murcia, se antoja muy importante de cara a no distanciarse del objetivo. El partido se disputará el próximo sábado, 29 de noviembre, a partir de las 17:00 horas.

El encuentro fue un fiel reflejo de la enorme igualdad que existe entre la mayoría de escuadras de esta Primera División. Un partido encorsetado, muy táctico, y con los cancerberos siendo decisivos a la hora de negar las escasas ocasiones de gol.

Los locales fueron los primeros en presentar sus credenciales ofensivas por mediación de Aranda y Carlos Gómez. Intentos que se toparon con un Carlos Espíndola, atento y bien colocado en la jaula.

Espíndola sacó una mano salvadora en un disparo, casi sin ángulo, de Nacho Gómez. Córdoba mucho más incisivo ante un Jaén paraíso Interior FS al que le costaba hacerse con el esférico y generar caudal ofensivo. Un disparo de Mati Rosa se perdió alto.

Camino del ecuador del primer round, el duelo se tornó mucho más directo e igualado. Intercambio de golpes sin resultado en el marcador.

Fabio cerró todos los huecos en dos acciones consecutivas con Esteban como protagonista.

Dani Zurdo sacó a relucir la enorme clase que atesora. Se marchó de su par por banda derecha y arrastró la pelota con la izquierda, con pisada, para pegarle con la derecha ante la salida del cancerbero local. En el minuto 12 abrió el marcador el jugador jienense, internacional con el combinado nacional.

Emanuel Santoro llamó a los suyos a capítulo. Quedaban seis minutos para llegar al descanso. Ambas escuadras estaba igualadas a tres faltas.

Zurdo es de esos peloteros con clase a los que no les afecta la angustia y el estrés de la competición. Con atrevimiento, valentía y libertad encuentra el placer lúdico para sorprender y destilar por sus botas una creatividad rebosante. Tiene metido en su cabeza mucho fútbol sala del bueno. Un talento fascinante de los que no abundan en Primera División.

Con 4.23 para enfilar el túnel de vestuarios, el Jaén FS entró en el bonus fatídico de las cinco faltas. Tres tenían en su casillero los califales.

Murilo se volvió a encontrar con el muro Espíndola en un tiro abajo complicado.

Pero en un saque de esquina de Zequi, el catalán Nico Barrón cazó una volea magistral en la otra banda con la que firmó el uno a uno. Los jienenses reclamaron la revisión por una posible falta previa. Un bloqueo de Aranda sobre Dani Zurdo que acabó por el suelo. Los colegiados gallegos validaron el tanto del empate al considerar que no existía infracción en el bloqueo.

El encuentro se reanudó con dos faltas seguidas de los de la capital jienense. El listón de los colegiados para señalar infracciones, a un nivel que impedía el contacto y jugar con continuidad. Lo que le faltaba a un choque ya, en origen, muy espeso.

Un eslalon de Zequi por el centro lo despejó, con apuros, Carlos Espíndola con el pie. Los locales reclamaron la intervención del soporte de vídeo al considerar que Mati Rosa había derribado al jugador gaditano en el rechazo en el área. Los colegiados señalaron que el argentino había tocado el balón y no existía falta. Perdieron una herramienta muy útil que después hubieran necesitado en varias acciones confusas y polémicas.

Una transición eléctrica en la que Bynho conectó con Mati Rosa la salvó Fabio con el pie.

Entró el duelo en su último cuarto con el Jaén FS apretando en ataque con su quinteto más ofensivo. Igualdad en el luminoso y en el casillero de faltas (2).

Pescio despistó a su par con un amago y su disparo lo repelió Carlos Espíndola.

Punto de inflexión

Córdoba se puso por delante en el marcador. Nico, de espaldas, habilitó por banda derecha a Carlos Gómez y su punterazo batió a Espíndola. Un tanto con una gran definición.

Dani Rodríguez pidió un tiempo muerto con el objetivo de reordenar las ideas de los suyos.

Un error de Zequi en la salida lo enmendó Fabio ante Esteban con pie forzado por bajo. Ahí se le escapó el partido al Jaén FS.

Los jienenses apostaron por el riesgo del juego de cinco con poco más de cuatro minutos para el final del partido. Fabio firmó una doble parada, la segunda descomunal, para salvar el empate. Incluso lanzó la contra en una continuación de la acción en la que Joao Salla ganó la mano, en el uno contra uno, ante Zequi.

Córdoba amplió su renta. Murilo anotó con el exterior de su pierna zurda penalizando el juego de cinco rival.

También desde campo propio cayó el cuarto tanto local. Recuperación y acierto de Zequi elevando el esférico. Los errores penalizan y mucho en esta categoría.

Para Dani Rodríguez había sido «un partido igualado. Con dos equipos intensos y físicos y un sistema parecido. Con el empate a uno sabíamos que el que marcara el segundo tenía mucho ganado. El gol llegó en una acción aislada con una gran finalización. Los porteros han mantenido a los dos equipos en el partido. Nosotros también tuvimos alguna para haberlo roto. Con el dos a uno Córdoba afianza su idea de juego. Nosotros intentamos empatar siendo más verticales con portero-jugador. Tuvimos dos claras para empatar, pero hemos dejado dos balones sueltos para encajar dos tantos. No deberíamos haber llegado a esta situación a estas alturas de la primera vuelta».

Añadió que «no podemos echar la vista atrás. Toca corregir errores, mejorar e intentar sacar el próximo partido».