Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La plantilla del conjunto de la capital jienense posando con los aficionados desplazados justo detrás. Jaén FS

Paso atrás del Jaén FS en Vista Alegre

El conjunto amarillo cae derrotado, en un partido igualado, en casa de un Córdoba que le arrebata a los jienenses la plaza de Copa de España

José A. Gutiérrez

Domingo, 23 de noviembre 2025, 19:30

Comenta

El derbi andaluz fue 'Patrimonio' del Córdoba FS. El segundo tanto local supuso un punto de inflexión para un Jaén Paraíso Interior FS que no ... fue capaz de recuperarse de ese golpe y acabó sufriendo un duro varapalo, ante un rival, directo en la lucha por hacerse un hueco en los puestos de privilegio que dan derecho a disputar la próxima edición de la Copa de España. Un resultado demasiado abultado para un encuentro igualado en el que los amarillos no encontraron soluciones en la recta final con el juego de cinco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Santa Catalina bendice a Jaén desde las alturas
  2. 2 Bombas de insulina para todos los niños andaluces diabéticos para 2027
  3. 3 Duelo de históricos entre el Real Jaén y el Recreativo
  4. 4 Ramón Molina Navarrete imparte una lección de vida plena, cristiana y austera en Andújar
  5. 5 La pérdida de un referente
  6. 6 Calles, colegios y residencias se llenan de alegría este otoño con las sevillanas
  7. 7

    Los líderes europeos exigen que las fronteras de Ucrania no se modifiquen «por la fuerza»
  8. 8 El Ayuntamiento de Lopera decreta la suspensión de las licencias de los proyectos de plantas fotovoltaicas
  9. 9 El 25-N reforzará en Andújar el compromiso institucional y ciudadano frente a la violencia de género
  10. 10 Así será la procesión de Santa Catalina hasta el Castillo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Paso atrás del Jaén FS en Vista Alegre

Paso atrás del Jaén FS en Vista Alegre