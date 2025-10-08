Los mejores mediofondistas españoles y 200 atletas de Jaén se citan en la Milla Manuel Pancorbo La cita comenzará a las 10:30, aunque el colofón llegará a las 13:00 con la prueba femenina absoluta y después la masculina

Ideal Jaén Miércoles, 8 de octubre 2025, 18:37 Comenta Compartir

La 37 edición de la Milla Urbana Internacional de Otoño 'Manuel Pancorbo' volverá a reunir en la calle Virgen de la Cabeza a los y las mejores mediofondistas de España y a más de 200 deportistas de clubes de la capital y de la provincia desde la categoría sub 12 hasta veteranos. La cita tendrá lugar, como es tradicional, el 12 de octubre.

El evento comenzará a las diez y media de la mañana y, tras la celebración de hasta diez carreras de las categorías que van desde sub 12 a veteranos, el colofón llegará a partir de las 13:00 horas, con la milla internacional femenina, seguida de la prueba masculina, que será un cuarto de hora después. Dos carreras en las que todo apunta a la emoción de un final ajustado.

Una de las grandes estrellas de la prueba masculina será el vigente campeón, el marroquí Mohamed Attaoui (Beni Melal, 26 de septiembre de 2001), quinto en el Mundial de Tokyo del pasado mes de septiembre que el año pasado completó la mejor temporada de su historia consiguiendo el subcampeonato de Europa de los 800 metros, un quinto puesto en la final olímpica de la distancia y batió el récord de España, todavía en su poder, también de los 800 metros.

Entre sus rivales sobresalen atletas como Pol Oriach (Albelda, 20 de septiembre de 2002), Daniel Arce (Burgos, 22 de abril 04 de 1992), el granadino Ignacio Fontes (22 de junio de 1998), el plusmarquista español en 10K y actual ganador de la Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón, Abdessamad Oukhelfen; el ganador de la cita en 2023 y actual récord nacional sub 20 de los 800 metros, Ronaldo Olivo, o Gonzalo García.

De Jaén habrá varios representantes: Sebas Martos, cinco veces campeón de España de los 3.000 obstáculos y ganador de la milla Manuel Pancorbo en 2011, Alberto Casas, Lorenzo Jiménez y el joven sub 23 Esteban León.

Carrera femenina

En la carrera femenina, la palentina Carla Gallardo (9 de febrero de 1999) es una de las principales candidatas al triunfo después de su victoria en el Campeonato de España celebrado el pasado mes de marzo en Bilbao en la modalidad de 10K en ruta y de haber pulverizado el récord de España de la distancia, en mayo, en Laredo, con un tiempo de 31 minutos y 11 segundos.

Para imponerse en Jaén tendrá que superar a deportistas de la talla de la onubense María Forero, que este mismo año se ha proclamado campeona de Europa sub 23 en los 5000 metros; la soriana Marta Pérez (19 de abril de 1993), doble campeona de España de la milla (2025 y 2021), tres veces de los 1.500 (2016, 2018 y 2022) y también campeona nacional de los 5.000 metros en 2020); la madrileña Marta Serrano (5 de abril de 2003), igualmente campeona nacional en el presente año tanto en los 5.000 como en los 3.000 obstáculos, y Esther Guerrero (Bañolas, 7 de febrero de 1990), que ha sido nada menos que veinte veces campeona de España absoluta entre los 800 y los 1.500 metros

El alcalde de Jaén, Julio Millán, y la concejala de Deportes, Beatriz López, acompañados por el director general adjunto de Caja Rural de Jaén, Álvaro Martínez, han presentado la edición. El primer edil ha aseverado que «Jaén volverá a demostrar en la calle Virgen de la Cabeza que es un escenario ligado ya indefectiblemente a esta prueba. Y será gracias al gran trabajo del Patronato de Deportes y al apoyo convencido de la Caja Rural de Jaén».

«Se trata de la primera de un ciclo de citas de primer nivel que se completará con la Media Maratón Ciudad de Jaén y 10K en memoria de Paco Manzaneda y, cómo no, con la joya de la corona, la edición número 43 de nuestra Carrera Urbana Internacional Noche de San Antón del próximo mes de enero», ha agregado Millán.

López ha asegurado que «la de este domingo es una de las citas más importantes y atractivas de España y del continente porque conjuga a la perfección la presencia de los mejores corredores y corredoras del país con centenares de atletas de todas las categorías, desde las más inferiores hasta veteranos».

Por último, Martínez ha subrayado que «la milla es una prueba en la que tenemos que estar porque no es solo una colaboración es una manera de cumplir con nuestro compromiso con el desarrollo económico y social, y con el deporte de la capital y de la provincia».