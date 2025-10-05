El Linares presenta su candidatura oficial a pelear por el ascenso

Cinco semanas y los azulillos siguen invictos, esta vez quitándole esa condición a una Deportiva Minera en un encuentro de altísimo nivel que recordó a ... los añorados de Primera Federación. Primera parte perfecta, impoluta, brillante de los linarenses, que se fueron con 3-0 al descanso y bien podría haber sido una manita.

Segunda parte de emoción y nervios, mejores los murcianos, que, en un córner y una contra, demostraron que necesitan muy poco este año para hacer gol. Tres disparos a puerta, dos goles. El Linares sufrió atacando y puede decir que, si mantiene todo el año el nivel de la primera parte, será firme candidato a estar entre los elegidos para el 'play off'.

Salieron los dos equipos con la misma estrategia de presionar arriba y hacerse con la pelota, las defensas muy adelantadas, los atacantes de los dos equipos metiendo en apuros a los defensas para iniciar las acciones y, en ese duelo inicial, quien casi salió triunfante fue el Linares Deportivo con tres ocasiones claras.

A los cinco minutos pudo llegar el primero del Linares, tras una acción individual de Manny, al que le dejaron avanzar con metros hasta el centro del campo, pase en profundidad para Harper y el meta murciano salió para evitar con el pie que el goleador minero le encarase. En la siguiente, recuperación de João Paulo en la medular y Talaverón, en el balcón del área, de fuera hacia adentro, disparó en la media luna y la pelota se fue junto al palo.

Linarejos enchufado, Víctor López llegó desde atrás con metros y se metió en tres cuartos para sacarse un zapatazo con efecto que obligó al meta a volar para mandar a córner. Los azulillos salían de esa presión con Aranda haciendo labores más defensivas, los laterales muy altos y João Paulo con libertad haciendo de 8.

Al cuarto de hora, un contratiempo inesperado. Manny volvió a sentir dolor en el abductor, la misma lesión de principio de temporada. No se lo pensó y pidió el cambio antes de que la cosa fuese a más. Rápido se despojó del peto Sierra para ocupar el lateral zurdo.

Ampliar

La Minera seguía a lo suyo, cinco hombres presionando la salida de balón del Linares y otros cinco defendiendo junto al área, con un hueco en el centro del campo. No dejaban salir a los azulillos pero, cuando lo hicieron, a los 19 minutos, recuperó Aranda, João Paulo abrió para la derecha, se metió de nuevo al medio y esta vez la puso con la izquierda y con rosca para la cabeza de Jack Harper, que envió la pelota imposible para Lázaro.

Este es el Linares de Pedro Díaz. En 20 minutos ya estaba 1-0 ante el equipo más goleador del grupo, salvando la presión alta del rival sin apuros, con Fran Lara aportando calma con sutiles toques para encontrar a sus compañeros, laterales subiendo con soltura y tres hombres arriba que se sacrificaban en defensa, pero siempre sabían qué hacer con la pelota. Desquiciados, los murcianos tuvieron que emplearse con dureza para frenar a un Linares que, jugando al primer toque, se llevaba los aplausos del respetable.

Los mineros, a lo suyo. De córner, Aranda remató en el punto de penalti, un testarazo que sacó el portero visitante sobre la línea. En el minuto 25, Menudo vio el hueco entre los centrales, por ahí fue la pelota al desmarque de Caramelo, que se sacó un metro de ventaja a su marcador y la puso cruzada al palo largo de Lázaro. El 2-0 ya estaba en el marcador.

Linarejos disfrutaba, como hacía mucho tiempo que no lo hacía. En el 35 la cogió Caramelo en la izquierda, rompió a dos defensores, regate de calidad en el área, y puso el centro al punto de penalti para que Hugo Aranda metiese el pie y, con la ayuda involuntaria de Kike Carrasco, se hiciese realidad el 3-0. La afición hacía la ola en la grada.

El temible máximo goleador del arranque liguero estaba noqueado. Aranda imperial. Intentó sacudirse la presión, pero llegaban los atacantes agotados a los metros finales. En el minuto 42 la Deportiva Minera realizó su primer disparo, que no fue ni a puerta, pues se perdió por el lateral. La respuesta fue una acción individual de Talaverón, que de la izquierda se metió en el área por la derecha y mandó su disparo cruzado lamiendo la base del poste. Linarejos cantó el gol. Con eso, al descanso, y todos con caras sonrientes.

Segunda parte

José Carlos 'Checa' Romero hizo cambios de una tacada buscando volver a meterse en el encuentro. Con Rubén Mesa y Omar Perdomo metió pólvora arriba, como si estuviese planeado que estos dos atacantes se reservasen para la segunda parte, cuando la defensa azulilla estuviese más cansada.

En una contra, Paco Torres le quitó de las botas el cuarto a Menudo, que solo tenía que empujar el pase de la muerte de Talaverón, que tuvo en la siguiente dos seguidas en el área pequeña con una pelota que se le escapó al portero a sus pies, pero no metió a tiempo el pie.

Físicamente bajó un poco el Linares tras el esfuerzo del primer tiempo y los cambios le dieron frescura al rival. En el primer disparo entre los tres palos de la Deportiva Minera, llegó el 3-1. Galán, recién entrado por el defensa Torres, cabeceó en el segundo palo un servicio desde la esquina de Kike Carrasco, que le daba vida a los visitantes en el 52.

Pedro llamó a Hugo Díaz y Velázquez; se fueron Menudo y Caramelo. Nada de echarse atrás, manteniendo tres delanteros. Pero precisamente por dejar espacios en busca del cuarto gol, el Linares se encontró con el 3-2 de Omar Perdomo. Envío en largo, defensa azulilla adelantada y desde fuera del área le pegó duro y con efecto a la pelota, que botó en el césped antes de entrar, logrando acortar distancias.

Checa veía la remontada y metió un tanque ofensivo como el nigeriano de dos metros, Eghosa. Pedro Díaz ahora sí reforzó la medular metiendo a Cano y Fuentes por Harper y Talaverón en el 70. Buscaba robar y matar el partido con los cuatro refrescos de ataque, en ese pulso con la Minera por irse a por el empate, que lo tuvo Rubén Mesa, recibiendo una pelota en el área y sin marca. La cruzó fuera.

Enfado de Pedro Díaz, pidiendo más intensidad a sus hombres, que no estaban siendo ni la sombra de la primera parte. La Minera mandaba en esos compases y a esto ayudó que la colegiada Elisabeth Calvo cometiese varios errores seguidos de bulto, que favorecieron a los visitantes y calentaron a los azulillos, en el césped y en la grada.

Se pudo acabar todo si Isra Cano hubiese metido entre los tres palos un pase de la muerte de Velázquez al área pequeña: se le fue arriba. La colegiada perdonó la expulsión a Holgado, que había regateado a dos defensas en la media luna y se quedaba solo para encarar cuando el central le cazó con todo para evitarlo. Solo vio amarilla.

El descuento llegó con los dos equipos buscando un gol más, nada de defender el 3-2 en el Linares. El balón iba de un área a la otra hasta que pitó la colegiada y Linarejos respiró con el triunfo de su equipo.