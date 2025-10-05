Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Celebración en el campo. FOTOS: Linares Deportivo
Deportes

El Linares presenta su candidatura oficial a pelear por el ascenso

Espectacular primera parte de los mineros con 3-0, la Minera marcó en sus dos únicas buenas ocasiones de la segunda parte

Ángel Mendoza

Domingo, 5 de octubre 2025, 17:23

Comenta

Cinco semanas y los azulillos siguen invictos, esta vez quitándole esa condición a una Deportiva Minera en un encuentro de altísimo nivel que recordó a ... los añorados de Primera Federación. Primera parte perfecta, impoluta, brillante de los linarenses, que se fueron con 3-0 al descanso y bien podría haber sido una manita.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Atropello con varios heridos en la capital
  2. 2 Muere un hombre en motocicleta en la Carretera de Circunvalación de Jaén
  3. 3 Sin incidencias graves en las primeras horas de la Magna
  4. 4 Atropello con varios heridos en la capital
  5. 5 «¡Viva Jaén! ¡Viva la tierra del Santo Reino!»
  6. 6 Parada 'milagrosa' para coger fuerzas entre bares y picnics improvisados en una Magna para el recuerdo
  7. 7 El Barça necesita levantarse en el Pizjuán
  8. 8 Refuerzo de limpieza tras el paso de la Magna
  9. 9

    El día después de la Magna: misas de acción de gracias y regresos a casa
  10. 10

    Carmen, 90 años: «Venimos expresamente a ver al Cristo de Cazorla»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Linares presenta su candidatura oficial a pelear por el ascenso

El Linares presenta su candidatura oficial a pelear por el ascenso