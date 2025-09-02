El Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala, listo para una nueva temporada El Olivo Arena ha acogido la presentación del equipo, que jugará por 13º vez en la máxima élite del fútbol sala

Ideal Jaén Martes, 2 de septiembre 2025, 22:26

El Palacio de Deportes Olivo Arena ha acogido esta martes la puesta de largo del Jaén Paraíso Interior Fútbol Sala para la temporada 2025-26, la decimotercera consecutiva del equipo amarillo en la élite del fútbol sala nacional. El presidente de la Diputación, Paco Reyes, acompañado por la diputada de Cultura y Deportes, África Colomo, ha participado en este acto en el que también se ha presentado el equipo de la sección de baloncesto del club jiennense que milita en Tercera FEB.

«Este equipo y su afición han llevado el nombre de la provincia de Jaén por toda España y han hecho que los jienenses y las jienenses nos sintamos orgullosos. Y esa promoción de nuestra provincia es la que ha llevado a la Diputación todos estos años, y nos lleva un año más, a ser el principal espónsor del club», ha destacado Reyes, que ha insistido en que el conjunto amarillo «se ha convertido en uno de los mejores embajadores de la provincia, un vehículo perfecto para difundir los grandes valores y los enormes atractivos turísticos que tiene nuestra tierra».

En su intervención, el presidente de la Administración provincial se ha mostrado «expectante e ilusionado por todo lo bueno que, estoy seguro, nos va a traer esta campaña». En este sentido, Reyes ha felicitado al equipo por la reciente conquista de su sexta Copa de Andalucía, y ha mostrado su confianza en que el Jaén Paraíso Interior FS «vuelva a competir con el objetivo de estar entre los mejores en todas las competiciones».

Con respecto al respaldo social que ha logrado el club jienense, Reyes ha puesto el acento en su capacidad para extenderse por toda la provincia hasta lograr que «la marea amarilla esté considerada como una de las mejores, si no la mejor, afición de España, y eso no tiene precio para cualquier entidad deportiva. Por eso, con una buena plantilla, con una gran afición y en este magnífico escenario que es el Olivo Arena, contamos con los mimbres para confiar en que llegarán muchas alegrías deportivas y que pongáis a Jaén en el sitio que merece y que se ha ganado en los últimos años».

Por último, el presidente de la Diputación se ha referido a las expectativas generadas por la sección de baloncesto, que ha estado cerca de lograr el ascenso de categoría en las dos últimas temporadas. «Un objetivo que deseamos que se pueda cumplir esta campaña», ha deseado.

El próximo sábado, 6 de septiembre, comenzará la competición en la Primera División de Fútbol Sala. El Jaén Paraíso Interior FS recibirá en la jornada inaugural en el Palacio de Deportes Olivo Arena a Viña Albali Valdepeñas con los primeros tres puntos ligueros en disputa.