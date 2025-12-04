Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Visita al belén instalado en la Diputación. IDEAL
Navidad

Inaugurado el Belén inspirado en el paraíso interior jienense

El vicepresidente de la Administración Provincial, Juan Latorre, visita este espacio, realizado por la Asociación de Belenistas 'Santo Rostro', situado en la Lonja del Palacio Provincial

R. I.

Jueves, 4 de diciembre 2025, 20:02

Comenta

Estamos en Navidad. El vicepresidente primero de la Diputación y diputado de Relaciones Institucionales, Juan Latorre, ha inaugurado -ante la ausencia del presidente, Paco Reyes, ... que se encuentra de expedición en Senegal- el Belén que la Asociación de Belenistas de Jaén 'Santo Rostro' ha instalado una edición más en el Palacio Provincial con motivo de las fiestas navideñas.

