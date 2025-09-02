Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El conjunto amarillo ha finalizado la pretemporada y este sábado comienza el curso liguero. JUAN PEDRO SÁNCHEZ

La Primera División de fútbol sala arranca este viernes repleta de novedades

El Jaén Paraíso Interior FS debuta este sábado en el Olivo Arena ante Viña Albali Valdepeñas tras lograr su sexto título de Copa de Andalucía

José A. Gutiérrez

Jaén

Martes, 2 de septiembre 2025, 19:37

Por fin se acabó la espera. Tras una intensa pretemporada, los dieciséis equipos de Primera División iniciarán su participación en la Liga regular el viernes 5 de septiembre. Una competición doméstica que se prolongará hasta el 15 de mayo, momento en el que se disputará la última jornada en la máxima categoría del fútbol sala nacional. Los 'play offs' por el título comenzarán el 28-29 de mayo.

Por delante, 30 jornadas, 240 partidos y 9.600 minutos de pasión, intensidad, emoción y goles dentro del cuarenta por veinte. Una campaña 2025/26 que llega repleta de novedades. La primera, el balón Joma Top 5, con el que se disputarán las competiciones oficiales de fútbol sala de la RFEF. Además, esta temporada la Primera División de fútbol sala llegará a los hogares de todos los aficionados a través de LaLiga+, que ofrecerá, en exclusiva, siete partidos cada jornada durante la temporada regular. A ellos, se sumará el ya habitual encuentro de cada jornada emitido en abierto a través de Teledeporte.

El curso 2025/26 traerá consigo también una novedad importante en cuanto al arbitraje. El Soporte de Vídeo (SV), que ya se ha utilizado en distintos torneos RFEF en las últimas campañas, se empleará por primera vez en todos los partidos de la Primera División masculina y en los playoffs de Primera Iberdrola de fútbol sala.

En lo que a la utilización del Soporte de Vídeo se refiere, esta campaña se continuará con el mismo protocolo. Los criterios de utilización seguirán siendo los mismos: Gol/No gol; Penalti/No penalti; Tarjetas rojas y errores de identidad. Cada uno de los equipos tendrá una solicitud por periodo.

La gran fiesta del fútbol sala nacional, la Copa de España, volverá a juntar a los ocho mejores equipos de Primera División al término de la primera vuelta de la liga regular. Un año más, el mes de marzo será testigo del mejor torneo de clubes del mundo (del 19 al 22 de marzo).

La decimosexta edición del torneo del KO echará a andar el 16-17 de septiembre con la disputa de la primera eliminatoria, hasta llegar a la Final Four que se disputará los días 23 y 24 de mayo los equipos en liza tendrán que superar seis eliminatorias a partido único repletas de igualdad.

Debut del Olivo Arena

El Jaén Paraíso Interior FS arrancará la competición en el Olivo Arena ante el Viña Albali Valdepeñas (este sábado a partir de las 13:00 horas y retransmitido por LaLiga+ / CMM TV) y la cerrará en el feudo del Industrias Santa Coloma. En la jornada tres, el feudo jienense recibirá a un histórico como Movistar y en la sexta el Jaén FS rendirá visita al Barça. Además, el flamante campeón liguero, Cartagena, visitará el Olivo Arena en la décima jornada y en la duodécima tocará visitar la cancha del Pozo Murcia.

Otro choque esperado llegará el 27 de diciembre, en la jornada número 15, cuando el Jaén FS recibirá a un Palma Futsal candidato a todo.

Por otro lado, Dani Rodríguez valoró como «buena la pretemporada. Estamos haciendo un bloque, se ha integrado la gente y tenemos que seguir mejorando los detalles. Un mes de trabajo por el que tenemos que estar contentos con lo que estamos viendo».

