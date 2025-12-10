Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Juan Pedro Sánchez

La furia amarilla regresa al Olivo Arena

El Jaén Paraíso Interior logra el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey tras una brillante goleada ante Manzanares, tercero en Liga

José A. Gutiérrez

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 12:35

El Jaén Paraíso Interior FS logró el pase a cuartos de final de la Copa del Rey, la fase previa de la final a cuatro, ... y se cobró su particular 'vendetta' ante un Manzanares que arrancó crecido pero que fue frenado por los aciertos de Espíndola y arrollado por un fútbol sala de muchos quilates a partir del minuto diez.

La furia amarilla regresa al Olivo Arena