La furia amarilla regresa al Olivo Arena

El Jaén Paraíso Interior FS logró el pase a cuartos de final de la Copa del Rey, la fase previa de la final a cuatro, ... y se cobró su particular 'vendetta' ante un Manzanares que arrancó crecido pero que fue frenado por los aciertos de Espíndola y arrollado por un fútbol sala de muchos quilates a partir del minuto diez.

El bloque visitante, de inicio, se hizo con el esférico. Pero fueron los locales los que pudieron golpear primero. Un error a la hora de sacar la pelota desde atrás permitió a Alan Brandi asistir a Mareco en el área, sin embargo la defensa azulona salvó el remate cuando ya se cantaba el gol en las gradas del pabellón jienense.

Los de Juanlu Alonso recuperaron el mando y disfrutaron de varias ocasiones que repelió Carlos Espíndola.

Se adelantó Manzanares. Humberto, el máximo artillero de los visitantes, abrió el marcador en el minuto 8. Lo hizo culminando una acción de estrategia, tras el saque de una falta, en la que con un punterazo que tocó el poste derecho antes de alojarse en el fondo de la red superó a Espíndola. Jugada de tres toques, mal la defensa jienense.

El choque era de ida y vuelta. Eléctrico. En una contra, dos para uno, Mati Rosa conectó con Lemine pero el meta, Antonio Navarro, le ganó la mano saliendo rápido a interceptar el balón.

Daniel se marchó de su par y Espíndola tuvo que volver a salvar los muebles. YToni Escribano también se topó con el cancerbero local. Domino absoluto del choque, por mediación del balón, y con claras ocasiones de gol. Dani Rodríguez, obligado a solicitar un tiempo muerto con ocho minutos para llegar al descanso.

Renacimiento amarillo

Y reaccionó el Jaén Paraíso Interior FS. Nada más reanudarse el partido, un balón a la espalda de la defensa sumado a una salida errática de Antonio Navarro que no se entendió con Toni, permitió al argentino Alan Brandi igualar el marcador a placer. El capitán, siempre al rescate.

Un tanto que tuvo un efecto recuperador en la fe y la moral de los lagartos. Juanlu Alonso tuvo que llamar a los suyos a capítulo. Aunque Jaén FSse salvó del segundo en otra acción de estrategia, tras saque de banda.

El dos a uno fue una jugada de máxima precisión. Alan Brandi apareció, sigiloso, por detrás para alojar en la jaula un pase medido, a la media vuelta, del jienense Míchel.

Ventaja amarilla que había que agradecer a la fiabilidad bajo palos de un Espíndola que mantuvo a su equipo en pie cuando peor venían dadas.

El encuentro había echado en falta la magia que destila por sus botas Dani Zurdo. El jugador, natural de Bedmar, firmó un zurdazo inapelable que se coló por la escuadra. Controló desde banda izquierda, se perfiló y desde más de diez metros hizo un tanto para guardar en las pupilas de los aficionados de este deporte. Uno de esos que pagan una entrada.

En los últimos instantes de la primera mitad, Manzanares entró en el bonus fatídico de las cinco faltas, por dos que tenían los locales, pero no hubo tiempo para que sucediera nada más.

El primer round había tenido dos fases bien diferenciadas. Unos pésimos y depresivos primeros diez minutos que, tras el tiempo muerto del arquitecto Rodríguez, dieron paso a un recital de fútbol sala amarillo.

Dieciséis clubes buscaban, entre este pasado martes y el miércoles, los ocho billetes para unos cuartos de final que se jugarán los días 17 y 18 de febrero de 2026. El partido en el Olivo Arena fue el último de la jornada del martes. El lider, ElPozo Murcia, se impuso en su visita a Ejido (2-5) y Movistar Inter FS dejó en el camino a Palma en la prórroga (5-3). También en la prórroga se impuso Jimbee Cartagena a Peñíscola (6-4). Ymás clara fue la victoria de Valdepeñas con el colista, Alzira, como rival (4-0).

Juanlu Alonso planteó el choque con las bajas de Dani Juárez, Álvaro y Juan Emilio. En las filas amarillas, el meta, Carlos Espíndola, pudo salir en el quinteto inicial tras superar unas molestias en su rodilla.

Los de Dani Rodríguez podían presumir de contar con diez ocasiones consecutivas, el que más, llegando hasta cuartos de final de la competición del KO. En la competición doméstica, novenos con 18 puntos, apurando sus opciones de entrar en los puestos de privilegio (los ocho primeros)que dan derecho a disputar la Copa de España y que tienen a dos puntos de distancia.

El Quesos el Hidalgo Manzanares llegaba a la capital jienense como tercer clasificado, tras Pozo y Barça, tras ganar este domingo a O Parrulo Ferrol, certificando virtualmente su presencia en la Copa de España. En el encuentro de liga entre ambos conjuntos, los manchegos ganaron en el feudo amarillo por 1-6 en el duelo correspondiente a la quinta jornada liguera. Ysin conocer la derrota en el rol de visitante en este curso.

Existía un precedente en Copa del Rey entre Manzanares y Jaén FS. Fue en la temporada 2020-2021, en dieciseisavos, y la victoria fue para los andaluces por 2-4.

La segunda mitad arrancó con Manzanares volcado buscando acortar distancias. Intercambio de golpes con Eloy Rojas salvando el gol, ante Pablo Robles, una vez superado Carlos Espíndola.

También en el área visitante Antonio Navarro evitó que Jaén paraíso Interior FS sentenciara la eliminatoria. Paradas, de mérito, con Eloy Rojas y Mati Rosa como protagonistas. Muy atento estuvo el meta rival para taponar un brillante eslalon de Power. Mereció ser el cuarto.

A falta de 9.39 para el final, Jaén FS entró en el bonus fatídico de las cinco faltas. Puerta a la esperanza abierta para Manzanares FS. Tras el saque de esa quinta infracción, los colegiados señalaron una mano de Míchel en el suelo al borde del área. El lanzamiento sin barrera de Daniel acabó en gol.

Con Manzanares volcado, y su meta adelantado, Bynho marcó el cuatro a dos con un disparo desde su propia área. Yel quinto, casi sin tiempo para digerirlo. Obra de Eloy Rojas, derechazo inapelable, tras saque de banda de Bynho. Juanlu Alonso apostó por el riesgo del juego de cinco. Quemando sus naves.

Incluso Mati Rosa estuvo a punto de marcar el sexto, también desde su propio campo. El sexto fue obra de Lemine, cerca de la línea divisoria de ambos terreno de juego. De doble penalti acortó distancias Humberto (6-3). La goleada la cerraron Power, gran remate tras asistencia de Carlos Espíndola, y un Mati Rosa que merecía su gol. Una victoria para soñar de un bloque renacido.