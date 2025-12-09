Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Acceso al IML en la capital jienense. E. L.

Aumenta la carga de trabajo para los médicos forenses en Jaén

Las actuaciones en clínica del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la provincia suben un 10,5%

Enara López de la Peña

Enara López de la Peña

Jaén

Martes, 9 de diciembre 2025, 22:59

Comenta

Las tareas que realizan los médicos forenses no se limitan a autopsias, sino que cuentan con una amplia variedad de trabajo que cada año va ... en aumento y se prevé siga creciendo. Es lo que se refleja en la Memoria Estadística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Jaén del años 2024, en el que se observa un incremento en las actuaciones abiertas en el servicio de clínica, que ascienden a 7.402, es decir, un 10,54% más que el año anterior, con 6.696.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Junta recupera el Cordel de los Molinos en Andújar
  2. 2 Andújar vuelve a venerar a su salvadora Inmaculada
  3. 3 El tranvía de Jaén vuelve a la calle para comprobar su fiabilidad
  4. 4 A prisión en Jaén por esconder una escopeta en su casa
  5. 5

    La provincia pierde población pero se estabiliza: Linares y Mengíbar lideran el repunte en 2025
  6. 6

    El Nobel de la Paz se concede este miércoles en Oslo ante un mundo expectante por la presencia de Machado
  7. 7

    Sin cinturón y en trayectos cortos: 16 personas perdieron la vida en las carreteras de Jaén
  8. 8 Juzgan a un monitor de deportes de un instituto en Jaén por abuso sexual a una alumna
  9. 9 El pianista Chico Pérez, protagonista de un concierto solidario de Navidad en Jaén
  10. 10

    El importante dato sobre tu salud que ignoras en tu pulsómetro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Aumenta la carga de trabajo para los médicos forenses en Jaén

Aumenta la carga de trabajo para los médicos forenses en Jaén