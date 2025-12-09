Aumenta la carga de trabajo para los médicos forenses en Jaén

Las tareas que realizan los médicos forenses no se limitan a autopsias, sino que cuentan con una amplia variedad de trabajo que cada año va ... en aumento y se prevé siga creciendo. Es lo que se refleja en la Memoria Estadística del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Jaén del años 2024, en el que se observa un incremento en las actuaciones abiertas en el servicio de clínica, que ascienden a 7.402, es decir, un 10,54% más que el año anterior, con 6.696.

Precisamente, en la clínica se encargan de realizar las pruebas relativas, por ejemplo y en mayor medida, a los casos de los delitos contra la libertad sexual, que suben también un 52%, seguido de las valoraciones de lesiones -en especial las relativas a las de violencia doméstica-, o los accidentes de tráfico.

Cada año aumentan el número de solicitudes, lo cual ha derivado, por un lado, «en una sobrecarga par los médicos forenses y, por tanto, en un retraso en la emisión de los informes», siendo de hasta seis meses, según se indica en la memoria. Esto acarrea un «profundo malestar» en los profesionales, que se encuentran «sobrepasados y frustrados» al no poder llevar los asuntos al día.

Por otro lado, hay un retraso en los señalamientos, de hasta cuatro meses vista, y que termina provocando un efecto cuello de botella, pues la tarea pendiente de hoy es el trabajo añadido de mañana. Lo cual, con la puesta en marcha definitiva de la Ley de eficiencia de la justicia desde enero de 2026, conllevará más retrasos.

Ampliar Directora del IML, María del Carmen López Sánchez-Ajofrín. E. L.

«La gente está preocupada por cómo se va a trabajar», asegura la directora del IML, María del Carmen López Sánchez-Ajofrín. Señala que la situación actual, con las sedes judiciales dispersas, «complicará» más la situación. «Todos estamos acostumbrados a trabajar de una manera y los cambios son difíciles», afirma. Prevé que habrá «un parón» de solicitudes, mientras el personal se reubica, que les afectará hasta que se normalice la aplicación de la nueva ley.

«Somos los peritos médicos de los jueves, nos encargamos de los vivos y de los muertos, tanto de lesiones físicas como de agresiones, accidentes de trabajo o valoraciones psicológicas», describe. De hecho, en El Neveral se encargan de las patologías, es decir, las autopsias, con tres médicos, cuatro técnicos de autopsia. Aunque con tres «nos apañamos», la baja de uno o la ausencia de otro puede trastocar dramáticamente su rutina y el avance del trabajo.

«Durante el proceso de estabilización se fueron cuatro forenses, una plaza se cubrió rápido y las otras en octubre, por lo que desde febrero hemos estado solas la jefa de patologías y yo, esperando que ninguna enfermara, y con las vacaciones de por medio», explica la directora.

En clínica es donde más carga laboral hay, donde se realizan más informes del día a día, y donde más falta la llegada de personal. «Se han creado plazas para psicólogos y trabajadores sociales, aún se tienen que dotar, previsiblemente para 2026, a ver si es verdad», concluye.