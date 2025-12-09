Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Juzgan a un monitor de deportes de un instituto en Jaén por abuso sexual a una alumna

Fiscalía reclama dos años de prisión por unos hechos que se remontan a 2022

E. L.

Martes, 9 de diciembre 2025, 14:44

Comenta

La Audiencia de Jaén tiene previsto juzgar este miércoles a un monitor deportivo de 31 años acusado de abusar sexualmente de una alumna de 15 ... años con la que intentó quedar fuera de clase. Por estos hechos, el Ministerio Fiscal le reclama dos años de cárcel.

