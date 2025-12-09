Juzgan a un monitor de deportes de un instituto en Jaén por abuso sexual a una alumna

La Audiencia de Jaén tiene previsto juzgar este miércoles a un monitor deportivo de 31 años acusado de abusar sexualmente de una alumna de 15 ... años con la que intentó quedar fuera de clase. Por estos hechos, el Ministerio Fiscal le reclama dos años de cárcel.

Los hechos se remontan a junio de 2022 en un instituto de la provincia donde el acusado estaba contratado por una empresa como monitor deportivo durante unas jornadas multideporte que se celebraban en el centro educativo.

El Ministerio Fiscal en su escrito de acusación recogido por Europa Press señala que el acusado se aprovechó de su condición de monitor para someterla a diversos tocamientos, algo a lo que la menor no accedió. Tras la negativa de la alumna, el acusado, tal y como indica el Ministerio Público, propuso a la menor quedar fuera del centro para verse.

Estos hechos han causado en la menor «sintomatología ansiosa, depresiva y postraumática, baja autoestima, sentimientos de culpa y vergüenza así como problemas de sueño». No se reclama económicamente por estos hechos.

Medidas cautelares

Tras ser denunciado, el juzgado le impuso como medida cautelar en este procedimiento la prohibición de aproximación a una distancia no inferior a 100 metros de su domicilio, lugar de trabajo o cualquier lugar frecuentado por ella, así como la medida cautelar de prohibición de comunicación por cualquier medio directo e indirecto.

Además de la pena de prisión, Fiscalía reclama que se mantengan estas medidas de alejamiento y prohibición de comunicación durante tres años más por encima de la pena de prisión que se le pueda imponer.