Sebastián Lozano junto a su hija e ilustradora del libro, Claudia Antonelli. Cedida

Sebastián Lozano

Escritor
«La cultura sigue siendo la asignatura pendiente de la España democrática»

El libro ilustrado 'Dos miradas a los paisajes de Jaén' se presenta hoy en la Biblioteca Literaria Giennense de la capital

Enara López de la Peña

Enara López de la Peña

Jaén

Martes, 9 de diciembre 2025, 23:00

Comenta

Autor de una saga que recorre medio siglo de trasformaciones del campo español, pintor y profundo conocedor del mundo rural, Sebastián Lozano reivindica en su ... obra la memoria de unos paisajes y unas formas de vida que se desvanecen. Ahora publica 'Dos miradas a los paisajes de Jaén', un libro ilustrado creado junto a su hija y construido desde la emoción, la experiencia y la denuncia. Hoy, miércoles, presenta su libro en la Biblioteca Literaria Giennense a las 18:30 horas.

