Autor de una saga que recorre medio siglo de trasformaciones del campo español, pintor y profundo conocedor del mundo rural, Sebastián Lozano reivindica en su ... obra la memoria de unos paisajes y unas formas de vida que se desvanecen. Ahora publica 'Dos miradas a los paisajes de Jaén', un libro ilustrado creado junto a su hija y construido desde la emoción, la experiencia y la denuncia. Hoy, miércoles, presenta su libro en la Biblioteca Literaria Giennense a las 18:30 horas.

–Ha escrito desde joven (diarios, apuntes, recuerdos…), pero publicó tarde. ¿Qué le llevó finalmente a dar el salto?

–Es verdad que he sido un perseverante escribidor desde muy joven, sobre todo de diarios, lo que me permite hoy tener unos documentos muy valiosos para retratar momentos pasados. Durante mi trayectoria profesional de agente de desarrollo rural he realizado publicaciones profesionales editadas por el Ministerio de Agricultura sobre desarrollo, turismo rural y el videotex. Sin embargo, desde hace diez años, he publicado tres novelas de una misma saga: 'La chica francesa que bailaba bajo las estrellas', 'Los sueños efímeros' y 'Forasteros'. De esta misma saga, espero publicar el próximo año la novela y última 'Una huerta para Clara'. Con las cuatro haré un recorrido desde el final de un modelo agrario de los sesenta, pasando por la Transición democrática, el paso de los jóvenes revolucionarios de la Transición a la gestión en el poder, para llegar a principios del siglo XXI con los nuevos ricos, la especulación inmobiliaria y la crisis financiera, todos ellos en los escenarios rurales de Jaén, además de Madrid y Aranjuez.

–Ha trabajado muchos años en desarrollo rural. ¿De qué manera cree que su experiencia en el mundo rural influye en su forma de escribir?

–Mis novelas recogen mis experiencias rurales, mis paisajes y la trayectoria vital personal ficcionada en personajes mitad reales mitad inventados. Además de escribir, pinto también desde pequeño, y en mi literatura se refleja mi forma de ver el paisaje como si pintara un cuadro. La primera novela, más allá de las tramas humanas con romances incluidos, lo que hay es toda una descripción del mundo rural que desaparecía, el culturalmente heredado de siglos, para pasar a otro agroindustrial. En la última, la que debe salir el año que viene, son las aventuras y desventuras de un agente de desarrollo rural en un escenario perverso de la política y la economía. Yo no sé escribir de lo que no conozco, y el mundo rural ha sido mi vida desde que nací en Campillo de Arenas, viví con mis padres en un cortijo e iba por primera vez a una escuela unitaria montado en burro.

–¿Considera que la literatura puede ser un vehículo eficaz para denunciar la pérdida de identidad rural y los efectos del abandono del campo?

–La literatura sirve, sin duda, para explicar los cambios del mundo rural. De hecho es lo que hago. Sin idealizar ningún momento. Para mí la identidad rural tendría más que ver con la forma de relacionarse el campesino con el campo. La cultura campesina se ha perdido con nuestros padres. Nuestros jóvenes de hoy, del campo o la ciudad, comparten la misma cultura. Hubiese sido bueno que los del campo siguieran utilizando algunas prácticas culturales de sus abuelos. Estamos en una agricultura postindustrial intensivista, biotecnológica y agroquímica, muy lejos de la agroecológica practicada por los antepasados hasta los años sesenta del siglo pasado. El mundo rural ya no se podrá identificar necesariamente con el trabajo del campo, sino con poblaciones pequeñas. Precisamente el combate contra la despoblación tiene más que ver con el desarrollo de actividades no agrarias, pero en el medio rural. Incluso también con residir en el medio rural y trabajar en la ciudad.

–Presenta un libro ilustrado, ¿qué le atrae de este formato?

–El libro 'Dos miradas a los paisajes de Jaén' está escrito por mí, pero ilustrado por Claudia Antonelli, mi hija, ilustradora profesional, muralista y diseñadora gráfica. Es una obra muy visual, donde ella es la gran protagonista, pues el libro cuenta con unas 160 ilustraciones. No es una guía turística ni un relato de viajes, sólo una experiencia artística y literaria recorriendo una pequeña porción de los paisajes de la provincia. No están todos ni los más importantes. Son aquellos a los que hemos llegado por la improvisación y el coche, pero resultando un buen muestrario de la tipología de paisajes de la provincia jienense.

–Ha trabajado muchos años en proyectos culturales y sociales en el medio rural. ¿Cómo cree que ha cambiado la relación de los jóvenes con la cultura y la lectura en los pueblos?

–Nunca los jóvenes de ahora escribieron y leyeron tanto al estar utilizando las redes sociales. Lo que ocurre es que eso no es necesariamente cultura. La cultura sigue siendo la asignatura pendiente de la España democrática. Sin la educación y la cultura no es posible el desarrollo, es la base de todo, y en eso hemos fallado estrepitosamente. La ignorancia es enemiga de muchas cosas, incluso de la democracia. Hay que reforzar las bibliotecas escolares, el hábito de la lectura desde el aula, las bibliotecas municipales y los clubes juveniles con animadores especializados.