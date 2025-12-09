A prisión en Jaén por esconder una escopeta en su casa
El hombre, vecino de Martos, se saltó la prohibición de tenencia de armas
E. L.
Martes, 9 de diciembre 2025, 14:12
Un hombre de 34 años, vecino de Martos, ha ingresado en prisión tras saltarse la prohibición judicial de tenencia de armas. Según ha informado la ... Guardia Civil se le detuvo como presunto autor de un delito de tenencia ilícita de armas y otro de quebrantamiento de prohibición judicial de tenencia de armas.
La investigación se inició el pasado mes de noviembre tras recibirse llamadas en el teléfono de emergencias de la Guardia Civil (062) de vecinos de un barrio de Martos que alertaban sobre lo que podrían ser disparos de arma de fuego.
Como resultado de las pesquisas realizadas, los agentes, mediante autorización judicial, realizaron una entrada y registro en la vivienda del detenido, donde intervinieron una escopeta de cañones paralelos, cargada y preparada para disparar.
Tras su paso por el juzgado, la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión.
