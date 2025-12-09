Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

A prisión en Jaén por esconder una escopeta en su casa

El hombre, vecino de Martos, se saltó la prohibición de tenencia de armas

E. L.

Martes, 9 de diciembre 2025, 14:12

Un hombre de 34 años, vecino de Martos, ha ingresado en prisión tras saltarse la prohibición judicial de tenencia de armas. Según ha informado la ... Guardia Civil se le detuvo como presunto autor de un delito de tenencia ilícita de armas y otro de quebrantamiento de prohibición judicial de tenencia de armas.

A prisión en Jaén por esconder una escopeta en su casa