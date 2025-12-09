Sin cinturón y en trayectos cortos: 16 personas perdieron la vida en las carreteras de Jaén

Triste puente de la Constitución en las carreteras jienenses. El fallecimiento de una persona por el vuelco de una persona en Campillo de Arenas el ... viernes marcó el inicio de los días festivos con el recordatorio del peligro en las vías. Y es que se acerca el final de año y, con él, el balance de la DGT, con unas cifras que, a pesar de ser inferiores al año pasado, son la prueba del trabajo que queda por hacer y la necesidad de concienciación en la ciudadanía.

Y es que este año van 16 los fallecidos en las carreteras de la provincia de Jaén. Menos que los 22 de estas fechas de 2024, sin embargo, tal como destacaba el jefe provincial de Tráfico de Jaén, Antonio Fornés, «el año pasado fue anómalamente malo», por lo que no sirve bien de referencia. No obstante, las 16 personas que han muertos son «preocupantes», sobre todo por las causas relacionadas.

Casi el 60% de los que perdieron la vida en las carreteras viajaban sin el cinturón de seguridad, de uso obligatorio y que no se habían abrochado. Es algo en lo que «hay que seguir incidiendo» y «no es propio de una sociedad moderna». Fornés ha recordado que «salvan el 50% de las vidas en los accidentes de tráfico y reducen el 50% de las lesiones graves».

De igual modo, la alta velocidad es otra causa de las muertes, siendo una de las principales razones de los accidentes de tráfico mortales en cuatro de cada diez ocasiones. A esto se suma las distracciones, un vistazo al móvil o una menor atención a la carretera que provoca el peor de los desenlaces posibles.

Además, el 75% de los fallecimientos han ocurrido en vías convencionales o caminos vecinales, donde se crea la falsa sensación de «seguridad». Según explica el jefe de la DGT en Jaén, el conductor piensa que «va aquí al lado», por lo que no se pone el cinturón, son solo diez minutos, se distrae más fácil y está menos atento, creando un cúmulo de riesgos que concluye en un trágico suceso.

Baliza V16

Con el objetivo de reducir estas dramáticas cifras, en una rueda de prensa en la Subdelegación del Gobierno en Jaén se ha pedido a la ciudadanía que adquiera sus balizas V16 tal como se indica en la normativa de tráfico que entrará en vigor desde el 1 de enero de 2026 y con este dispositivo que sustituirá los clásicos triángulos de aviso de vehículo averiado.

«Su intención es minimizar lo máximo posible la exposición al tráfico», señala el subdelegado del Gobierno, Manuel Fernández, con un apoyo visual y virtual, es decir, con la lumínica propia de la baliza y el aviso a la DGT a través de su sistema.

Así, el conductor no tendrá que salir y recorrer a pie 50 metros de ida y vuelta para colocar el triángulo, como se hacía antes, y solo tendrá que sacar el brazo y poner en lo alto del coche la baliza con el aviso activado. A pesar de que en estos momentos el parque automovilístico es «bastante anticuado», su modernización implica que los avisos vayan llegando también en unos años a todos los conductores a través de sus navegadores actualizados.

Por último, se ha pedido «prudencia» a los conductores en las fechas tan señaladas que vienen a continuación. «Es mejor llegar tarde que no llegar», comentaba el jefe de la DGT en Jaén, recordando que en los desplazamientos cortos es donde más accidentes ocurren y que para los largos se debe prestar toda la atención en la vía y tirar de paciencia en trayectos que se pueden complicar. Al final, lo que cuenta, es estar todos juntos en Navidad.