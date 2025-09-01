Connor, un lateral izquierdo que llega al Real Jaén CF para aportar experiencia

José A. Gutiérrez Lunes, 1 de septiembre 2025, 21:33 Comenta Compartir

El lateral izquierdo inglés Connor James Ruane jugará en el Real Jaén CF la próxima temporada. El futbolista nacido en Warrington el 15 de noviembre de 1993 (tiene 31 años) ocupará la ficha que iba a ser destinada al lesionado de larga duración Fernando Cortijo. El británico jugó la pasada temporada en la Real Balompédica Linense, del grupo cuatro de la Segunda RFEF, disputando un total de 1.582 minutos repartidos en 21 partidos. En la campaña 2023/24 también disputó 34 encuentros en la misma categoría en las filas del CF Talavera de la Reina, alcanzando de esta manera los 55 en dos años. Afincado desde su niñez en Palma de Mallorca, la décimo quinta incorporación blanca en el presente mercado de fichajes sabe también lo que es jugar en Primera RFEF, ya que lo hizo temporada y media con los gaditanos.

El director deportivo, Manuel Chumilla, explica que «tras el contratiempo sufrido por Cortijo nos vimos obligados a salir al mercado» y destaca: «Hemos podido contratar a un futbolista con una dilatada trayectoria en Segunda Federación e, incluso, en categorías superiores. Se ha unido ya a nosotros para empezar a sumar e intentar conseguir los objetivos que nos hemos marcado». Tras la confirmación de su fichaje, Connor quiso «agradecer la oportunidad y la confianza» al propio Chumilla y al entrenador, Manolo Herrero. «El verano ha sido largo, pero lo bueno se hace esperar. Estoy muy ilusionado y ojalá sea una buena temporada», remarcó.

Trayectoria

En la trayectoria del zaguero figura también su paso por la extinta Segunda División B, después de haber defendido los colores de equipos como el FC Jumilla, el Hércules CF, el filial del Real Club Deportivo Mallorca o el CD Constancia. Un currículum al hay que sumarle su paso por el UE Alcudia, cuando tenía 18 años y el equipo valenciano militaba en el grupo XI de Tercera, y dos experiencias en el extranjero: una en el FC Inter, de la Primera División de Finlandia, con el que marcó cinco goles y llegó a jugar un partido de la Europa League en el campo del Honved de Budapest húngaro en la temporada 2019/2020, y otra, un año después, en el Lokomotiv Plovdid, de la máxima categoría de Bulgaria, con el que llegó a disputar cuatro partidos correspondientes en la Conference League. Antes de mudarse a España, formó parte de la escuela de fútbol del Everton.

Además, el pivote defensivo cacereño José Ignacio Vizcaíno (Navalmoral de la Mata, 4 de agosto de 2005), se ha convertido en un nuevo refuerzo para la medular del Real Jaén CF de cara a la próxima temporada. El mediocentro llega a la capital en calidad de cedido por parte del Cádiz CF, con el que tiene contrato hasta junio de 2027. La campaña pasada, Vizcaíno jugó en el filial del cuadro gaditano, el Cádiz Mirandilla CF, del grupo cuatro de la Segunda RFEF, en el que disputó 1.986 minutos repartidos en 27 partidos con un balance de un gol. El jugador ocupará ficha sub 23.

El director deportivo, Manuel Chumilla, destaca que «es un jugador con mucha proyección». «Buscábamos un futbolista de este perfil para tener el mayor número de efectivos posible en una posición que consideramos muy importante, ya que la temporada va a ser larga y dura, y los necesitaremos de cara a cualquier contratiempo que pueda surgir», dijo. El nuevo jugador blanco, por su parte, ha asegurado que «el Real Jaén CF, por proyecto, por historia y por masa social, es el sitio idóneo para seguir progresando». «Espero dar lo mejor de mí y poder ayudar al equipo a cumplir los objetivos que se marquen», añadió.

Antes de fichar por el Cádiz CF, el centrocampista jugó en la cantera del Sevilla FC, a la que llegó siendo juvenil de primer año en la Liga 2021/2022 y en la que defendió principalmente los colores del conjunto de Liga Nacional y del División de Honor, con el que disputó la prestigiosa UEFA Youth League o la Copa de Campeones. En los tres años que perteneció al club sevillano jugó también en el segundo y en el tercer equipo, de Segunda y de Tercera Federación, respectivamente. Previamente defendió los colores del CD Diocesano, de Cáceres. Siendo cadete, clubes tan importantes como como la AS Roma, el FC Barcelona o el Granada CF se interesaron por sus servicios, pero terminó decantándose por las categorías base del conjunto siete veces campeón de la Europa League.

Delantero

Por otro lado, como viene haciendo durante la pretemporada, Herrero sigue contando con jugadores jóvenes a prueba. Así lo hizo en el encuentro que se disputó en el estadio José Luis Mezquita con jugadores de la cantera. En este caso del duelo contra el Iliturgi CF 2016, la principal novedad fue la presencia del delantero nacido en Malí Zeidy Traore, de 21 años, que entrena desde hace varias semanas con el Real Jaén B.

Se trata de un jugador que destaca por su corpulencia y por su olfato goleador. En este sentido, ha anotado 5 goles en los dos partidos amistosos que lleva disputados equipo entrenado por Edu Osorio. Pese a su juventud, Traore ha jugado en la Segunda División de Bulgaria. Más en concreto, en el Lokomotiv Gorna.